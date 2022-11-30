Шальная византийская императрица. Софья Лебедева — о съемках в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла»

На Netflix вышел третий, финальный сезон средневековой саги «Викинги: Вальхалла», спин-оффа телесериала «Викинги». В «Вальхалле» одну из ролей — императрицу Византии — сыграла Софья Лебедева («1703», «Последний министр»). Помимо шоу Netflix, актриса сыграла в «МакМафии» BBC и «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном. К финалу «Вальхаллы» мы расспросили ее про работу с международной командой, съемки в Дубровнике и перспективы работы на Западе.
Международная карьера Софьи Лебедевой началась с того, что ее приметил агент из Англии и Ирландии, посмотрев с ней артхаусный триллер «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности». Он и предложил снять пробы для «Вальхаллы» (кстати, с этим же агентом работает Юрий Колокольников).
Персонаж Софьи — мальчик-слуга, который сопровождает знатного русича Витомира из Новгорода в Константинополь, — появляется во втором сезоне. По пути выясняется, что на самом деле это дочь Витомира, Елена (или Элейна), обещанная в жены византийскому императору. В третьем сезоне героиня становится императрицей Византии Зои, которая оказывается замешана в дворцовых интригах.
— Ты изначально знала про арку своей героини Елены-Зои?
— Когда меня только утвердили, со мной связался шоураннер Джеб Стюарт. Он мне рассказал в целом про героиню: что сначала она притворяется мальчиком-слугой, едет в Константинополь, чтобы стать женой императора. Тогда еще про третий сезон речи не было. Как я поняла, он во многом формировался из того, как воспримут второй сезон. Конечно, мне было интересно, как разовьется ее линия, но я этого не знала на момент утверждения.
— А каково играть такого персонажа? Мне кажется, это находка для актера.
— Это абсолютно точно! Мне суперважно, чтобы у любого персонажа, за которого я берусь, был интересный и масштабный рост, это интересно играть. Так же было с Соней Скворцовой (героиней сериала «Последний министр». — Прим. ред.), она в каждой сцене по чуть-чуть предавала свою совесть, трансформировалась. А тут ты не можешь просто взять и поменяться в императрицу. Тот потенциал силы, мудрости изначально был заложен уже в моей героине, просто дальше он прорастает, раскрывается и становится видимым. Это как семена, которые ты по-актерски должен посадить в самом начале и которые затем становятся цветами.
Я записывала в блокнот мысли о персонаже, одна половина исписана на русском, вторая — на английском, когда уже на месте погрузилась в эту атмосферу. Моя героиня, получается, сначала была в обличье мальчика, потом стала лидером команды на корабле, скакала на лошади, стреляла из лука горящими стрелами, спасая викингов. И в третьем сезоне уже стала императрицей. Такая арка, конечно, актерское счастье.
— Когда мы обсуждали второй сезон, ты рассказывала, как тебя погружали в мир Средневековья, о чем думала и что делала девушка того времени. А какая подготовка была для третьего сезона?
— Я изучала все по Византии, Константинополю, у меня был миллион разговоров с историком. Византия была отдельным миром в то время, и его очень сложно понять, потому что точной информации не так много и это очень было давно. У меня был консультант-реконструктор, и он меня погружал в мироощущение того времени, как жизнь императрицы строилась, из чего ее день состоял, в каком платье она ходила. Такое тотальное погружение с элементами фантазии. Это как пазл, который собираешь по крупицам информации.
Еще я летала в Стамбул (прежде его называли Константинополем. — Прим. ред.). Съемок там не было, но я поехала туда во время небольшого перерыва, чтобы тоже найти какую-то информацию, погулять, посмотреть византийскую архитектуру. Там много храмов, которые сохранились с тех времен, когда там стояли императрицы. Я просто закрывала глаза и пыталась понять, каково им было.
— Тогда где проходили съемки?
— Основную часть снимали в Дублине, все интерьеры, замки — там построили декорации в павильоне. А экстерьеры — в Дубровнике, в Хорватии.
— А где больше понравилось?
— Конечно же, в Дубровнике. Там нетронутая историческая часть, и только магазины выдают современность. А в целом как будто оказываешься в XI–XII веках. Сцену приветствия воинов мы снимали на главной площади Дубровника, а фрагмент в императорской сокровищнице — в старой части города, в каменном помещении, где люди ходили в XI–XII веках. Это мой первый опыт, когда я снималась в старинных объектах с такой огромной историей, которые заряжены энергией.
Еще битву Харальда и Маниакиса снимали в исторической крепости в старой части Дубровника. Она с огромными стенами, рядом море. Это поразительное совмещение искусства, вымысла и реальности, все пропитано историей и при этом происходит в настоящем.
— Какой момент из того блока съемок особенно запомнился?
— Мы снимали на площади момент, когда армия императора возвращалась после битвы на Сицилии. Раннее-раннее утро, все вагончики стояли в отдалении, не в исторической части. То есть ты готовишься, до конца не одеваешься, делаешь прическу и идешь к месту съемок. Я была уже в платье, с сеточкой на волосах, чтобы они не растрепались, и мы с Николаем Кински, императором, шли на площадь. Эта часть была оцеплена, и на узких улочках города сидели актеры массовых сцен, в костюмах, в доспехах, в шлемах, кто-то в костюмах торговцев. И вот мы идем мимо них на площадку с таким ощущением, что мы действительно находимся в XI веке.
Вдобавок на самой площадке гримерная комната, где мне надевали корону, была в музее, куда я ходила за неделю до этого. Еще на одном из дублей, когда я произносила монолог, зазвонили колокола старинной церкви. Если отключить разум и эго и раствориться в этом, можно переместиться во времени. Может быть, это одно из самых ярких моих актерских переживаний.
