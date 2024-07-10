Кинопоиск
Смотрите на Кинопоиске

«Игры», «О моем перерождении в слизь» и «Майор Гром: Игра»: 27 премьер Кинопоиска в августе

Обсудить0

Историческая драма про московскую Олимпиаду-80, популярный фэнтезийный исекай и стильная петербургская супергероика — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Жмите «Буду смотреть» на карточках заинтересовавших вас фильмов и сериалов на сайте Кинопоиска.

Главные премьеры

«Игры», 1-й сезон

Премьера: 3 августа

Творческая команда «Нулевого пациента» — продюсер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин — создали масштабный сериал про подготовку к Олимпиаде-80 в Москве, которая стала ярким событием в истории позднего СССР. Главный герой — сын советского функционера Игорь Зорин (Григорий Верник), который попал в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова). Героям предстоит столкнуться со сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр. Также в сериале снялись Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Леонид Каневский и многие другие. А роль Леонида Ильича Брежнева исполнил Юрий Стоянов.

«Министерство неджентльменских дел»

Премьера: 1 августа

Авантюрный боевик режиссера Гая Ричи по мотивам реальных исторических событий. Британское правительство нанимает отряд проходимцев, которые займутся диверсиями в нацистском тылу. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Рори Киннер и Тиль Швайгер.

«Майор Гром: Игра»

Премьера: август

Новая часть кинофраншизы Bubble и Плюс Студии. Игорь Гром (Тихон Жизневский) пытается примириться с популярностью, но в городе появляется террорист по имени Призрак, который грозит уничтожить весь Петербург, если только майор не сложит с себя полномочия. В фильме сыграли Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Матвей Лыков и Александр Сетейкин.

«Не одна дома»

Премьера: 29 августа

Российская комедия про изобретательную пятиклассницу Машу (Милана Хаметова). Ее родители вынуждены отправиться в неожиданную командировку, а за девочкой будет присматривать новая няня, которая окажется преступницей. У Маши есть одна ночь, чтобы обличить женщину, а помогут ей в этом современные технологии. В фильме снялись Юлианна Михневич, Алексей Маклаков, Равшана Куркова, Александр Головин и DAVA.

Драмы

«Нужды путешественника»

Премьера: 12 августа

Новый фильм плодовитого фестивального режиссера и современного классика Хон Сан-су. Загадочная женщина Ирис дает уроки французского языка в Корее, погружаясь в чуждую для себя культуру. В главной роли — Изабель Юппер. «Нужды путешественника» получили Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале в 2024 году.

«Дыхание»

Премьера: 3 августа

Режиссер Роман Каримов («Неадекватные люди») снял драматический фильм, помещенный во времена пандемии. Бизнесмен и бывший врач Виктор (Антон Батырев) рискует своей жизнью, пробираясь в больницу к своей маме, заболевшей COVID-19.

«Объясни мне, любовь»

Премьера: 9 августа

Драматический фильм Маргарете фон Тротта, классика нового немецкого кино. Это байопик, посвященный отношениям писателей Ингеборг Бахман (Вики Крипс) и Макса Фриша (Рональд Церфельд), которые встречают друг друга в Париже летом 1958 года.

«Болеро. Душа Парижа»

Премьера: 15 августа

Биографическая драма Анн Фонтен («Белоснежка. Сказка для взрослых»). Хореограф Ида Рубинштейн (Жанна Балибар) просит Мориса Равеля (Рафаэль Персонас) написать музыку для ее балета. Так появляется легендарный «Болеро». В фильме также сыграли Дория Тилье, Эммануэль Дево и Венсан Перес.

Хорроры и боевики

«Оно приходит за тобой»

Премьера: 22 августа

Культовый слэшер Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лэйк»), ставший одним из ярчайших представителей нового хоррора 2010-х. Девушка Джей (Майка Монро) после случайной ночи с незнакомцем становится целью для существа, который преследует ее повсюду в разных обличиях.

«Пила. Джокер»

Премьера: 6 августа

Британский хоррор про маньяка, который запускает жестокое реалити-шоу. Его плененные участники выполняют опасные задания, погибая в прямом эфире, но при этом трансляция становится крайне популярной. Детектив Бен (Эд Вествик) пытается остановить психопата, параллельно сражаясь с собственным мрачным прошлым.

«Пять фунтов искупления»

Премьера: 7 августа

Триллер с Люком Эвансом в главной роли. Звезда «Хоббита» и «Дракулы» сыграла бывшего преступника Адама, который после тюремного срока пытается найти своего сына. Но прошлое не оставит его просто так. В фильме также сыграли Рори Калкин, Алекс Петтифер и другие.

Дорамы

«Цифры», 1-й сезон

Премьера: 1 августа

Одаренный парень Чан Хо-у (Ким Мен-су) без диплома о высшем образовании становится бухгалтером в фирме, которая когда-то обанкротила компанию его отца. Он пытается изменить систему изнутри, сражаясь с несправедливостью.

«Пришельцы. Назад в будущее»

Премьера: 29 августа

Продолжение корейского фантастического боевика «Пришельцы». В сиквеле герои из самых разных эпох снова сражаются со злобными инопланетянами. Действие разворачивается в современном Сеуле, в Средние века и в далеком будущем.

Казахское кино и кино про казахов

«Шулама»

Премьера: 22 августа

Музыкальная драма про молодых рэперов. Участники группы SHULAMAH случайно знакомятся с продюсером, который помогает им стать звездами. Но испытание славой будет не так-то просто пройти.

