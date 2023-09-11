Сериалы июля: «Обреченные на славу», «Женщина в озере» и «Бандиты во времени»

В июле гладиаторы будут бороться за жизнь в Римской империи, домохозяйка Мэдди возьмется за расследование загадочных смертей в Бостоне 1960-х, а мальчик Кевин встретит шайку эксцентричных бандитов и отправится с ними в путешествие во времени.

Главное

Где смотреть: Peacock, Амедиатека — с 19 июля

Масштабный исторический сериал о столкновении спорта и политики в Римской империи I века. Император Веспасиан (Энтони Хопкинс) решает отвлечь народ от насущных проблем кровавыми зрелищами — гладиаторскими боями и публичными казнями. В это же время амбициозный Тенакс (Иван Реон) вместе с гонщиком Скорпусом (Димитри Леонидас) стремится создать новую команду в колесничных бегах и конфликтует с богатыми и признанными спортсменами.

Первые пять из десяти серий поставил мастер эпических фильмов-катастроф Роланд Эммерих. Над остальными эпизодами работал режиссер «Проекта «Лазарь“» Марко Кройцпайнтнер. Сериал основан на одноименной книге Дэниэла П. Мэнникса, она же стала источником вдохновения для «Гладиатора» Ридли Скотта.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Где смотреть: Apple TV+ — с 19 июля

Балтимор, середина 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть просто чьей-то женой, поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей — еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины Клео (Моусес Ингрэм), которая пошла на свидание, после чего больше ее никто не видел в живых. Постановщица Альма Харель известна по драме «Милый мальчик» о тяжелом детстве Шайа ЛаБафа. Сюжет сериала основан на одноименном романе современной американской писательницы Лоры Липпман. Главную роль исполнила Натали Портман. Для актрисы это дебют в сериальном формате.

Где смотреть: Apple TV+ — с 24 июля

Ремейк фантастической комедии Терри Гиллиама, созданный Тайкой Вайтити, Джемейном Клементом и Иэном Моррисом. В оригинальном фильме мальчик Кевин встречает шестерых бандитов с дварфизмом, в чьих руках оказалась волшебная карта для путешествий во времени. В сериале вместо маленьких людей будут герои обычного роста. Вероятно, авторы хотели избежать возможных обвинений в неполиткорректности, но все вышло наоборот: команду раскритиковали за отсутствие инклюзивности.

Известно, что Кевину с новыми друзьями предстоит путешествие от доисторических времен к 1990-м годам. Среди остановок — ледниковый период и средневековая Англия. Предводительницу разношерстной банды сыграла звезда «Друзей» Лиза Кудроу.

А что еще?

Где смотреть: Kion — с 1 июля

Супруги на грани развода отправляются на отдых в Турцию. Там Люба (Анна Михалкова) проводит ночь с привлекательным турком (Алим Хоконов), а наутро обнаруживает в своей кровати его труп. Вместе с мужем Ромой (Александр Робак) она пытается незаметно избавиться от тела, но, чтобы провернуть рискованный план, им необходимо перестать ссориться и начать работать в команде. В сериале снялись Любовь Аксенова в роли тревожной дочки криминальной парочки и Степан Девонин в роли собутыльника Ромы. Курортная комедия стала лучшим сериалом фестиваля «Пилот» по мнению зрителей.

Где смотреть: Disney+ — с 3 июля

Гольфистка О Ван Су (Ким Ха-ныль) выходит замуж за наследника компании Hwain Group. Женщина подозревает, что в успешном семейном деле есть мрачные тайны, и вместе с новым телохранителем (Рэйн) пытается докопаться до правды. Дораму снял режиссер популярного сериала «Хваюги» Пак Хон-гюн.

Где смотреть: Disney+ — с 4 июля

Студент Ёдзи (Каната Хосода) обладает сверхспособностью: он может проделывать круглые отверстия на разных поверхностях. С помощью этого странного дара герой должен спасти мир от надвигающейся катастрофы. Игровой сериал Юсукэ Таки («Мисс Шерлок») снят по манге Хитоси Ивааки, автора выдающегося «Паразита».

Где смотреть: Premier — с 4 июля

Бывшая стриптизерша Мара (Мария Горбань) отпраздновала 30-летие и, по мнению сценаристов Арсена Арутюняна и Александра Головко, ощутила кризис среднего возраста. Чтобы справиться с ним, Мара решает заняться бизнесом и просит своего папика подарить ей салон красоты. Но тот решает устроить девушке сюрприз и отдает ей в управление старую автомойку на грани банкротства. Мара принимает вызов и нанимает мойщиками своих бывших коллег-стриптизерш. Продюсеры проекта — братья Андреасян, режиссером выступил Денис Гуляр («Манюня в кино»), а помимо Горбань, в комедийном сериале также снялись Давид Манукян, Маруся Климова и Алёна Хмельницкая.

