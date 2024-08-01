Наум Клейман — о Пушкине, Эйзенштейне и «Онегине»

Например, у Пушкина есть жанр, который многие годы считался нехарактерным для него, — лирический цикл. Многие филологи считали, что он якобы, в отличие от Блока и других поэтов, циклами не мыслил, что у него есть только два известных цикла — «Подражание Корану» и «Песни западных славян». Первым такому мнению возразил Николай Васильевич Измайлов, выявивший в конце 1950-х годов еще ряд циклов. Но мало того, в бесчисленных переизданиях лирики Пушкина разрушены циклы, не всегда озаглавленные, но напечатанные самим поэтом при жизни в определенном порядке текстов. Не странно ли, что после смерти Пушкина никто никогда не воспроизводил сборники его стихотворений в том порядке, в каком он сам их построил при жизни? В последнее время я ими занимаюсь и поражаюсь, почему мы раньше не видели, не понимали, что поэт монтировал мотивы своих стихов так, как хороший режиссер монтирует фильмы, что он создавал из отдельных стихотворений «поэмы без героя», точнее, без вымышленного героя, без привычной фабулы. Можно утверждать, что лирический герой этих циклов даже не сам Александр Сергеевич, а Идеальный Поэт (к которому, впрочем, Пушкин в моменты творчества был близок, как мало кто в мировой литературе).