«Мой Алтай», 1-й сезон

Премьера: 1 августа

Китайский сериал по мотивам одноименного сборника рассказов писательницы Ли Цзюань. Девушку Ли Вэньсю (Чжоу Ижань) увольняют из отеля, поэтому она возвращается к маме в Алтай и устраивается в магазин, пытаясь подружиться с живущими тут этническими казахами. Параллельно развивается история парня Батая (Юй Ши), который возвращается в Алтай из-за семейных проблем.

Аниме и взрослая анимация

«Винокурня семьи Комада»

Премьера: 1 августа

Полнометражное аниме про поиски своего дела. Руи, наследница некогда процветающей винокурни, пытается воссоздать фирменный виски, который прославил ее семью. В этом ей поможет молодой репортер Котаро Такахаси, который постепенно проникается тонким искусством винокурения.

«Хвост Феи: Жрица Феникса»

Премьера: 1 августа

Полнометражное аниме по мотивам манги Хиро Масимы. Команда приключенцев помогает загадочной женщине раскрыть тайну волшебного камня, который может уничтожить мир.

«О моем перерождении в слизь», 3-й сезон

Премьера: 5 августа

Продолжение комедийного аниме про обычного мужчину Сатору Миками, который умирает, а затем попадает в другой мир, где перерождается в виде комка слизи по имени Римуру. Трансформировавшийся герой решает создать собственную страну, свободную от местного расизма.

«Тень пустоты», 1-й сезон

Премьера: 15 августа

Стильное китайское фэнтези. Действие разворачивается в мире, который переживает катастрофу под названия Пустота. Секретная организация «Тени» прибывает в Песчаный город, чтобы остановить Царя драконов.

«Последний человек», два сезона

Премьера: 15 августа

Культовый французский мультсериал, создатели которого недавно выпустили «Марс Экспресс». Боец Ришар Алдана клянется отомстить злодеям, убившим его друга. Он погружается в опасный криминальный мир, а затем связывается не только с мафией, но и с магией.

Для всей семьи

«Собачий побег»

Премьера: 8 августа

Индийская комедийная мелодрама про четвероногих возлюбленных. Хозяева не одобряют роман золотистого ретривера Томи и спаниеля Амалу, поэтому собаки сбегают, чтобы быть вместе.

«Larva: Личинки», 3-й сезон

Премьера: август

В новых сериях герои отправятся в Нью-Йорк.

«Марыля. В поисках дивников»

Премьера: август

Беларуская анимация. В Троицком предместье Минска живут девочка Марыля и ее друг Алесь. Однажды они встречают Бабулю, и с ее помощью Марыля окунается в мир волшебных фантазий, сталкиваясь с мифическими существами.

Спорт

UFC: Сэндхаген vs Нурмагомедов

В UFC троюродный брат Хабиба, Умар, выступает с 2021 года, по правилам смешанных единоборств он не уступал ни разу. Его соперник — опытный Кори Сэндхаген, в главной ММА-лиге он проигрывал только топовым бойцам, в том числе Петру Яну. Помимо представителя клана Нурмагомедовых, в Абу-Даби в удобное для российских зрителей время свои бои проведут Шамиль Газиев, Виктория Дудакова, Шарабутдин Магомедов, Азамат Мурзаканов и Денис Тюлюлин. Посмотреть турнир можно 3 августа на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Старт Ла Лиги

В августе на экраны возвращаются большие европейские футбольные лиги. Ламин Ямаль приковывал к себе взгляды и в прошлом сезоне, но теперь внимание к самому молодому чемпиону Европы будет еще более пристальным. 17 августа Ямаль откроет сезон Ла Лиги. Его «Барселона» сыграет против «Валенсии».

UFC: Дю Плесси vs Адесанья

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси удерживает пояс чемпион UFC в среднем весе, которым владел (и дважды терял) Исраэль Адесанья. Последний — фанат аниме, он ярко выходит на свои бои, а в 2023 году на фестивале Tribeca показали документальный фильм о нем. Их противостояние с действующим чемпионом носит открытый характер, и 18 августа они наконец смогут выяснить, кто же лучше представляет континент — африканер Дю Плесси или этнический нигериец из Новой Зеландии Адесанья.

Старт чемпионата Италии

19 августа в первом туре Серии А «Ювентус» примет «Комо», вернувшийся в главную лигу Италии спустя 21 год. У клуба, основанного в 1907 году и дважды поднимавшегося из руин, есть главный тренер-новичок Сеск Фабрегас и главная звезда Рафаэль Варан. Смотреть, что получится у «озерных» в 123-м сезоне итальянского чемпионата, как себя проявит вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия и сумеет ли «Интер» защитить титул чемпиона, можно на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Автор: Марат Шабаев

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC via Getty Images, Will Russell / Zuffa LLC / Getty Images, Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Шахерезада развлекает царя занятными историями, чтобы избежать казни. Костюмное фэнтези по знаменитым сказкам
В главных ролях:Яссер Галал, Ясмин Раис, Вафаа Амер, Айтен Амер
Режиссер:Ислам Хайри
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Вчера4
29 июля6
24 июля3
10 июля13

Главное сегодня

Сегодня0
Вчера1
Вчера3
Вчера4
Вчера3
Вчера0
30 июля4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации