«Малхолланд Драйв» — это фильм фильмов. Как его понять?

Самая распространенная трактовка сюжета «Малхолланд Драйв» гласит: все происходящее — сон Дайаны Селвин (Наоми Уоттс), в котором перемешаны фантазия и осколки реальности. Дайана, актриса-неудачница в глубокой депрессии, заказывает убийство своей более успешной подруги Камиллы (Лаура Хэрринг), то ли приревновав ее к режиссеру Адаму Кэшеру (Джастин Теру), то ли приревновав Кэшера к ней, и ложится спать. Во сне ее психика выдает отредактированную версию истории жизни Дайаны. В ней она становится Бетти — юной, полной надежд на голливудскую карьеру девчонкой. Рита в ее сне — улучшенная версия Камиллы. Постепенно во сне начинают проступать детали страшной реальности, и Дайана просыпается; моменту пробуждения предшествует сцена с синим ключом.

Согласно другой трактовке, все это действительно сон, но не обязательно Дайаны. На онейрическую природу происходящего указывают несколько странных деталей. В первую очередь знаменитый жуткий эпизод в дайнере: два человека обсуждают ночной кошмар одного из них и, выйдя на улицу, попадают в этот же кошмар, видят жуткого обгоревшего человека (то есть они оба находятся в пространстве этого сна, и остальные персонажи тоже).

Еще одно распространенное мнение: Дайана, Камилла, Бетти и Рита — четыре разных человека, живущих в параллельных реальностях. Их истории развиваются независимо, но иногда влияют друг на друга. В пользу этой теории говорит сцена, в которой Бетти и Рита приходят в квартиру Дайаны и находят ее труп. Если бы это было тело одной из них, как утверждает первая версия, эта сцена была бы невозможна в реальности.