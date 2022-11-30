Шальная византийская императрица. Софья Лебедева — о съемках в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла»

Международная карьера Софьи Лебедевой началась с того, что ее приметил агент из Англии и Ирландии, посмотрев с ней артхаусный триллер «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности». Он и предложил снять пробы для «Вальхаллы» (кстати, с этим же агентом работает Юрий Колокольников).

Персонаж Софьи — мальчик-слуга, который сопровождает знатного русича Витомира из Новгорода в Константинополь, — появляется во втором сезоне. По пути выясняется, что на самом деле это дочь Витомира, Елена (или Элейна), обещанная в жены византийскому императору. В третьем сезоне героиня становится императрицей Византии Зои, которая оказывается замешана в дворцовых интригах.