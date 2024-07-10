«Игры», «О моем перерождении в слизь» и «Майор Гром: Игра»: 27 премьер Кинопоиска в августе

Историческая драма про московскую Олимпиаду-80, популярный фэнтезийный исекай и стильная петербургская супергероика — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

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Главные премьеры

Премьера: 3 августа

Творческая команда «Нулевого пациента» — продюсер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин — создали масштабный сериал про подготовку к Олимпиаде-80 в Москве, которая стала ярким событием в истории позднего СССР. Главный герой — сын советского функционера Игорь Зорин (Григорий Верник), который попал в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова). Героям предстоит столкнуться со сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр. Также в сериале снялись Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Леонид Каневский и многие другие. А роль Леонида Ильича Брежнева исполнил Юрий Стоянов.

Премьера: 1 августа

Авантюрный боевик режиссера Гая Ричи по мотивам реальных исторических событий. Британское правительство нанимает отряд проходимцев, которые займутся диверсиями в нацистском тылу. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Рори Киннер и Тиль Швайгер.

Премьера: август

Новая часть кинофраншизы Bubble и Плюс Студии. Игорь Гром (Тихон Жизневский) пытается примириться с популярностью, но в городе появляется террорист по имени Призрак, который грозит уничтожить весь Петербург, если только майор не сложит с себя полномочия. В фильме сыграли Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Матвей Лыков и Александр Сетейкин.

Премьера: 29 августа

Российская комедия про изобретательную пятиклассницу Машу (Милана Хаметова). Ее родители вынуждены отправиться в неожиданную командировку, а за девочкой будет присматривать новая няня, которая окажется преступницей. У Маши есть одна ночь, чтобы обличить женщину, а помогут ей в этом современные технологии. В фильме снялись Юлианна Михневич, Алексей Маклаков, Равшана Куркова, Александр Головин и DAVA.

Драмы

Премьера: 12 августа

Новый фильм плодовитого фестивального режиссера и современного классика Хон Сан-су. Загадочная женщина Ирис дает уроки французского языка в Корее, погружаясь в чуждую для себя культуру. В главной роли — Изабель Юппер. «Нужды путешественника» получили Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале в 2024 году.

Премьера: 3 августа

Режиссер Роман Каримов («Неадекватные люди») снял драматический фильм, помещенный во времена пандемии. Бизнесмен и бывший врач Виктор (Антон Батырев) рискует своей жизнью, пробираясь в больницу к своей маме, заболевшей COVID-19.

Премьера: 9 августа

Драматический фильм Маргарете фон Тротта, классика нового немецкого кино. Это байопик, посвященный отношениям писателей Ингеборг Бахман (Вики Крипс) и Макса Фриша (Рональд Церфельд), которые встречают друг друга в Париже летом 1958 года.

Премьера: 15 августа

Биографическая драма Анн Фонтен («Белоснежка. Сказка для взрослых»). Хореограф Ида Рубинштейн (Жанна Балибар) просит Мориса Равеля (Рафаэль Персонас) написать музыку для ее балета. Так появляется легендарный «Болеро». В фильме также сыграли Дория Тилье, Эммануэль Дево и Венсан Перес.

Хорроры и боевики

Премьера: 22 августа

Культовый слэшер Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лэйк»), ставший одним из ярчайших представителей нового хоррора 2010-х. Девушка Джей (Майка Монро) после случайной ночи с незнакомцем становится целью для существа, который преследует ее повсюду в разных обличиях.

Премьера: 6 августа

Британский хоррор про маньяка, который запускает жестокое реалити-шоу. Его плененные участники выполняют опасные задания, погибая в прямом эфире, но при этом трансляция становится крайне популярной. Детектив Бен (Эд Вествик) пытается остановить психопата, параллельно сражаясь с собственным мрачным прошлым.

Премьера: 7 августа

Триллер с Люком Эвансом в главной роли. Звезда «Хоббита» и «Дракулы» сыграла бывшего преступника Адама, который после тюремного срока пытается найти своего сына. Но прошлое не оставит его просто так. В фильме также сыграли Рори Калкин, Алекс Петтифер и другие.

Дорамы

Премьера: 1 августа

Одаренный парень Чан Хо-у (Ким Мен-су) без диплома о высшем образовании становится бухгалтером в фирме, которая когда-то обанкротила компанию его отца. Он пытается изменить систему изнутри, сражаясь с несправедливостью.

Премьера: 29 августа

Продолжение корейского фантастического боевика «Пришельцы». В сиквеле герои из самых разных эпох снова сражаются со злобными инопланетянами. Действие разворачивается в современном Сеуле, в Средние века и в далеком будущем.

