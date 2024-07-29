Азбука «Игр»: от Афгана до «Пиратов XX века», от бойкота до «Фанты»

«Я полностью поддерживаю предложение товарища Андропова о том, чтобы исключить такую меру, как введение наших войск в Афга­нистан. Армия там ненадежная. Таким образом, наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против афганского народа прежде всего», — так министр иностранных дел СССР Громыко в марте 1979 года подводил итог обсуждения Политбюро ситуации в Афганистане. Практически все сошлись на том, что вводить войска в страну не стоит. В самом конце того же года на территорию Афганистана из Таджикской ССР начали заходить первые военные колонны. «Ограниченный воинский контингент» останется там на следующие 10 лет.

Политическая атмосфера в Афганистане накалялась все 1970-е годы, а в конце десятилетия особенно. В 1978-м в стране произошла революция, которая привела к власти ориентировавшуюся на СССР Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА). Положение социалистического правительства с самого начала было неустойчивым, и практически сразу же оно обратилось к Москве за помощью: требовались советские военные и политические советники.

Следующие полтора года события вокруг Афганистана стали напоминать шпионский и дипломатический триллер: афганские лидеры Тарики и Амин пытались одновременно консолидировать свою власть, провести социалистические реформы и сблизиться с СССР. Вскоре афганскую оппозицию стали негласно поддерживать из США, снабжая ее оружием и деньгами. Советские же руководители надеялись избежать войны, но одновременно с этим готовились к ней на тот случай, если увернуться не удастся.

В марте 1979 года вопрос о вводе войск поднимался в первый раз: после мятежа в одном из регионов Афганистана лидеры НДПА стали просить помощи у СССР. Президент Афганистана Тараки несколько наивно говорил Косыгину: «Я предлагаю, чтобы вы на своих танках и самолетах поставили афганские знаки, и никто ничего не узнает». Такой план всерьез никто не рассматривал.

Андрей Александров, Андрей Громыко, Нур Мохаммад Тараки, Леонид Брежнев

А к осени того же года ситуация стала еще хуже: генсек НДПА Амин сверг президента; Нура Мохаммада Тараки задушили армейские офицеры. Хафизулла Амин сосредоточил единоличную власть в своих руках. В начале декабря в Москве решили вмешаться, чтобы поставить у власти более лояльных руководителей. Действовали без промедления: 27 декабря 1979 года была проведена операция КГБ по уничтожению Амина, его заменил доставленный под охраной сотрудников КГБ политик Бабрак Кармаль. После этого Кармаль обратился за помощью к СССР, и войска, давно уже готовые, пересекли границу страны.

Об этом многомесячном триллере и его финале советские граждане в массе своей узнавали в основном по слухам. В последнем номере «Правды» за 1979 год было всего два скромных сообщения на афганскую тему: на первой странице Брежнев поздравлял Кармаля с избранием на пост генсека, на четвертой сообщалось о том, что Советский Союз решил прийти на помощь в ответ на запрос Афганистана. Сообщалось также, что «революционный суд вынес смертный приговор Амину». Писатель-деревенщик Фёдор Абрамов записал в дневнике в тот день: «Наши ввели войска в Афганистан. Трудно даже представить сейчас все последствия этого безумия».