Умер Дэвид Линч. Коллеги и близкие вспоминают культового режиссера «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

16 января скончался культовый американский режиссер Дэвид Линч — автор «Дюны», «Синего бархата» и «Малхолланд Драйв», один из создателей культового телесериала «Твин Пикс». Линчу было 78 лет.

О смерти режиссера сообщила семья на его страничке в социальных сетях. «С глубоким прискорбием мы, его семья, вынуждены сообщить об уходе Дэвида Линча — человека и творца. Теперь, когда его больше нет с нами, в нашем мире образовалась огромная дыра. Но, как сказал бы сам Дэвид: „Смотрите на пончик, а не на дырку от него“. Сегодня отличный день, светит яркое солнце, а вокруг — голубые небеса».

Причина смерти режиссера не сообщается, но известно, что в последние годы он страдал от эмфиземы — хронического заболевания дыхательных путей. Из-за болезни Линч почти не выходил из дома и тяжело переносил даже простуды.

Творец темной Америки

На съемках «Твин Пикс»

Линч пришел в кинематограф в середине 1970-х и заявил о себе дебютной полнометражкой «Голова-ластик». Его сюрреальные и сновидческие фильмы нечасто становились хитами проката, но пользовались любовью коллег, критиков и синефилов. Яркий визуальный стиль, загадочные образы и умение обманывать зрительские ожидания сделали Линча по-настоящему культовым автором, им вдохновлялись не только молодые режиссеры, но и писатели (например, Дэвид Фостер Уоллес), музыканты (Лана Дель Рей) и многие другие. В начале 1990-х он в соавторстве с Марком Фростом создал «Твин Пикс», который принес ему мировую известность и навсегда изменил то, как выглядят телевизионные сериалы.

За свою карьеру Линч завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля («Дикие сердцем») и был трижды номинирован на «Оскар» как лучший режиссер («Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв»). Американская киноакадемия признала его заслуги лишь в 2019-м, наградив почетным «Оскаром». Также Линч был неоднократно номинирован на «Эмми» и получил почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Как вспоминают Линча друзья и коллеги

С Наоми Уоттс на съемках «Малхолланд Драйв»



Свою дань уважения великому режиссеру отдали многие известные постановщики, продюсеры и актеры.

«Я обожал фильмы Дэвида. „Синий бархат“, „Малхолланд Драйв“ и „Человек-слон“ определили его как уникального и дальновидного визионера, который снимал фильмы, казавшиеся сделанными вручную, — рассказал Стивен Спилберг в материале The Hollywood Reporter. — Я познакомился с Дэвидом, когда он сыграл Джона Форда в „Фабельманах“. Один из моих кумиров, Дэвид Линч сыграл другого моего кумира. Это был сюрреалистичный опыт, который казался сценой из одного из фильмов Дэвида. Миру будет не хватать его оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже прошли проверку временем и сохранятся в вечности навсегда».

«Мое сердце разбито. Дружище Дейв… Без тебя мир не будет прежним. Его художественное наставничество оказалось для меня неоценимым. Именно он открыл меня миру, в который я безуспешно пыталась попасть более десяти лет, заваливая пробу за пробой, — пишет актриса Наоми Уоттс, ставшая звездой именно после роли в «Малхолланд Драйв». — Его мудрость, его чувство юмора, его любовь подарили мне веру в себя — особое чувство, которого я прежде не испытывала. Я не могу поверить, что его больше нет. Мое сердце разбито вдребезги, но я всегда буду благодарна ему за нашу дружбу».

«Покойся с миром, Дэвид Линч, великодушный человек и бесстрашный художник, который всегда следовал своему сердцу и душе и доказал, что из радикальных экспериментов может рождаться незабываемое кино», — написал режиссер Рон Ховард.

«Это колоссальная потеря. Он был одним из самых влиятельных артистов всех времен. Подобных ему никогда не было и никогда больше не будет», — считает актриса Кэт Деннингс.

«Утрата Дэвида Линча невосполнима. Невероятный художник, режиссер, филантроп и дух. Его работа в Фонде Дэвида Линча вдохновила меня, и я буду изо всех сил стараться продолжать его дело. Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям», — высказался Хью Джекман.

