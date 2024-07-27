Сериалы августа: «Игры», «Она такая классная» и продолжение «Колец власти»

В августе сын советского функционера попадет в штаб по подготовке Олимпиады-80, компания друзей с Урала отправится в Питер на поиски порноактрисы, а Саурон в облике эльфа сделает все, чтобы захватить Средиземье.

Главное

Где смотреть: Kion — с 1 августа

Беспечный таксист Артём (Денис Прытков) соглашается помочь Лёне, соседу с расстройством аутистического спектра и гиперопекающей мамой. Парни в компании еще двух друзей садятся в минивэн и отправляются из Екатеринбурга в Петербург, где Лёня мечтает встретить любимую порноактрису (Мария Дризик). В комедийном роуд-муви снялись Павел Майков и Татьяна Догилева, а главную роль исполнил Лев Зулькарнаев, лучший актер «Пилота-2024».

Где смотреть: Кинопоиск — с 3 августа

СССР, конец 1970-х. Игорь (Григорий Верник), юноша из номенклатурной семьи, вынужден работать в оргкомитете Олимпиады-80. Вместе со своей принципиальной начальницей Ириной (Мария Карпова) он оказывается в центре политических игр: проведение Олимпиады на грани срыва из-за бойкота, да и сам глава СССР Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) не горит желанием организовывать мероприятие международного масштаба, требующее колоссальных затрат.

Масштабный сериал о закулисье московской Олимпиады разработали создатели «Нулевого пациента» Александра Ремизова и Евгений Стычкин (он же сыграл в сериале иностранного журналиста). В сериале появятся Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Алексей Серебряков, Александра Бортич, Сергей Чонишвили, Павел Майков, Евгения Дмитриева и Ольга Литвинова.

Где смотреть: Prime Video — с 29 августа

Продолжение эпического фэнтези, действие которого разворачивается за тысячи лет до формирования Братства кольца. Центральной линией второго сезона будет попытка замаскированного под эльфа Саурона (Чарли Викерз) выковать Кольца власти с помощью искусного мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс). Эльфы узнают о планах Повелителя тьмы поработить Средиземье и делают все, чтобы его остановить. Саурон, вероятно, решит в отместку осадить город Ост-ин-Эдиль, воспользовавшись услугами орков. Шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн обещают, что главная битва будет эпичнее, чем в первом сезоне, и станет «настоящим сражением тьмы и света».

Где смотреть: Okko — август

Приключенческий сериал Ивана Соснина («Далекие близкие», «Мамонты») о застенчивом парнишке по имени Юг, решившем отправиться в самое большое путешествие в жизни — на поиски папы. Потенциальные отцы живут в разных уголках страны, и Югу придется пересечь всю Россию. Возможного родителя играют Юрий Колокольников, Кирилл Кяро и Александр Яценко, в сериале также снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Юлия Снигирь. Главная роль досталась Ярославу Могильникову, Ералашу из «Слова пацана».

А что еще?

Где смотреть: Start — с 1 августа

Спин-офф «Новеньких», в котором Влада (победительница реалити-шоу «Новые пацанки» Кира Медведева) после выхода из тюрьмы пытается вести нормальную жизнь, устраивается в бар и идет в вечернюю школу. Начать с чистого листа не получается: девушку обвиняют в убийстве, и ей придется самостоятельно выяснить имя преступника, который, возможно, и сам охотится на нее. Социальную драму с элементами детектива сняла постановщица оригинального сериала Оксана Барковская. К роли повзрослевшего Макса вернулся Глеб Калюжный.

Где смотреть: Prime Video — с 1 августа

1940-е, Готэм. Бэтмен (его озвучивает Хеймиш Линклейтер) пытается вытащить коррумпированный город из мрака, но преступники, полиция и суперзлодеи (в их числе — Харли Квинн и Двуликий) дают отпор брутальному герою. Неонуарную анимацию спродюсировали Джей Джей Абрамс, режиссер недавнего «Бэтмена» Мэтт Ривз и создатель культового мультсериала 1990-х Брюс В. Тимм. Режиссерское кресло заняла одна из постановщиц «Харли Квинн» Кристина Сотта. Авторы планируют погрузить зрителей в психологию знаковых персонажей DC и переосмыслить мифологию Темного рыцаря.

Где смотреть: Premier — с 1 августа

«12 стульев» на новый лад: механик завода «АвтоВАЗ» спрятал несколько килограммов золота в одном из «Жигулей» первой партии. Спустя годы охоту за «копейкой» открывают его внучка Даша (Софья Присс) и еще четыре незнакомца, прознавших о кладе: спортивный комментатор и блогер Марина (Алина Алексеева), местный бизнесмен (Максим Битюков), его племянник Юлик (Кузьма Сапрыкин) и вор-аферист Жора (Владимир Капустин). Вместе с ними в поисках невольно участвуют бывший парень Даши, Петров (Никита Волков), жених Марины, финский хоккеист Йохеннес (Вольфганг Черни), и честный полицейский Роман (Роман Курцын).