Плейлист, которым Софья вдохновлялась при работе над ролью
Между дублями я надевала эйрподсы и настраивалась на сцену, на вселенную «Викингов». Иногда я уходила в темный угол съемочной площадки и танцевала под эту музыку. Это помогало мне быть и чувствовать себя императрицей Зои.
— Я перед разговором прошерстила твой аккаунт в Instagram, там есть комментарии на французском, признания в любви на испанском. Чувствуется, что после двух сезонов у тебя стало больше фанатов не из России?
— После каждого сезона толпы людей пишут, и не то чтобы я за этим слежу — нет времени, но иногда комментарии читаю. Конечно, мне радостно, что из разных-разных стран приходит любовь.
— А какой отзыв особенно тронул?
— Мне, конечно, как профессионалу интереснее фидбэк кого-то из индустрии. Я очень ценю зрительскую любовь, она фундаментально важна, но интересно от профессионалов тоже получить оценку.
У меня в третьем сезоне есть важный монолог про чувства моей героини. И вот я его произношу, идет команда «Стоп, снято!», и мой партнер Лео Сутер (сыграл викинга Харальда Сигурдссона. — Прим. ред.) спрашивает: «София, как ты это делаешь? Это что-то магическое». Это было очень неожиданно и приятно.
Сейчас вспомнила еще одну историю: на съемках «МакМафии» актер, лауреат премии «Эмми» Дэвид Стрэтэйрн, которого я очень люблю после фильма «Доброй ночи и удачи», смотрел мои дубли на плейбэке и после подошел ко мне и сказал, что он очарован моей актерской игрой.
— В третьем сезоне у твоей героини потрясающие костюмы. У тебя есть любимый среди них?
— Первый, в котором я появляюсь на площади. С лавровыми листьями, весь в золоте. У меня еще уши и пальцы были подкрашены в золотой. Было много примерок, и еще чувствовалось большое отличие от нашей площадки в уровне подготовки. У моего персонажа были созданы 3D-модели костюмов до того, как они шились. Я приехала на проект за месяц до съемок (тебя букируют, и ты не можешь параллельно нигде работать), и к тому моменту костюмы уже были готовы.
Я просила отдельные репетиции в костюмах, потому что с ними совсем по-другому. И нужно было привыкнуть к короне, ее непросто носить, она тяжелая.
— Как вообще работалось с командой, где все из разных стран?
— У нас причем не только актеры со всего мира, в съемочной группе тоже были люди разных национальностей. А у меня театральное образование, театральный бэкграунд, и обсуждения роли я воспринимаю как репетиции. Поскольку для меня это архиважно и я горю этим, то иногда в дискуссиях могла импульсивно ответить, что я не согласна, это не так. А они, выдержав паузу, воспринимали мои интонации как агрессию или категоричность. И я не понимала, почему они так реагируют на мои эмоциональные, но искренние возражения, споры.
Такая прямолинейность присуща русскому менталитету, а других людей удивляет. Поэтому подруга посоветовала мне почитать книгу «Cultural Map» Эрина Мейера, где через бизнесовые ситуации показано, как в разных странах люди общаются. Как принято или не принято выражать несогласие, как давать фидбэк. В каждой стране это по-разному, и было интересно изучать способы выражения — словесные и невербальные — других национальностей. Прямолинейность еще, например, свойственна австралийцам, поэтому Сэм Корлетт (играет викинга-гренландца Лейфа. — Прим. ред.) был мне очень близок по общению.
— А вы общаетесь после съемок? С кем еще поддерживаешь связь?
— Два моих краша по-человечески — это Сэм и Николай Кински. Мы плотно общаемся, сейчас обсуждаем финал. Я еще не успела посмотреть весь сезон, у меня только что закончился проект. Еще у нас остался общий чат, где весь каст, мы туда что-то скидываем, пишем, друг друга с днем рождения поздравляем.
Когда мы в Ирландии снимались, актеры из разных сюжетных линий не пересекались совсем. Но мы собирались на тусовки вместе, отмечали дни рождения тех, у кого они выпадали на съемочный период. Это абсолютное ощущение единения и кайфа, отсутствия границ.
— В третьем сезоне тоже есть сцена купания. Если во втором ты окуналась в ледяной источник, то тут-то море было теплым?
— Да, это было в Дубровнике, где была жара, бархатный сезон и теплая вода. Интересно, что мне нанесли специальный грим, который не смывала вода. И я чувствовала себя девушкой Бонда, которая выходит с макияжем из воды. Кстати, классно, что есть рефрен такой. Я люблю архетипы и работаю через них. Моя героиня — архетип русалки, нимфы, женственная, соблазнительная.
— Помнишь последний съемочный день?
— У меня так совпало, что в последней сцене Зои, пройдя испытания, наконец может оказаться со своим возлюбленным, она бежит к нему. Это был последний кадр с моим персонажем. Помню, снимали крупные планы, на меня камера наезжает. Я смотрю на Харальда, и раздается в рации: «Стоп, снято! Мы благодарим Софию за участие в этом проекте!» От нахлынувших эмоций я начинаю моментально плакать. Ко мне подходит вся команда. Там был шоураннер, все продюсеры MGM, начинают обнимать и поздравлять. И потом у нас был ужин с продюсерами и главными героями где-то в Дубровнике.
— В завершение хочется узнать, как сейчас обстоят дела с международными проектами.
— Я бы сказала, что все хорошо и все под NDA.
Автор: Лиза Кузнецова