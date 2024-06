Кодекс Хейса: невозможно повторить

Ограничения кодекса возникли как ответ на реально существовавший запрос публики и индустрии, публика и индустрия же и низвергли его. Повторить эффект кодекса в новое время на новом месте, возможно, для кого-то и соблазнительно, но, реконструируя его отдельные части, этого добиться, разумеется, невозможно, как нельзя собрать автомобиль только из тормозов и подушки безопасности. Единственный несомненный урок, который тут можно извлечь, — время побеждает все. И чтобы не оказаться проигравшим, нужно чутко прислушиваться к его дыханию.

Авторы: Кирилл Горячок, Василий Корецкий

Фото: A Code to Govern the Making of Motion Pictures, 1955 © Margaret Herrick Library, Getty Images, Kirn Vintage Stock / Corbis via Getty Images, The Hollywood Archive / «Легион-Медиа», MGM Studios / Getty Images, Nawrocki / ClassicStock / Getty Images, John Kobal Foundation / Getty Images, Masheter Movie Archive / «Легион-Медиа», Seven Arts Production / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images, United Artists / Getty Images