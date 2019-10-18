Как снимает Дэвид Линч

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ВидеоКак снимает Дэвид Линч

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20 января Дэвиду Линчу исполнилось 75 лет. В честь юбилея великого режиссера мы подготовили видеоэссе про его авторский стиль.

Как Дэвид Линч вскрывает зло, таящееся за фасадами одноэтажной Америки? Почему для его фильмов так важны музыка и работа со звуком? Каким образом Линч выстраивает сценарии своих лент по логике сна? И почему «Твин Пикс» стал революцией в мире сериалов?

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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