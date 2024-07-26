Как готовили Олимпиаду-80? К премьере сериала «Игры» вышла книга «Свидетели Игр»

1 августа в Букмейте выходит книга «Свидетели Игр». Это 15 больших разговоров с участниками и очевидцами московской Олимпиады-80. Выход книги приурочен к премьере сериала «Игры».

Право на проведение Олимпиады Москва получила в 1974-м. Это было время разрядки международной напряженности, когда две политические системы на карте Европы согласились на какое-то время, что надо жить дружно, лучше торговать, чем воевать, а соревноваться проще всего на спортивных аренах. Ко времени проведения Олимпиады климат изменился: в конце 1979-го Советский Союз вводит войска в Афганистан, после чего США и другие западные страны объявляют Играм бойкот, а западные компании отказываются поставлять в Москву продукцию и технику, необходимую для проведения Олимпиады. История подготовки Олимпиады, которая прошла вопреки и несмотря ни на что, рассказана в сериале Кинопоиска «Игры». О ней же говорят герои совместной книги Букмейта и Кинопоиска «Свидетели Игр» — люди, которые готовили московскую Олимпиаду, принимали в ней участие или сделали ее предметом своего изучения.

Дочь крупного советского чиновника. Сотрудник Олимпийского оргкомитета, отвечавший за прием очень важных гостей. Солдат, поднимавший на трибуне «Лужников» цветные квадратики, из которых складывались живые картины на церемонии открытия. Молодой журналист, угощавший иностранных коллег коктейлем «Дайкири» в баре олимпийского пресс-центра. Артист, исполнявший песню, под которую на церемонии закрытия улетал олимпийский мишка.

У каждого из них своя Олимпиада, и из этих очень разных воспоминаний складывается объемный портрет времени, в котором, помимо соревнований, были война в Афганистане и смерть Высоцкого, впервые появившиеся благодаря Олимпиаде Fanta и кроссовки Adidas, гордость за страну, способную организовать такое мегасобытие, и грусть от того, что олимпийский праздник закончился и надо дальше как-то жить.

Эту книгу подготовили и собрали историк спорта Станислав Гридасов, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска Юрий Сапрыкин и спортивная журналистка Марина Крылова. Она же написала исторические справки, помогающие понять контекст — как готовили и проводили Олимпиаду. Шеф-редактор проекта — Таня Симакова. В книге — на обложке и внутри — можно увидеть фотографии Анастасии Цайдер. Она исследовала, как олимпийские объекты сохранились до наших дней. Аудиоверсию книги озвучили Юрий Сапрыкин, Алла Човжик, Сергей Чонишвили и Михаил Хрусталёв.

Возможно, самое важное здесь — это яркие детали, которые не встретишь в исторических хрониках. Вот пловец Владимир Сальников читает детектив в комнате, где уже собрались участники финала на дистанции 1500 м, перед тем как побить мировой рекорд. Вот врач Михаил Фаворов принимает больного с подозрением на геморрагическую лихорадку и по регламенту должен принять решение о закрытии олимпийской деревни. Сотрудники оргкомитета работают до поздней ночи, а потом перемещаются в ресторан Дома актера; милицейское начальство договаривается с ворами в законе; специалисты на стадионе пытаются предсказать поведение гигантского мишки: а вдруг не взлетит или полетит не туда? И хотя прошло 44 года, в голосах героев книги очень много живых эмоций. «Они оказались внутри огромного эпохального события, — говорит один из авторов книги Юрий Сапрыкин, — и сами еще не понимают, что это такое, но переживают сильнейшие чувства: тревогу, напряжение, восторг и эйфорию. И мы вместе с ними».

Надеемся, вы тоже это почувствуете.

Ксения Грициенко Главный редактор оригинальных проектов Букмейта «Свидетели Игр» получились удивительно живым текстом. В нем есть место и частному, и эпохальному, и искреннему, и лукавому. Но главное в этой книге — это субъективная оптика каждого из героев, подчеркнутая в том числе и многоголосием аудиокниги. И на стыке этих свидетельств складывается одновременно и единая, и разноплановая картина большого исторического события.

Евгений Николаев Арт-директор медиа Кинопоиска Основное фото на обложке взято из фотопроекта Анастасии Цайдер «Олимпиада», фотографии оттуда используются еще и внутри текста. Как и люди, архитектура и весь вещественный мир тоже были свидетелями Олимпиады; что-то сохранилось, а что-то забыто или пало жертвой времени, поэтому нам показалось важным и интересным провести такую визуальную параллель. На фото изображен гимнастический зал в СК «Олимпийский», который в данный момент на глобальной реконструкции. Кажется, эта мозаика с девушкой с олимпийским мишкой тоже была утрачена — я не смог выяснить ее судьбу.