Вышел третий сезон «Медведя». Почему этот некогда великий сериал теперь разочаровывает

28 июня на Hulu целиком вышел новый сезон «Медведя» — драмеди о знаменитом шеф-поваре, который бросил мишленовский ресторан и уехал работать в семейной закусочной. В продолжении Карми Берзатто и его команда ждут рецензии ресторанного критика и лениво решают личные проблемы. Рассказываем, что происходит с третьим сезоном.

Что было в прошлых сезонах

Кармен Берзатто, он же просто Карми (Джереми Аллен Уайт) — видный шеф-повар, работавший в Нью-Йорке в ресторане с мишленовской звездой. После смерти брата Майкла (Джон Бернтал) он бросает все и едет поднимать с колен простецкую сэндвичную его семьи под названием The Beef. Когда-то давно Карми мечтал работать там вместе с братом, но Майкл почему-то не давал ему шанса.

Герой устанавливает на кухне свои порядки: теперь все должны работать быстро и эффективно, оттирать до блеска рабочие места и называть друг друга «шеф». Су-шефом он берет амбициозную Сидни (Айо Эдебири), некогда фанатку таланта Карми. Все эти изменения не нравятся старожилам сэндвичной, особенно повару Тине (Лиза Колон-Зайас) и номинальному управляющему Ричи (Эбон Мосс-Бакрак).

За восемь емких серий герои то ссорятся, то кое-как примиряются друг с другом, а Карми еще и разбирается со своим прошлым. Работа в The Beef для него — способ то ли загладить иррациональную вину перед умершим братом, то ли что-то кому-то доказать, правда, он и сам уже не понимает, кому и что. Сэндвичная тем временем разваливается на части, санинспекции не дают продыху, клиентская база увеличивается крайне медленно. В итоге всех спасает Майкл с того света: в последней серии Карми находит его письмо, в котором брат рассказывает, что припрятал большое количество денег в банках томатного соуса. The Beef закрывается и уходит на ремонт. Откроется вновь уже под другим названием — The Bear («Медведь»).

Второй сезон посвящен подготовке к открытию нового ресторана. Карми и Сидни пытаются придумать меню, Тина и другой старожил сэндвичной, Эбра (Эдвин Ли Гибсон), уезжают в кулинарную школу, Риччи едет учиться мастерству официанта в престижное заведение, а кондитер Маркус (Лайонел Бойс) отправляется в Копенгаген за вдохновением. Пристраивают на работу даже беременную сестру Карми, Натали (Эбби Эллиотт), и забавного друга семьи Нила Фака (Мэтти Мэтисон).

У героев горят дедлайны: если они не успеют запустить ресторан в кратчайшие сроки, их перестанет финансировать дядя Джимми (Оливер Платт), чьи деньги Майкл как раз припрятал в банках соуса. В то же время у Карми завязываются отношения с подругой детства Клэр (Молли Гордон), он впервые за все время теряет фокус и перестает целиком посвящать себя кухне. В кульминации сезона герои проводят первый пробный ужин в The Bear, куда в основном приходят их друзья, родственники и коллеги. Карми нервничает и в итоге случайно запирает себя в морозильной комнате. Клэр пытается помочь и через дверь слышит истеричный монолог шефа о том, что отношения и любовь не для него, потому что ему никогда не суждено быть счастливым. Чтобы не чувствовать себя ничтожеством, единственное, что он может делать, — готовить еду. Клэр уходит, Карми остается грустить в холодильнике.

О чем продолжение

Джереми Аллен Уайт

В новом сезоне The Bear уже запущен. Теперь герои ждут ревью критика, инкогнито побывавшего в их заведении. Карми все еще переживает из-за Клэр, но не может найти силы ей позвонить и извиниться. Его мучают панические атаки, он все чаще вспоминает о жестоком шеф-поваре Дэвиде Филдсе (Джоэл Макхэйл из «Сообщества»), под началом которого когда-то работал. Герой в очередной раз усложняет всем жизнь. Он решает, что The Bear необходима мишленовская звезда, поэтому он будет менять меню каждый день. Из-за этого на кухне вновь возникает хаос.

Особенно это не нравится Сидни. Карми пообещал ей, что они будут совместно придумывать концепцию ресторана, а в итоге он опять берет всё в свои руки и не советуется с ней, чтобы принять ключевые решения. В один момент девушке предлагают работу в другом заведении уже в качестве шефа; до конца сезона она раздумывает о своих вариантах.

Айо Эдебири

Маркус переживает из-за смерти матери и пытается придумать новые десерты. Ричи приглашают на свадьбу бывшей жены (Гиллиан Джейкобс тоже из «Сообщества») и ее нового партнера (Джош Хартнетт). Натали рожает под присмотром суматошной матери (Джейми Ли Кёртис). На фоне всего этого тянется линия о закрытии другого престижного ресторана — Ever. Его шеф Андреа (Оливия Коулман) решила бросить кулинарию и наконец просто пожить. Напоследок она собирает званый ужин для всех коллег и друзей.