Где смотреть: Okko — с 5 августа

Лиза, Соня и Яна — лучшие подруги. Им по 25 лет, и они все еще не знают, кем станут, когда вырастут. Девушки обсуждают друг с другом романы и проблемы и ищут свое место в жизни. Комедийную мелодраму сняла дебютантка Екатерина Тодоровская, сериал спродюсировал ее отец Валерий Тодоровский. В главных ролях — Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская.

Где смотреть: Netflix — 8 августа

Финальная глава абсурдистской супергероики, в которой оставшееся без сверхспособностей семейство Харгривз пытается вести обычную жизнь, но надвигающийся апокалипсис сам себя не предотвратит. К актерскому составу присоединились Ник Офферман, Дэвид Кросс и Меган Маллали. В отличие от предыдущих сезонов, состоящих из десяти серий, в этом будет всего шесть эпизодов.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, 1-й сезон

Где смотреть: Paramount+ — 9 августа (премьера всех серий)

Действие мультсериала разворачивается во вселенной «Погрома мутантов». Черепашкам-тинейджерам предстоит новая миссия: им поодиночке нужно сразиться со злодейкой по имени Бишоп. Союзницу героев, Эйприл О’Нил, вновь озвучила Айо Эдебири из «Медведя». Одной из приглашенных звезд сериала стал комик Пит Дэвидсон. Шоураннеры проекта — Алан Ван («Голубоглазый самурай») и Кристофер Йост («Мандалорец»).

Где смотреть: ENA — с 12 августа

Корейская адаптация израильского сериала «Судья», который уже переснимали в США, России, Индии и других странах. Сюжет разворачивается вокруг трагедии, которая сделала непримиримыми врагами двух отцов: один — судья с безупречной репутацией (Сон Хён-джу), чей сын совершил преступление, другой — местный авторитет (Ким Мён-мин), желающий отомстить за смерть наследника. Для постановщика Пхё Мин-су это нетипичный проект: его фильмография состоит из солнечных ромкомов, таких как «Любовь Хо-гу» и «Третье очарование».

Где смотреть: Disney+ — с 14 августа

Образец разработанного в Корее биологического оружия пропадает во время транспортировки. Задача наемного убийцы (Чха Сын-вон) — немедленно ликвидировать всех причастных к секретному проекту «Тиран». Планировалось, что триллер Пак Хун-джона станет полнометражным фильмом, однако в итоге проект расширили до мини-сериала.

Где смотреть: Apple TV+ — с 14 августа

Эндрю Янси (Винс Вон) был детективом, но теперь ему приходится работать ревизором и проверять рестораны Флориды. Однажды во время рыбалки турист находит отрубленную руку, и Янси начинает расследование (в нем будет фигурировать настоящая обезьяна). Комедийный сериал от создателей «Теда Лассо» основан на одноименном романе Карла Хайасена.

Где смотреть: Netflix — 15 августа (премьера всех серий)

В четвертом сезоне воздушного ромкома американка Эмили (Лили Коллинз) вспоминает, каково это — быть одинокой. Девушка замечает, что город полон привлекательных мужчин, но она не может вырваться из любовного треугольника и продолжает испытывать чувства к Габриэлю (Лукас Браво) и Алфи (Люсьен Лависконт). Тем временем начальница Сильви (Филиппин Леруа-Больё) недовольна подчиненной: бурная личная жизнь Эмили плохо влияет на рабочие результаты. Сезон поделен на две части, вторая половина эпизодов выйдет 12 сентября.

Где смотреть: Adult Swim — с 16 августа

В 2020 году Такаси Сано («Эпоха смут», «Башня Бога») срежиссировал аниме-короткометражку «Рик и Морти против Геноцидера», которая набрала 10 млн просмотров на YouTube. Теперь Сано поставил целый сериал о межгалактических приключениях безумного ученого и его внука. Ожидается, что в шоу появятся все члены семьи Смит, а сюжет эпизодов будет отчасти знаком: авторы адаптировали оригинальные серии, добавив в них новые детали.

Где смотреть: MBC — с 16 августа

19-летнего парня обвиняют в убийстве двух одноклассниц. Выйдя из тюрьмы, он возвращается в родной город и объединяется с детективом, пытающимся восстановить события того трагического дня. Главные роли в криминальном триллере исполнили Пён Ё-хан из «Грязных миллионов» и Ко Джун из «Моего малыша». В основе сюжета — бестселлер современной немецкой писательницы Неле Нойхаус.

Где смотреть: TV Chosun — с 17 августа

Акушер-гинеколог (Чхве Щи-вон), привыкший соблазнять и бросать влюбленных в него женщин, начинает испытывать чувства к коллеге (Чон Ин-сон), которая одержима идеей найти мужчину, подходящего ей на генетическом уровне. Режиссер ромкома — Сон Чхи-ук («Завтра», «Кайрос»).