Где смотреть: tvN — с 6 июля

Комедийный сериал Квон Ён-иль («Однажды разрушение постучалось в мою дверь») о буднях сотрудников отдела аудита в коррумпированной компании. Среди героев — хладнокровный руководитель (Щин Ха-гюн), добродушный новичок (Ли Джон-ха), ершистая карьеристка (Чо А-рам) и амбициозный сын основателя корпорации (Чин Гу), метящий в президенты фирмы.

Где смотреть: TV Tokyo, Кинопоиск — с 7 июля

Популярное аниме о гильдии волшебников возвращается после пятилетнего перерыва. На этот раз Люси с командой возьмутся за выполнение столетнего квеста — задания, с которым еще никто не смог справиться.

Где смотреть: Apple TV+ — с 10 июля

Живущая в Японии американка Сьюзи (Рашида Джонс) узнает, что ее муж Маса (Хидэтоси Нисидзима, звезда оскароносного фильма «Сядь за руль моей машины») и маленький сын исчезли в авиакатастрофе. После этого женщина получает от технологической компании супруга странный подарок — домашнего робота Санни, которого создал Маса. Сьюзи объединяется с роботом, чтобы разобраться, куда пропала ее семья и какое отношение ко всему этому имеет корпорация Imatech. Черная комедия с элементами сай-фая и детектива основана на романе «The Dark Manual» ирландского писателя Колина О’Салливана. Шоураннер сериала — Кэти Роббинс («Любовники»), среди режиссеров — Люси Черняк, снимавшая «Конец ***го мира». Производством шоу занималась студия А24.

Где смотреть: Prime Video — с 11 июля

Продолжение убойного взрослого мультфильма от Сета Рогена о сосисках, булочках и других продуктах, которые узнали, что за пределами супермаркета их ждет верная смерть в человеческих желудках. В сериале сосиска Фрэнк и его товарищи живут в Пищевой утопии — райском месте, где им ничего не угрожает. Однако после ужасного наводнения героям необходимо найти общий язык с людьми, чтобы окончательно не исчезнуть с лица земли.

Где смотреть: SBS — с 12 июля

Комедийная юридическая дорама о двух женщинах-коллегах, у которых возникают разногласия по всем вопросам. Одна из них (Чан На-ра) — специалистка с 17-летним стажем и фокусом на бракоразводных процессах — переживает кризис в собственной семейной жизни. Другая (Нам Джи-хён) — принципиальная новенькая, которая не может мириться с несправедливостью.

Где смотреть: Wink, Kion — с 17 июля

Авторы проекта решили поминутно восстановить день гибели одной из самых известных героинь русской литературы и выбрали для этого документально-игровой формат. С одной стороны, в сериале снимаются эксперты (филолог Фёкла Толстая и литературовед Павел Басинский, на чьей книге основан сериал), а с другой — актеры, которые участвуют в кастинге и, готовясь к ролям культовых персонажей романа Толстого, исследуют их судьбы. В экспериментальном шоу снялись Анастасия Крылова, Софья Гершевич, Сергей Горошко, Полина Гухман, Анар, Роман Евдокимов, Игорь Миркурбанов, Павел Ворожцов, Евгений Сангаджиев и Алла Сигалова.

Где смотреть: Netflix — 25 июля (премьера всех серий)

Во время эпидемии чумы благородные юноши и девушки покидают Флоренцию и проводят время на загородной вилле, но их сексуальная и гастрономическая оргия вскоре перерастает в борьбу за выживание. В откровенном сериале по мотивам «Декамерона» Джованни Боккаччо снялись Заша Мэмет, Тони Хейл и Сирша-Моника Джексон.

Где смотреть: Netflix — 25 июля (премьера всех серий)

Криминальный триллер Хитоси Онэ («Агентство добрых услуг») о группе преступников, наживающихся на незаконной продаже недвижимости. В главной роли — Го Аяно из «Невесты Рип ван Винкля», которую снял Сюндзи Иваи, один из самых влиятельных азиатских режиссеров 1990 — 2000-х.

Где смотреть: U+ Mobile TV — с 31 июля

После 13 лет заключения убийца (Ю Джэ-мён) выходит на свободу, и за его голову объявляется огромное вознаграждение. Детективу (Чо Джин-ун) и адвокату (Ким Му-ёль) предстоит защищать ужасного человека от алчных горожан. Над криминальным триллером работал режиссер «Дефолта» Чхве Гук-хи.

