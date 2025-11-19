Что смотреть в кино: каннская «Сентиментальная ценность», берлинский пинок Роуз Бирн, сандэнсовская «Сущность» с Камбербэтчем

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут каннский фаворит «Сентиментальная ценность», берлинский призер «Я бы тебя пнула, если бы могла», сандэнсовский хоррор «Сущность», фантастика «Дорогая, я уменьшаюсь» и «Авиатор», авторская анимация Константина Бронзита «​​На выброс», ужасы «Обитель» и «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы», боевик «Джекпот», мультфильм «Стич-Хэд. Хранитель монстров», сказка «Маша и Медведи» и алтайская притча «Волки».

Главные премьеры

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью Борг, получившая в Каннах Гран-при. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда долго болевшая мать Норы и Агнес умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под Нору и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Когда Нора отказывается, Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на местном фестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — писал о драме Станислав Зельвенский.

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый для А24 Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Британский психологический хоррор из программы «Сандэнса-2025», основанный на романе Макса Портера «У печали есть крылья». Овдовевший иллюстратор (Бенедикт Камбербэтч), в одиночку воспитывающий двух сыновей, сталкивается с таинственной сущностью, которая питается страхами и хочет подчинить его себе. Для режиссера и сценариста Дилана Саузерна, начинавшего с документального кино о музыкальной сцене («Без обратного пути», «Заткнись и играй хиты»), картина стала полнометражным игровым дебютом.

Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие. Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти рай, где сбудутся все их желания. Минималистичную анимацию совместного производства России и Канады поставил Константин Бронзит — двукратный номинант на «Оскар», сооснователь студии «Мельница» и режиссер первой части «богатырской» франшизы. «В мультипликации можно оживить любой предмет быта, и здесь это достигается мельчайшими штрихами, созданием сложной мимики из буквально кружочков и черточек», — рассказывал о мультфильме кинокритик Павел Пугачёв.

Французский сай-фай по мотивам романа Ричарда Мэтисона «Невероятно уменьшающийся человек», который уже экранизировали в 1957-м. Во время выхода в море Поль становится свидетелем необъяснимого метеорологического феномена. Вскоре мужчина начинает стремительно уменьшаться в размерах, и ему приходится выживать в собственном доме. Фильм поставил Ян Кунен («Доберман»), а главную роль исполнил Жан Дюжарден, звезда «Артиста» и «Офицера и шпиона». Дюжарден и Кунен уже работали вместе над комедией «99 франков».

1929 год, летчик Иннокентий Платонов (Александр Горбатов) попадает в Соловецкий лагерь, где его подвергают криогенной заморозке в рамках научного эксперимента. Пробуждение происходит лишь в 2026 году, но далеко не все идет по плану нового поколения ученых. Масштабный сай-фай Егора Михалкова-Кончаловского (сериал «Большой дом» и дилогия «Антикиллер») по одноименному роману Евгения Водолазкина. Среди сценаристов числится Юрий Арабов, постоянный соавтора Сокурова. В кадре — Константин Хабенский, Софья Эрнст, Евгений Стычкин и Евгения Добровольская.

Режиссер и сценарист Джеймс ДеМонако решил отдохнуть от бесконечных продолжений «Судной ночи», но не от фильмов ужасов. В его новом хорроре комик Пит Дэвидсон играет уличного художника Макса, который соглашается выполнять общественные работы, чтобы не получить срок за вандализм. Власти направляют граффитиста в дом престарелых, где запрещают посещать четвертый этаж. Вскоре Макс начинает замечать странное поведение жильцов. Американские критики прохладно приняли кино, не оценив редкую возможность понаблюдать за Дэвидсоном не в комедиях или светской хронике. По их мнению, получилось не страшно, а скучновато.

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинги провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Постепенно братья узнают о причинах паранойи Ван Хельсинга — старшего и о темной истории с Дракулой из его прошлого. Хоррор по мотивам рассказа Джо Хилла, который служит неофициальным сиквелом «Дракулы» Брэма Стокера. За режиссуру отвечала Наташа Кермани («Везучая», «Имитация женщины»). На Rotten Tomatoes критический рейтинг фильма составил 40% «свежести», а зрительский — 28%.