Кто это снял

«Медведя» создал Кристофер Сторер — режиссер стендап-спешелов Бо Бёрнэма и Рами Юссефа (и его же сериала «Рами»). Идею шоу он частично взял из своего детства: как и герои, он жил в штате Иллинойс, а в его городе была колоритная сэндвичная The Beef. К тому же родная сестра Кристофера — профессиональный повар Кортни. Когда-то она даже руководила лос-анджелесским рестораном Jon & Vinny’s, попавшим в гайд «Мишлен». Теперь Кортни работает кулинарной консультанткой на сериале брата и помогает актерам разобраться в высокой кухне.

Большую часть эпизодов Сторер написал и поставил сам. Но у него есть и помощники: в некоторых сериях сценаристкой и постановщицей выступает Джоэнна Кало, работавшая над «Конем БоДжеком», «Хитростями» и «Грызней» (в оригинале называющейся, что забавно, Beef). Один эпизод снял давний соратник Сторера, Рами Юссеф, еще один — актриса Айо Эдебири, лауреатка «Эмми», сыгравшая Сидни.

Как это выглядит

Первый сезон «Медведя» захватывал непривычной стремительностью. У героев не было ни секунды передохнуть, а зрителя засасывало в бесконечный хаос кухни с вечным шумом, звоном посуды и трехэтажным матом. «Медведь» был не похож ни на что другое, монтаж больше напоминал экспериментальные видеоэссе, чем конвенциональный сериал.

Второй сезон чуть успокоился: герои разошлись по отдельным квестам, появилось место для рефлексии и лирических отступлений. Один эпизод, например, целиком посвящен прошлому Карми — семейному рождественскому застолью, на котором Берзатто тоже громко ссорятся и не могут ни на секунду замолчать. Мы больше узнали о героях, правда, ценой того, что сериал начал чуть больше напоминать стандартное ТВ-драмеди.

Третий сезон продолжает замедление: герои вновь закапываются в собственных историях и решают собственные проблемы. Но теперь сюжет «Медведя» откровенно буксует. До этого в сериале всегда была магистральная линия: сначала Карми пытался удержать на плаву семейную закусочную, потом — запустить престижный ресторан. В третьем сезоне герои ничем конкретным не занимаются — ходят туда-сюда, общаются, по десятому разу вступают в одни и те же споры. В итоге половину серий мы смотрим на перешучивающееся семейство Фак; они были намного смешнее, пока оставались эпизодическими персонажами.

Эбон Мосс-Бакрак

Конфликты тоже измельчали. Карми аж целый сезон сомневается, звонить ли ему Клэр, и за десять серий так и не принимает решение. Понятно, что извиняться сложно, но все же он мнется, как персонаж из подростковой мелодрамы, а не престижного сериала, получившего аж десять «Эмми». Ричи переживает из-за свадьбы бывшей жены, но не сильно: ее новый муж — абсолютный нормис. Маркус тихо горюет и на весь сезон уходит в тень. Тине посвящен отдельный (и милый) эпизод о ее прошлом, но потом о ней забывают. Дядя Джимми иногда приходит и грозится закрыть ресторан, если тот не начнет зарабатывать деньги. Но угрозы выглядят слабо: у героя слишком доброе сердце, чтобы принимать его ультиматумы всерьез.

По-настоящему любопытный выбор стоит только перед Сидни: она может либо уйти из The Bear и самореализоваться, либо продолжить работать под началом медленно сходящего с ума Карми. Она смотрит на газетные вырезки, где журналисты хором хвалят шеф-повара, но совершенно не замечают ее вклад в успех ресторана. Сидни сомневается, паникует, но, кроме этого, тоже мало что делает — ее решение отложено на следующий сезон.

Вердикт

В третьем сезоне есть однозначные удачи: та же история Тины или стрессовый и нежный эпизод, целиком посвященный родам Натали. Начинается все тоже многообещающе — первый эпизод собран из обрывков воспоминаний Карми, не подчиняющихся нарративной логике. Потом все устаканивается, становится невыразительным и обычным, что ли. Лишь редкие вспышки прежней изобретательности на монтаже напоминают о том, что когда-то этот сериал был по-настоящему уникальным.

«Медведь» разочаровывает не тем, что он какой-то плохой, а тем, что больше не великий. Еще во втором сезоне он понемногу превратился в комфортный сериал о любимых героях, которые неспешно устраивают личную жизнь. Третий окончательно сделал хаотичный кулинарный триллер уютной мелодрамой, где у половины героев из ниоткуда возникает любовная линия. Карми не соврал: меню действительно изменилось.

Автор: Ефим Гугнин