Где смотреть: Netflix — 29 августа (премьера всех серий)

Сай-фай-аниме по мотивам легендарной франшизы. В центре истории — японский ученый Малкольм Ли, создавший искусственный интеллект Кокоро. ИИ Скайнет из будущего посылает Терминатора в 1997 год, чтобы помешать Малкольму запустить Кокоро. На защиту ученого и его семьи встает девушка-солдат Эйко. Режиссер сериала — Масаси Кудо («Блич: Тысячелетняя кровавая война»).

Где смотреть: Netflix — 29 августа (премьера всех серий)

Параноик Зевс (Джефф Голдблюм), его жена Гера (Джанет Мактир) и другие древнегреческие боги живут в современном мире бок о бок с обычными людьми. Однажды всемогущий бог грома замечает на лбу морщину и решает, что она предвестник его смерти. Зевсу не остается ничего, кроме как начать поиски таинственных заговорщиков. Героями черной комедии также стали Аид (Дэвид Тьюлис), Посейдон (Клифф Кёртис), Дионис (Набхан Ризван), Орфей (Киллиан Скотт) и горгона Медуза (Деби Мейзар). Шоураннером выступила сценаристка «Конца ***го мира» Чарли Ковелл.

Где смотреть: Max — август

Продолжение легендарной криминальной драмы «Город бога», получившей четыре номинации на «Оскар». Спустя 20 лет после событий оригинального фильма выросший Ракета (к роли вернулся Алешандре Родригес) стал фотографом в бразильской газете. Он ежедневно наблюдает, как на улицах Рио-де-Жанейро продолжается борьба между наркоторговцами, вооруженными бандами и полицией.

Остальное

Где смотреть: HBO — с 11 августа

В третьем сезоне мощной банковской драмы финансистка Ясмин (Мариса Абела), вероятно, заведет роман с основателем энергетической компании Генри Маком, которого сыграл Кит Харингтон. По словам создателей шоу, они пытались сделать новые серии супернапряженными, и только третий эпизод станет своеобразной передышкой для зрителей.

Где смотреть: Hulu — 12 августа (премьера всех серий)

Продолжение анимационного хита о семье пришельцев, вынужденной жить на Земле и притворяться людьми. Дэн Стивенс вернется к озвучке главного героя, инопланетянина Корво.

Где смотреть: tvN — с 17 августа

Находящаяся в кризисе безработная девушка (Чон Со-мин) встречает сына маминой подруги (Чон Хэ-ин) — привлекательного молодого архитектора, у которого, кажется, нет недостатков. Легкую комедийную мелодраму снял режиссер «Ускоренного курса романтики» Ю Джэ-вон.

Где смотреть: Apple TV+ — с 23 августа

Продолжение семейной саги о корейских эмигрантах, которые переехали в Японию в поисках лучшей жизни. Действие второго сезона развернется в Токио 1989-го и Осаке 1945-го, когда семья Сон-джа (Ким Мин-ха) оказывается в опасности во время Второй мировой войны.

Где смотреть: tvN, TVING — с 26 августа

Чтобы не упустить повышение на работе, Сон Хэ-ён (Щин Мин-а) вынуждена выйти замуж. Она предлагает фиктивный брак кассиру из супермаркета (Ким Ён-дэ), который соглашается принять участие в этой авантюре. За создание ромкома ответственен Ким Джон-щик, режиссер «Работай позже, веселись сейчас» и «Силачки Кан Нам-сун».

Где смотреть: Hulu — с 27 августа

В новом сезоне троица сыщиков-любителей (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) узнаёт, что голливудская студия собирается снять фильм, основанный на их подкасте. Компания отправляется в Лос-Анджелес на переговоры, а затем вновь сталкивается с проблемами жильцов элитной «Арконии». В предстоящих сериях появятся Мэрил Стрип, Ева Лонгория, Зак Галифианакис и Мелисса Маккарти.

Где смотреть: Okko — август

Продолжение комедии по сценарию Александра Цыпкина. В первом сезоне адвокатка Анна искала себе временного любовника, который бы скрасил ее напряженные рабочие будни. Во втором Анне предстоит разрешить новую дилемму, сформулированную в говорящем, но труднопроизносимом названии сезона — «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы». Исполнительница главной роли Елена Лядова обещает, что в предстоящих эпизодах зрителей ждет еще больше приключений.

Где смотреть: TVING — август

Историческая дорама с Чон Джон-со («Бумажный дом: Корея») в роли королевы У Хи, которая по обычаям должна выйти замуж за одного из братьев покойного мужа. Чтобы предотвратить кровопролитие, властной вдове необходимо как можно быстрее определиться с выбором.

Автор: Сабрина Карабаева