В Эль-Пасо агенты Наркоконтроля (Дэйв Батиста и Бобби Каннавале) играют в кошки-мышки с собственными детьми-подростками (София Лиллис и Джек Чемпион), которые принялись грабить ​​притоны мексиканского картеля (его главарей исполнили Тони Далтон и Кейт дель Кастильо), чтобы помогать бедным. Боевик Майкла Дауса, уже работавшего с Батистой над комедией «​​Али, рули!». Критики отмечают, что экшен получился достойным, но сетуют, что сценаристы не определились до конца, пишут они комедию или криминальную драму.

Конец XIX века. Где-то в глубине Алтайских гор в красавицу Кымыскай (Арунай Тазранова) влюблены двое мужчин: парень по имени Токна (Тимур Кыдыков) и 40-летний знатный холостяк Кутус (Вадим Деев). Никакой борьбы за сердце девушки, правда, нет. Согласно суровым патриархальным обычаям, Кутус похищает Кымыскай и насилует. Однако та, не желая мириться с судьбой, сбегает к Токне и выходит замуж за него. Проходит 8 лет, пара растит двух детей, но влиятельный Кутус, оскорбленный побегом девушки, желает отомстить. Притча о круговороте насилия, снятая алтайским режиссером Михаилом Кулунаковым. На фестивале Voices Никита Демченко предупреждал: «Эмпатичным зрителям суровое кино с горных вершин противопоказано: в кадре потрошат косулю (реальную), режут баранов (реальных) и швыряют щенят в огонь (надеемся, плюшевых). Людям везет не больше».

Комедийная сказка с Витой Корниенко в главной роли. 14-летняя Маша отправляется в волшебный лес, чтобы спасти брата Ваню, который превратился в козленка, выпив из родника. Чтобы разрушить проклятье, девочке предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями, в том числе с тремя медведями. Режиссер проекта — Антонина Руже. Над сценарием по мотивам рассказа Льва Толстого работал Василий Ровенский. В фильме также снялись Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов и другие. Всех сказочных персонажей создали с помощью компьютерной графики.

Европейский мультфильм в духе «Корпорации монстров» из программы Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. В центре сюжета — добрые и боязливые монстры, которых в своем замке создал безумный профессор. За существами присматривает дружелюбный хранитель замка Стич-Хэд, первое творение ученого. Когда коварный директор цирка выманивает Стич-Хэда из родной башни, монстрики объединяются, чтобы вернуть друга. Критики обещают комедийную смесь из слэпстика, иронии и кринжа.

Перевыпуск

Парижская драма австрийского мастера Михаэля Ханеке, получившая приз экуменического жюри в Каннах 2000 года. Многофигурная история о том, как бумажка из-под круассана меняет жизни румынской попрошайки Марии (Луминица Георгиу), актрисы Анны ­(Жюльет Бинош), малийца Амаду (Она Лу Йенке), военного фотографа (Тьерри Нёвик) и его младшего брата (Александр Хамиди). В повторном прокате также продолжают идти два других фильма Ханеке — «Пианистка» и «Хеппи-энд».

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

XI Российско-итальянский фестиваль

С 20 по 30 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и кинотеатре «Победа» (Новосибирск)

Кинофестиваль RIFF откроет ромком Паоло Дженовезе «Безумное свидание», а закроет историческое драмеди с Тони Сервилло «Великая иллюзия». Также в программу вошли военная драма «Команданте», комедия «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», байопик «Берлингуэр. Великие амбиции», мелодрама «Чао Бамбино» и документальные фильмы «Росселлини. Жизнь без сценария» и «Бернардо Бертолуччи и его поколение». Полная программа доступна здесь.

«Делон навсегда»

С 21 по 28 ноября в кинотеатре «Пионер» (Москва)

«Пионер» проводит ретроспективу Алена Делона. В программу вошло пять картин: приключенческий хит Кристиан-Жака «Черный тюльпан», драма Лукино Висконти «Рокко и его братья», триллер Рене Клемана с Джейн Фондой «Хищники», фильм-ограбление с Жаном Габеном «Мелодия из подвала» и шедевр Микеланджело Антониони «Затмение». «Черного тюльпана» обсудят киновед и автор журнала «Искусство кино» Анна Закревская и креативный продюсер Светлана Матюшина, а «Затмение» разберет куратор «Пионера» Виктор Прокофьев.