«Дэвид Линч был настоящим американцем. На протяжении десятилетий его творчество оказывало неизгладимое впечатление на кино, и он всегда поддерживал кинематографистов, которые жили по своим собственным правилам и стремились к чему-то иному. Во время одного из семинаров он сказал слушателям: „Рассказывайте те истории, которые у вас внутри. У каждого человека есть такие истории — они рождаются вместе с ним. Просто оставайтесь верны этим идеям и наслаждайтесь процессом“. Он всегда будет жить в наших сердцах», — заявили специально для THR представители Американского института киноискусства.

«Таких, как Дэвид, попросту нет. Он был настоящим визионером, поднял визуальное повествование в кино и на телевидении на совершенно новый уровень, он стольких режиссеров вдохновил рисковать и видеть новые возможности. Он подарил мне шанс, когда я еще была только начинающим молодым режиссером, пригласив присоединиться к съемочной команде „Твин Пикс“ в начале 1990-х годов, чем полностью изменил мою жизнь, за что я всегда буду ему благодарна, — рассказала президент Гильдии режиссеров США Лесли Линка Глаттер. — В каждом своем взаимодействии Дэвид был полностью погружен в момент жизни. Не могу не вспомнить историю, которая заставила меня увидеть мир по-другому. В одном из первых эпизодов „Твин Пикс“ есть сцена, где Кайл Маклоклен и Майкл Онткин приходят в банковское хранилище, и там на столе по центру лежит голова лося. Никто не упоминает ее, она просто лежит и задает атмосферу. Я спросила Дэвида, как у него возникла идея положить туда эту голову. Он удивленно посмотрел на меня и ответил: „Она уже там была“. Декоратор собирался повесить ее на стену, но Дэвид увидел ее лежащей на столе и сказал: „Так и оставьте“. И у меня в голове словно щелкнуло: что бы вы ни планировали, будьте открытыми жизни и не упустите то, что находится прямо перед вами. Его способность замечать магию там, где другие ничего не видели, и превратила его в одного из величайших рассказчиков нашего времени. Я присоединяюсь ко многим режиссерам, на которых значительно повлияла жизнь и работа Дэвида. Сегодня мы все оплакиваем эту утрату».

Кайл Маклоклен и Дэвид Линч, 1980 год

Одно из самых проникновенных сообщений написал Кайл Маклоклен, сыгравший главные роли в «Дюне», «Твин Пикс» и «Синем бархате». Приводим текст его поста полностью: «Сорок два года назад по причинам за гранью моего понимания Дэвид Линч вытащил меня из безвестности и предложил главную роль в своем первом и единственном крупнобюджетном фильме. Он явно увидел во мне что-то, чего не понимал даже я сам. Всей своей карьерой, да и жизнью тоже, я обязан его видению. В нем я видел загадочного и интуитивного человека, в котором бушевал целый творческий океан.

Он явно был на связи с чем-то, чего бы мы все хотели достичь.

Наша дружба расцвела во время съемок „Синего бархата“, а затем „Твин Пикса“, и я всегда считал его самым живым человеком из всех, что я встречал.

Дэвид находился в гармонии со Вселенной и своим собственным воображением на уровне, казавшемся недосягаемым для остального человечества. Его не интересовали ответы, потому что он понимал, что движущая сила, делающая нас теми, кто мы есть, — это вопросы. Они — наше дыхание.

В то время как мир потерял выдающегося художника, я потерял дорогого друга, который видел мое будущее и позволял мне путешествовать по мирам, которые я никогда бы не смог представить в одиночку.

Я как сейчас вижу, как он встает, чтобы поприветствовать меня на заднем дворе, с этой неизменной теплой улыбкой, крепкими объятиями и голосом с акцентом Великих равнин. Мы говорили о кофе, неожиданных радостях, красоте мира и смеялись.

Наша взаимная любовь проистекает из космической судьбы двух людей, видевших лучшее друг в друге.

Я буду скучать по нему больше, чем смогут выразить мои слова и вынести мое сердце. Мир стал гораздо полнее, когда я узнал его, и опустел теперь, когда его с нами больше нет.

Дэвид, ты навсегда изменил меня, и я навеки останусь твоим другом. Спасибо тебе за всё».

Автор: Алексей Ионов

Фото: Pool BENAINOUS / DUCLOS / Gamma-Rapho via Getty Images, Chris Weeks / WireImage / Getty Images, Cinema Publishers Collection / Avalon Celebrities / Legion-Media