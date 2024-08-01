Подготовка к «Играм». Книги, фильмы и подкасты об Олимпиаде-80 и ее эпохе

Формально книга Натальи Лебиной не соответствует критериям нашей подборки, поскольку охватывает совсем другой период истории — с 20-х до начала 50-х годов XX века. Но именно тогда зародились многие черты советской действительности, которые не только сохранились к 1980 году, но и дожили в том или ином виде до наших дней. Избегая личных оценок, опираясь на обширную документальную базу и приводя примеры из воспоминаний, фильмов и художественных книг, Лебина показывает, как политика партии в сфере питания, жилья, моды и досуга влияла на менталитет советских граждан, на формирование бытовых и общественных привычек, норм ценностей и морали.