Beat Weekend

До 23 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах России

Международный фестиваль документального кино о новой культуре продолжает проходить по всей России. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче («Добро пожаловать в Линчленд», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»), Мишеле Гондри («Мишель Гондри: DIY»), художнике Ансельме Кифере («Ансельм. Шум времени») и фотографе Мартине Парре («Я — Мартин Парр»), российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Список городов, расписание и программу можно найти тут.

22 ноября в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

23 ноября в 18:00 в Центре «Зотов» (Москва)

25 ноября в 19:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Историческая драма Дэвида Линча, основанная на биографии Джозефа Меррика — жившего в XIX веке англичанина, чье тело было деформировано из-за нейрофиброматоза первого типа и синдрома Протея. Классический байопик с Энтони Хопкинсом и Джоном Хёртом принес режиссеру первый настоящий успех, получив восемь номинаций на «Оскар». «Несмотря на очевидную простоту фабулы, это стопроцентно линчевский фильм. Главный герой Джозеф Меррик — типичный обитатель странной линчевской вселенной, несчастный, непохожий на других чудак, чья монструозная внешность подсвечивает внутреннее уродство окружающих. В череде странных карликов, великанов, лесорубов Человек-слон тоже выглядит посланником из мира грез. Но он не житель мрачного Черного Вигвама, а настолько чистое создание, что человечество в конечном счете оказывается его недостойно», — писал Кинопоиск в творческой азбуке Линча. На «Мосфильме» кино обсудит кинокритик Кирилл Артамонов, в «Зотове» — редакторы журнала Ornament Светлана Храновская и Юлия Попова, а на «Ленфильме» — кинокритик Максим Ершов.

23 ноября в 16:30 и 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

24 ноября в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Молодые супруги переезжают в запущенный домик в глуши, где вдалеке от соблазнов цивилизации писательница Грэйс (Дженнифер Лоуренс) рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока ее муж Джексон (Роберт Паттинсон) якобы работает, а по подозрению Грэйс, ежесекундно изменяет, женщина постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Псевдопсихологический хоррор Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля. В основу картины лег роман аргентинской писательницы Арианы Харвиц. Сравнивая фильм с «мамой!» Даррена Аронофски, кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский ругал его за густой символизм и неудачную драматургию, но отмечал за юмор. На «Мосфильме» ленту представит и обсудит доктор психологии и супервизор Екатерина Громова.

Всё еще в прокате

Неожиданное воскрешение франшизы про команду иллюзионистов «Четыре всадника», которая использует свое мастерство для грандиозных ограблений. На этот раз ребята вербуют молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза. В режиссерском кресле — Рубен Флейшер, автор «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Черно-белый мистический триллер о дьявольщине в России XIX века. Ветеран русско-турецкой войны 1877–1878 годов возвращается в родную деревню и узнает, что его сына заподозрили в связях с дьяволом. Главную роль сыграл Сергей Безруков, вместе с ним в фильме появятся Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Кирилл Кяро и рэпер Хаски. Режиссером выступил Константин Еронин. «Русский народный слоубёрнер, томленный на медленном огне, как суточные щи, или, если хотите, наш суровый лапотный ответ Роберту Эггерсу», — рассказывали о ленте авторы Кинопоиска.

Потеряв дом и все сбережения, супруги Рэйнор и Мот (Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс) отправляются в пешее путешествие по самому длинному и суровому маршруту в Англии. В дороге они заново открывают мир, узнают друг друга и находят силы преодолеть любые трудности. Драма по мотивам реальной истории супругов Уинн. Над фильмом работали театральная постановщица Марианн Эллиотт и драматург Ребекка Ленкевич («Колетт», «Ида»). Критики хвалят кино за духоподъемный месседж и сравнивают с «Простой историей» Дэвида Линча.

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решается расправляться с конкурентами в поиске новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка», детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет Станислав Зельвенский.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)