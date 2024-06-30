«Хвост Феи: Столетний квест» — долгожданное продолжение фэнтезийной истории

На Кинопоиске одновременно со всем миром идет «Столетний квест» — продолжение культового аниме «Хвост Феи». Рассказываем, каким получилось новое фэнтезийное приключение и в каком порядке смотреть франшизу.

О чем это

После победы над темным магом Зерефом и драконом Акнологией сильнейшая команда Хвоста Феи бросается в новые приключения на неизведанном северном континенте Гилтена. На этот раз героям предстоит отправиться к старейшей гильдии «Магический дракон», чтобы пройти трудновыполнимый столетний квест.

В гильдии они встречают своего заказчика — настоящего дракона Элефсерию, который просит команду запечатать пятерых Божественных Драконов, равных по силе Акнологии. В награду Элефсерия обещает исполнить любое желание героев.

В каком порядке смотреть

«Столетний квест» не зависит от основного сюжета «Хвоста Феи», поэтому новый сезон можно начинать смотреть и без понимания контекста. Единственное, что может казаться непонятным, — это отсылки к предыдущим сезонам. Чтобы узнать героев поближе и, например, лучше понимать мотивацию Люси для прохождения квеста, можно познакомиться с прошлыми арками по порядку:

первый сезон (2009–2013);

второй сезон (2014–2016);

третий сезон (2018–2019).

Также у «Хвоста Феи» между сезонами вышло два фильма, которые тоже не связаны с основными арками. Для тех, кто проникся историей и героями, полнометражки станут отличным дополнением к магистральному сюжету:

«Хвост Феи: Жрица Феникса» (2012) рассказывает историю девушки Мико, которая обладает способностью управлять пламенем. Она присоединяется к команде Хвоста Феи, чтобы найти способ вернуть себе память и узнать свое прошлое;

«Хвост Феи: Плач дракона» (2017) рассказывает о миссии команды Нацу на острове Стелла, где героям нужно найти волшебный посох.

Как это выглядит

За новый сезон взялась студия J. C. Staff, известная своими работами «ТораДора!», «Бакуман.» и «Нодамэ Кантабиле». Ей удалось сохранить яркость и динамику, которые мы видели в первых сезонах франшизы. На радость фанатам дизайн главных героев остался таким же, а новые персонажи выглядят практически так же, как в манге.

Создатели «Столетнего квеста» уделили должное внимание проработке задних планов и магических животных неизведанного континента Гилтена. Если помните про стаю летающих рыб в первых сезонах сериала, то сухопутные медузы не вызовут у вас вопросов. Новые живописные деревни, крупные города и местные жители немного отличаются своим внешним видом от того, что мы видели раньше. Так у нового континента появляется свой колорит.

Впрочем, у тех, кто не является фанатом оригинального «Хвоста Феи», «Столетний квест» вряд ли сможет соперничать с другими популярными сёненами, которым он уступает анимацией и прорисовкой мелких деталей. Удержаться «Столетнему квесту» рядом с «Магической битвой» или «Истребителем демонов» может помочь только мощная фан-база.

Реакция критиков и зрителей

«Столетний квест» приняли скорее положительно: аниме получило высокие оценки в 7,65 балла на MyAnimeList, а на IMDb — 7,9. Зрители положительно оценили продолжение истории за неизменность ее визуального стиля, динамичные боевые сцены, проработку характеров главных героев и запоминающиеся шутки.

Однако «Столетний квест» не избежал и критики. Часть зрителей с сомнением высказалась о некоторых сценарных ходах и предсказуемом сюжете. Пока новая арка по динамике и скорости повествования сильно похожа на предыдущие истории: персонажам нужно добраться из точки А к заказчику, из точки Б к злодею, победить или перепрошить плохиша на добряка и завершить все шумным хеппи-эндом.

В рецензиях на первые серии на Comic Book Resources авторов статей смущает обилие фан-сервиса со сценами PG-13, которые в 2024 году смотрятся странновато. Также критикуется слабая проработка образа континента Гилтена, который мало чем отличается от других локаций в прошлых арках. Тут все такой же красочный экзотический сеттинг с магическими животными, но похвастаться сложным устройством, как в «Подземелье вкусностей», эта территория не может.

Стоит отметить, что мир «Хвоста Феи» всегда используется больше как базовый фон для повествования и имеет минимальное влияние на развитие истории. Для приверженцев более сложных магических вселенных простота этого тайтла может быть отталкивающей. Но все же у «Столетнего квеста» есть внушительная армия поклонников.

Вердикт

«Столетний квест» — теплое ностальгическое шоу для фанатов. Тем, кто никогда не смотрел аниме или решил начать просмотр прямо сейчас, нужно учитывать, что «Хвост Феи» и его продолжение живут вне трендов и хранят верность своему стилю и атмосфере первых заданий команды. Возможно, проекту не хватает чуть более свежих анимационных решений или нестандартных сценарных ходов, но и без этого «Столетний квест» способен подарить приятные эмоции поклонникам, которые ждали его несколько лет.

Автор: Ксения Лушева