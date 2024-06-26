Кодекс Хейса: невозможно повторить

Парадокс цензуры Брина заключался в том, что, несмотря на пафосные заявления кодекса о морали, он боролся не с тем, что подразумевалось в фильмах, а только с тем, что буквально показывалось на экране. Такой подход привел к появлению в голливудском кино 1940-х — начала 1950-х целой системы эвфемизмов, кодов, маркирующих в первую очередь сексуальность. Брин лично посещал съемочную площадку «Касабланки», чтобы удостовериться, что в картине не будет и намеков на то, что у героев Хамфри Богарта и Ингрид Бергман был секс. Разумеется, даже мы сейчас понимаем, что он был. А что еще прикрывает внезапный кадр-ставка с прожектором на башне, прерывающий поцелуй героев в темной комнате? Кроме того, значительная часть фильмов того времени снимались на основе бестселлеров или резонансных театральных постановок (а на Бродвее никакой цензуры не было), поэтому зрители понимали все подтексты, несмотря на любые купюры. К примеру, «Веревка» Хичкока была снята по известной пьесе 1929 года, и то, что ее антигерои, циничные убийцы Шоу и Морган — гомосексуалы, прекрасно знали и режиссер, и сценарист, и публика, хотя прямых указаний на это в фильме нет (кстати, Джон Долл, игравший одного из убийц, сам был геем, а игравший второго Фарли Грейнджер — бисексуалом).