Подготовка к «Играм». Книги, фильмы и подкасты об Олимпиаде-80 и ее эпохе

3 августа на Кинопоиске стартуют «Игры» — сериал Евгения Стычкина («Нулевой пациент») обо всех сложностях и политических интригах, окружавших подготовку и проведение московской Олимпиады. К премьере «Игр» подготовили подборку книг, фильмов (как художественных, так и документальных) и подкастов, позволяющих больше узнать не только о самой Олимпиаде-80, но и об ушедшей эпохе.
Что почитать
Юрий Сапрыкин, Станислав Гридасов, Марина Крылова
Кинопоиск и Букмейт
Книга, подготовленная редакцией Кинопоиска и Букмейта, состоит из пятнадцати больших интервью с непосредственными очевидцами Олимпиады — спортсменами, организаторами и комментаторами. Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, дочь председателя советского спорткомитета Людмила Павлова-Марински, писавшие репортажи о ходе соревнований журналисты Владимир Гескин и Всеволод Кукушкин, актер Вениамин Смехов, певец Лев Лещенко, чей голос звучал на закрытии Олимпиады, — все они наблюдали Игры под разным углом, и из их рассказов постепенно формируется подробная и всеобъемлющая картина одного из самых масштабных событий в истории позднего СССР.
Интервью перемежаются историческими справками, которые придают воспоминаниям свидетелей контекст — о том, как Москва получила Олимпиаду-80, как налаживали торговлю с Западом, как обеспечивали зарубежным атлетам безопасность, что обсуждала иностранная пресса.
У книги также есть аудиоверсия, среди озвучивших ее — Сергей Чонишвили, который сыграл в сериале.
Наталья Лебина
Издательство «Новое литературное обозрение»
Формально книга Натальи Лебиной не соответствует критериям нашей подборки, поскольку охватывает совсем другой период истории — с 20-х до начала 50-х годов XX века. Но именно тогда зародились многие черты советской действительности, которые не только сохранились к 1980 году, но и дожили в том или ином виде до наших дней. Избегая личных оценок, опираясь на обширную документальную базу и приводя примеры из воспоминаний, фильмов и художественных книг, Лебина показывает, как политика партии в сфере питания, жилья, моды и досуга влияла на менталитет советских граждан, на формирование бытовых и общественных привычек, норм ценностей и морали.
Именно на эту книгу опиралась актриса Мария Карпова при подготовке к роли. Мария сыграла главную героиню — Ирину Светлову, сотрудницу оргкомитета Игр.
Кристин Эванс
Издательство «Новое литературное обозрение», перевод с английского В. Третьякова
Доцент департамента истории Висконсинского университета в Милуоки Кристин Эванс, опираясь на обширные архивные источники, интервью и телевизионные записи, доказывает, что, хотя брежневскую эпоху принято считать временем стагнации и застоя, советское телевидение 60–80-х годов XX века было каким угодно, только не застойным. Стремясь уравновесить роль официального рупора государственной пропаганды с необходимостью развлечь пришедших после тяжелого трудового дня граждан, телевизионщики постоянно экспериментировали, искали новые форматы и стремились угодить всем сегментам аудитории одновременно. Самые главные программы советского телевидения, такие как «Время», «Голубой огонек», «Песня года», «КВН» и «Что? Где? Когда?», удостоились отдельных глав.
Правда, Эванс игнорирует детские передачи и лишь вскользь упоминает научно-популярные программы вроде «Клуба путешественников», а некоторые выводы автора кажутся надуманными. Но с основной задачей книга справляется на все сто: после ее прочтения советское телевидение уже никогда не покажется скучным.
Анна Иванова
Издательство «Новое литературное обозрение»
Книга посвящена одному из самых занятных, спорных и неоднозначных феноменов позднего СССР — сети государственных магазинов «Березка», где за валюту и ее заменители (зачастую купленные на черном рынке) можно было приобрести дефицитные импортные товары. Автор объясняет, как появились первые «Березки», почему правительство своими руками создало в СССР общество потребления, как американские джинсы и японские магнитофоны стали символами привилегированного класса.