Казахское кино и кино про казахов

Премьера: 22 августа

Музыкальная драма про молодых рэперов. Участники группы SHULAMAH случайно знакомятся с продюсером, который помогает им стать звездами. Но испытание славой будет не так-то просто пройти.

Премьера: 1 августа

Китайский сериал по мотивам одноименного сборника рассказов писательницы Ли Цзюань. Девушку Ли Вэньсю (Чжоу Ижань) увольняют из отеля, поэтому она возвращается к маме в Алтай и устраивается в магазин, пытаясь подружиться с живущими тут этническими казахами. Параллельно развивается история парня Батая (Юй Ши), который возвращается в Алтай из-за семейных проблем.

Аниме и взрослая анимация

Премьера: 1 августа

Полнометражное аниме про поиски своего дела. Руи, наследница некогда процветающей винокурни, пытается воссоздать фирменный виски, который прославил ее семью. В этом ей поможет молодой репортер Котаро Такахаси, который постепенно проникается тонким искусством винокурения.

Премьера: 1 августа

Полнометражное аниме по мотивам манги Хиро Масимы. Команда приключенцев помогает загадочной женщине раскрыть тайну волшебного камня, который может уничтожить мир.

Премьера: 5 августа

Продолжение комедийного аниме про обычного мужчину Сатору Миками, который умирает, а затем попадает в другой мир, где перерождается в виде комка слизи по имени Римуру. Трансформировавшийся герой решает создать собственную страну, свободную от местного расизма.

Премьера: 15 августа

Стильное китайское фэнтези. Действие разворачивается в мире, который переживает катастрофу под названия Пустота. Секретная организация «Тени» прибывает в Песчаный город, чтобы остановить Царя драконов.

Премьера: 15 августа

Культовый французский мультсериал, создатели которого недавно выпустили «Марс Экспресс». Боец Ришар Алдана клянется отомстить злодеям, убившим его друга. Он погружается в опасный криминальный мир, а затем связывается не только с мафией, но и с магией.

Для всей семьи

Премьера: 8 августа

Индийская комедийная мелодрама про четвероногих возлюбленных. Хозяева не одобряют роман золотистого ретривера Томи и спаниеля Амалу, поэтому собаки сбегают, чтобы быть вместе.

Премьера: август

В новых сериях герои отправятся в Нью-Йорк.

Премьера: август

Беларуская анимация. В Троицком предместье Минска живут девочка Марыля и ее друг Алесь. Однажды они встречают Бабулю, и с ее помощью Марыля окунается в мир волшебных фантазий, сталкиваясь с мифическими существами.

Спорт

UFC: Сэндхаген vs Нурмагомедов

В UFC троюродный брат Хабиба, Умар, выступает с 2021 года, по правилам смешанных единоборств он не уступал ни разу. Его соперник — опытный Кори Сэндхаген, в главной ММА-лиге он проигрывал только топовым бойцам, в том числе Петру Яну. Помимо представителя клана Нурмагомедовых, в Абу-Даби в удобное для российских зрителей время свои бои проведут Шамиль Газиев, Виктория Дудакова, Шарабутдин Магомедов, Азамат Мурзаканов и Денис Тюлюлин. Посмотреть турнир можно 3 августа на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Старт Ла Лиги

В августе на экраны возвращаются большие европейские футбольные лиги. Ламин Ямаль приковывал к себе взгляды и в прошлом сезоне, но теперь внимание к самому молодому чемпиону Европы будет еще более пристальным. 17 августа Ямаль откроет сезон Ла Лиги. Его «Барселона» сыграет против «Валенсии».

UFC: Дю Плесси vs Адесанья

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси удерживает пояс чемпион UFC в среднем весе, которым владел (и дважды терял) Исраэль Адесанья. Последний — фанат аниме, он ярко выходит на свои бои, а в 2023 году на фестивале Tribeca показали документальный фильм о нем. Их противостояние с действующим чемпионом носит открытый характер, и 18 августа они наконец смогут выяснить, кто же лучше представляет континент — африканер Дю Плесси или этнический нигериец из Новой Зеландии Адесанья.

Старт чемпионата Италии

19 августа в первом туре Серии А «Ювентус» примет «Комо», вернувшийся в главную лигу Италии спустя 21 год. У клуба, основанного в 1907 году и дважды поднимавшегося из руин, есть главный тренер-новичок Сеск Фабрегас и главная звезда Рафаэль Варан. Смотреть, что получится у «озерных» в 123-м сезоне итальянского чемпионата, как себя проявит вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия и сумеет ли «Интер» защитить титул чемпиона, можно на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Автор: Марат Шабаев

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC via Getty Images, Will Russell / Zuffa LLC / Getty Images, Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images