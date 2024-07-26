«Путь к величию лежит через рефлексию»: Андрей Мерзликин — о современном российском кино, бессмертии и режиссерских амбициях

— Не сложно, а сложнее. Нет пока настолько развитых комедийных мускулов. При этом на съемках я достаточно быстро уловил, что предрасположенность к жанру у меня все же есть. Сначала всецело доверял режиссеру и его жесткой воле, но потом начал нащупывать что-то самостоятельно. Со временем понял, что мне очень нравится работать с юмором и искать его природу. К счастью, это поняли и другие режиссеры: начали чаще приглашать на комедийные роли, в том числе в театре. А я, в свою очередь, начал экспериментировать и вкладывать комедийные обертоны даже туда, где это заранее не прописано. При помощи шуток проще донести серьезные мысли до публики. Хотелось бы и в жизни научиться лучше владеть юмористическими инструментами, уметь посмеяться над собой. Кажется, что с возрастом человек становится уж слишком серьезным.