Книга основана на архивных документах, материалах советской прессы, воспоминаниях и личных интервью как с работниками Внешпосылторга и «Березок», так и с теми, кто в них отоваривался. Читается легко, текст богат на самые неожиданные примеры — например, в «Березках» можно было приобрести не только товары повседневного спроса, но и квартиру. А отработав полгода на Кубе — новенькую «Волгу».
Игорь Орлов, Алексей Попов
«Олимпийский переполох: забытая советская модернизация»
Издательский дом Высшей школы экономики
Обстоятельную монографию можно поделить на три условные части. В первой авторы рассказывают, как именно проходили сами Олимпийские игры: как к ним готовились, набирали персонал, как гарантировали безопасность и следили за порядком в Олимпийской деревне.
Во второй авторы показывают, как Игры превратились в инструмент дипломатии и пропаганды преимуществ социалистического строя и советского образа жизни. И, наконец, условная третья часть посвящена тому, как проведение Игр повлияло на развитие транспортной и информационно-технической инфраструктуры страны и советской сферы обслуживания.
Том Караччиоли и Джерри Караччиоли
Boycott: Stolen Dreams of the 1980 Moscow Olympic Games
Издательство New Chapter Press
Сразу отметим, что книга не переведена на русский язык, но ей вдохновлялись создатели сериала, поэтому мы не могли пропустить ее в нашем списке. Книга посвящена бойкоту Олимпиады со стороны более 60 стран, в том числе США, Канады, Турции и Японии.
Американские авторы Том и Джерри Караччиоли вспоминают, как Олимпийские игры в Москве восприняли в США, чем был вызван массовый бойкот и в какой атмосфере принималось решение о неучастии Соединенных Штатов. Но главные герои книги — это американские атлеты, многие из которых лишились своего единственного шанса выступить на Олимпиаде. Братья Караччиоли рассказывают истории личных трагедий атлетов, показывают последствия бойкота и отдельно аплодируют тем, кто все-таки смог впоследствии добиться значительных спортивных успехов.
Особого упоминания заслуживает вступление, написанное Уолтером Мондейлом, бывшим вице-президентом в администрации Джимми Картера, ставшим одним из главных инициаторов бойкота. Спустя почти 30 лет после этого памятного решения Мондейл нашел в себе силы извиниться перед теми, кого оно лишило олимпийской мечты.
Больше книг для того, чтобы погрузиться в контекст Олимпиады и позднего СССР, можно найти в полке Юрия Сапрыкина. Промокод KINOPOISKMEDIA для новых пользователей.
Что посмотреть
Документальный фильм, выпущенный к 30-летию Олимпиады-80. В нем современники и непосредственные участники событий вспоминают Игры, взгляды и воспоминания собрали самые разные. Среди героев — певец Лев Лещенко, писатель Эдуард Успенский, полковник КГБ в отставке Владимир Краснов, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Геннадий Швец, олимпийский чемпион Владимир Сальников. Еще есть грустный рассказ Виктора Чижикова о том, как он создал олимпийского мишку и как его вклад «оценили» власти.
Воспоминания очевидцев чередуются с кинохроникой, историями про то, как на столичных прилавках появились невиданные прежде заграничные товары (особенно финские), как министр внутренних дел СССР договорился с представителями криминального мира о затишье на период Олимпиады и как на Игры повлиял ввод советских войск в Афганистан.
Еще один документальный фильм, приуроченный к 30-летию Олимпиады. Его как источник информации и вдохновения изучала команда сериала «Игры». В двухсерийной ленте рассказывают о не самых известных событиях, связанных с московской Олимпиадой.
Например, можно узнать, что Игры вовсе могли не состояться, поскольку генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев опасался зарубежных провокаций и слишком высоких затрат на проведение. О том, как советские чиновники и организаторы предотвращали возможные провалы, чтобы их не увидел весь мир. Как решались сложности с техническим отставанием Советского Союза от ведущих стран, как Игры помогли это отставание сократить. Конечно, бойкот тоже в фокусе внимания авторов.
Двухсерийная хроника (вторая часть здесь) московских Игр, снятая по заказу Международного олимпийского комитета. Полтора месяца группа кинематографистов под руководством режиссеров Юрия Озерова и Бориса Рычкова снимала на пленку все, что было связано с Олимпиадой, начиная с зажжения олимпийского огня в Греции и пересечения факелоносцев границы Советского Союза и заканчивая церемонией закрытия Игр и полетом олимпийского мишки. Советские кинематографисты запротоколировали все и смонтировали это в двухчасовой фильм. Хроника Олимпиады-80 перемежается анимационными вставками, созданными группой художников под руководством Фёдора Хитрука и повествующими о ходе Олимпийских игр в Античности.
Перейдем к игровому кино. «Движение вверх» — история о победе советской сборной по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (в финале они обыграли сборную США, которая считалась непобедимой). Да, действие фильма разворачивается за 8 лет до Олимпиады-80, но картина отлично передает атмосферу времени, когда противостояние атлетов рассматривалось в контексте противоборства двух конкурирующих идеологий.
Кроме того, фильм снят на основе автобиографической книги баскетболиста Сергея Белова, олимпийского чемпиона 1972 года, который спустя 8 лет зажжет пламя олимпийской чаши в «Лужниках».
Владимир Высоцкий занимал особое место в культурной жизни предолимпиадной эпохи. Спектакли с его участием неизменно собирали аншлаги, цитаты Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя» ушли в народ. Публика любила хлесткие, честные песни Высоцкого.
По злой воле судьбы имя Высоцкого оказалось неразрывно связано с Олимпиадой-80: артист умер в самый разгар московских Игр (этот момент также будет отражен в сериале Евгения Стычкина). Советские власти изначально пытались скрыть новости о кончине народного любимца, но это оказалось невозможно. Толпы хлынули к зданию Театра на Таганке, где служил Высоцкий, церемонию прощания с поэтом посетили десятки тысяч человек. Узнали о его смерти и в Олимпийской деревне, где через несколько дней должен был состояться концерт Высоцкого.
Вышедший в 2011 году фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» не затрагивает тему Олимпиады, его действие разворачивается за год до кончины поэта. Однако картина позволяет составить довольно точное впечатление и о силе личности Высоцкого, и о том влиянии, которое он оказывал на современников.
Что послушать
«Олимпиада-80: о бойкоте, допинге и несправедливом судействе»
Подкаст «Наброски»
Известный российский комментатор Кирилл Набутов вспоминает об Олимпиаде-80 — первой, на которой ему довелось работать. За 11 минут выпуска он успевает рассказать несколько интересных историй о вещах, которые, как правило, остаются за кадром.
Например, про зарубежный бойкот Играм было известно всем. Но Набутов рассказывает, как решение США о бойкоте Олимпиады повлияло на одного из спонсоров Игр — компанию Coca-Cola, которая к тому моменту уже завезла в Москву концентраты своих напитков.
«Парк Олимпийской деревни»
Подкаст «Парки в деталях»
Подкаст «Парки в деталях» — аудиогид по интересным паркам столицы от программы «Мой район», позволяющий увидеть привычные места в новом свете. В том числе познакомиться с парком Олимпийской деревни, расположенным между станциями метро «Юго-Западная», «Мичуринский проспект» и «Озерная».
Парк был разбит в 1978 году и изначально предназначался для спортсменов, проживающих в расположенной по соседству Олимпийской деревне. Как и сама деревня, после проведения Игр парк отошел городу и стал излюбленным местом для прогулок жителей всех окрестных районов. Из выпуска подкаста можно узнать, что сегодня напоминает в парке об Олимпиаде-80 и как тут обстоят дела со спортом.
Автор: Алексей Ионов