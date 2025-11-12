«Иллюзия обмана 3»: карты, деньги, три зумера

В российский прокат одновременно со всем миром выходит «Иллюзия обмана 3» — третья часть популярной франшизы про фокусников-авантюристов. За почти что десятилетний перерыв в ней мало что изменилось, хорошо это или не очень.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Квартет суперфокусников «Четыре всадника» — Мерритт (Вуди Харрельсон), Джек (Дэйв Франко), Хенли (Айла Фишер) и Дэнни (Джесси Айзенберг) — на десятилетие пропал из вида. Они разругались, после того как их лидер Дилан Родс (Марк Руффало) получил пожизненное в российской тюрьме. Однако загадочная организация «Глаз» вновь собирает их вместе, чтобы выкрасть самый большой в мире бриллиант, который принадлежит Веронике Вандерберг (Розамунд Пайк), бизнесвумен из ЮАР, помогающей отмывать преступные доходы с помощью драгоценных камней. Дэнни заодно заручается поддержкой трех молодых фокусников (Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт).

«Войны, пандемии, ИИ — магия необходимо нам как никогда», — сообщает в начале фильма голограмма Джесси Айзенберга, и действительно удивительно, учитывая колоссальный кассовый успех первых двух частей франшизы, что она встала на паузу почти на 10 лет. Что ж, четвертую часть ждать придется, кажется, недолго. Золотой состав «Всадников» по-прежнему в седле, отдельные обновления даже пришлось откатить назад: Айлу Фишер во втором фильме заменили на Лиззи Каплан, но теперь она (и актриса, и героиня) вернулась из декретного отпуска. По закону запоздалых продолжений зритель вправе рассчитывать на пару гостей из прошлого. Трейлер уже торжественно выдал камео 88-летнего Моргана Фримана, будут и другие (увы, в этот раз без Майкла Кейна). Каждую серию «Иллюзии» ставит новый режиссер из колоды безликих блокбастерных ремесленников, и сейчас жребий выпал Рубену Фляйшеру (автору «Венома» и памятного россиянам фильма «Анчартед»), хорошо знакомому с двумя из «Всадников» со времен «Zомбилэнда».

По тому же закону долгоиграющих франшиз добавили свежую кровь — фокусников-зумеров, незаконно живущих коммуной в хипстерском лофте. Трио состоит из застенчивого, планирующего все операции Чарли, крохотной Джун, которая специализируется на замках и паркуре, и, наконец, нахального и артистичного Боско (Сесса, открытие фильма «Оставленные»). Они, разумеется, асексуальны, социально ответственны и, как и «Всадники», любят играть в робин гудов: в первой же сцене герои раскулачивают отталкивающего криптомиллионера. Теперь «Иллюзию» можно будет доить еще много лет, даже если Айзенберг и компания решат заняться другими делами.

Доминик Сесса, Морган Фриман и Айла Фишер

«Всадники» получили возможность при каждой передышке не только обмениваться пассивно-агрессивными колкостями между собой, но и брюзжать на юных коллег (у Франко и Смита разница всего в 10 лет, а скажем, Харрельсон годится 18-летней Гринблатт в дедушки). С другой стороны, из-за этого пополнения в кадре регулярно бывает тесновато — не только для раздутых эго, но и чисто физически.

Силы зла куда малочисленнее и представлены по большому счету одинокой Вандерберг (хочется, конечно, называть ее Вандербильдихой). Розамунд Пайк щеголяет роскошными нарядами и не менее роскошным южноафриканским акцентом и смутно напоминает бондовских антагонистов. С той разницей, что ничего специально зловещего она не планирует, и, поскольку отмывание денег не очень зрелищное и драматичное занятие, ей придуманы (в традициях серии) нелепые скелеты в шкафу, которые в нужный момент с адским грохотом оттуда выпадают.

Третий фильм придерживается взятого в прошлый раз курса на то, чтобы стать чем-то вроде «Миссия: невыполнима» с тузами из рукава (композитор Тайлер даже как будто передразнивает бессмертную тему Лало Шифрина). Насквозь дырявая и изобилующая поворотами интрига, глянцевая постановка, живописные международные локации — площади Антверпена, французское шато. Кульминация с элементами продакт-плейсмента досталась, как все чаще случается в голливудских фильмах, щедрым ОАЭ. Айзенберг не прыгает в пропасть с мотоцикла, но герои регулярно проявляют отменную физическую прыть.

Дэйв Франко и Ариана Гринблатт

Другой вопрос, что «Миссия» из кожи вон лезла, чтобы приподнять волшебный занавес, убедить зрителя, что по крайней мере часть того, что он видит (кровь, пот и слезы ее главной звезды), настоящая, не нарисованная. «Иллюзия» занимается ровно обратным: в ней все фейковое, картонное, игрушечное. Драма в каждом фильме неизменно сводится к грошовому психоанализу и туманным, веско звучащим, но ничего не значащим сентенциям на тему восприятия, обмана и прочего.

И главная проблема франшизы тоже не меняется, а только усугубляется: фокусы на киноэкране — это не фокусы. Нам всегда как бы объясняют отдельные элементы тех грандиозных схем, что используют «Всадники», однако это никогда не бывает убедительно: ребенку очевидно, что большая часть трюков физически невозможна или невообразимо, абсурдно трудна. Здесь это поставлено на особенно широкую ногу. У героев в нужный момент из воздуха берутся самолеты, грузовики и конструкции, на постройку которых потребовались бы недели, армия помощников и колоссальные ресурсы.

На экране, как и в предыдущих фильмах, много приятных лиц и все время что-то мельтешит, но эмоционально вовлечься в эти истории не получается, потому что ставки близки к нулю. В любой сложной ситуации героев выручит не их мастерство, а магия кино. Мы следим за их приключениями механически, как кот за перемещением солнечного зайчика. Это, наверное, не худшее занятие на свете, тем не менее, как не устает напоминать сама «Иллюзия», пока наше внимание отвлечено на какую-то ерунду, все интересное и важное происходит в другом месте.