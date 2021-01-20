Дэвид Линч в империи снов

Слово «гений» значит то ли слишком много, то ли слишком мало, но Линч был, конечно, именно гением (о чем Time и сообщил на упомянутой обложке еще в 1990 году) — создателем миров, проводником между обычными смертными и космосом. Не в мистическом, а в самом буквальном смысле: его работы позволяют нам смотреть на себя и на вселенную иначе. Таких людей единицы, и удивительно, что судьба свела Линча с еще одним — его тезкой Боуи, который призраком промелькнул в «Сквозь огонь», а в следующий раз встретился режиссеру в курилке на концерте Portishead.