Где смотреть: Premier — июль

«12 стульев» на новый лад: механик завода «АвтоВАЗ» спрятал несколько килограммов золота в одном из «Жигулей» первой партии. Спустя годы охоту за «копейкой» открывает его внучка Даша (Софья Присс) и еще четыре незнакомца, прознавших о кладе: спортивный комментатор и блогер Марина (Алина Алексеева), местный бизнесмен (Максим Битюков), его племянник Юлик (Кузьма Сапрыкин) и вор-аферист Жора (Владимир Капустин). Вместе с ними в поисках невольно участвуют бывший парень Даши, Петров (Никита Волков), жених Марины, финский хоккеист Йохеннес (Вольфганг Черни), и честный полицейский Роман (Роман Курцын).

Остальное

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink — с 4 июля

В третьем сезоне воскресший решала Борис (Андрей Мерзликин) исполняет свою мечту, открывая кондитерскую, но криминальное прошлое вновь настигает бессмертного бандита. К актерскому составу присоединился Евгений Сангаджиев.

Где смотреть: Netflix — 11 июля (премьера всех серий)

Финал истории о викингах, осваивающих новые территории. В роли бунтарки Елены опять появится Софья Лебедева («Последний министр», «Тетрис»). Каст пополнили бывший боксер Флориан Мунтяну, сыгравший генерала Византийской империи, и Горан Вишнич из «Девушки с татуировкой дракона», воплотивший на экране образ Эрика Рыжего, основателя первого европейского поселения в Гренландии.

Где смотреть: Hulu — с 15 июля

Мультсериал об обезьяне-киллере, борющейся с криминалом, возвращается на экраны после трехлетнего перерыва. Во втором сезоне герой переезжает из Токио в Нью-Йорк, где пытается жить мирной жизнью, но враги не готовы оставить его в покое.

Где смотреть: tvN — с 15 июля

Ромком Сон Хён-ука («Внутренняя красота») о девушке, которая после неудачных отношений боится заводить новые романы. Все меняется, когда она встречает парня, в которого была влюблена 10 лет назад. В главных ролях — Ким Со-хён («Кто ты — школа 2015») и Чхэ Джон-хёп («Дива с необитаемого острова»).

Где смотреть: Syfy — с 17 июля

Сай-фай от сценаристов франшизы «Звездные врата». Команда космического корабля «Ковчег» продолжает свой полет к новой планете, которая должна стать для них новым домом. На этот раз колонисты получают сигнал бедствия и сталкиваются с новыми угрозами.

Где смотреть: Hulu — 17 июля (премьера всех серий)

Мать-одиночка Пэйдж все еще пытается привыкнуть к тому, что вышедший из тюрьмы отец теперь живет с ней в одном доме. Во втором сезоне ее семья обращается к психологу, чтобы залечить старые травмы. В главных ролях — Керри Вашингтон и Делрой Линдо.

Где смотреть: Netflix — 18 июля (премьера всех серий)

Финал сериала о неудачнике (Уильям Забка), решившем заново открыть когда-то известную школу карате. Последний сезон разделят на три части: новые эпизоды выйдут в июле, ноябре и в 2025 году.

Где смотреть: Netflix — 19 июля (премьера всех серий)

Завершение апокалиптической хоррор-дорамы о парне Чха Хён-су (Сон Ган), пытающимся выжить в мире, где люди стали превращаться в чудовищ. Создатели обещают, что финальный сезон будет «еще более чудовищным», чем предыдущие.

Где смотреть: AMC — с 21 июля

Заключительный сезон шоу, основанного на одноименном фильме Пон Джун-хо. В финале третьего сезона Мелани (Дженнифер Коннелли) возглавила оставшихся в поезде людей, а Андре Лейтон (Давид Диггс) повел остальных во внешний мир на поиски нового Эдема.

Где смотреть: Netflix — 26 июля (премьера всех серий)

Финал испанского хита об учениках престижной школы, который стал одним из самых популярных и долгоиграющих проектов Netflix. В предстоящих сериях появится Надя (Мина Эль Хаммани) — героиня из первых трех сезонов, переехавшая в Нью-Йорк, но пообещавшая Гусману (Мигель Бернардо) вернуться за ним.

«Футурама», 2-я часть 8-го сезона

Где смотреть: Hulu — с 29 июля

Продолжение культового комедийного мультсериала, в котором герои отправятся в родную деревню Бендера и узнают историю меняющего сознание кофе.

Где смотреть: Tokyo MX — июль

Продолжение аниме по мотивам одноименной компьютерной игры. Боевые андроиды продолжат свои попытки спасти Землю от машинной формы жизни.

«Башня Бога», 2-й сезон

Где смотреть: Crunchyroll — июль

Новые серии посвящены приключениям мальчика Баама, который выполняет сложнейшие испытания, чтобы попасть на вершину таинственной башни и найти девушку Рахиль.

Автор: Сабрина Карабаева