Демоны, принцессы и хищники: сентиментальные ценности Эль Фаннинг

В российский прокат выходит «Сентиментальная ценность» — семейное драмеди, получившее в этом году Гран-при жюри в Каннах. Эль Фаннинг сыграла в этом фильме талантливую американскую актрису, которая получила роль в новой ленте фестивального классика (Стеллан Скарсгард). Параллельно с этим в международном прокате рвет и мечет блокбастер «Хищник: Планета смерти», где она же перевоплотилась в андроида. Рассказываем, какой путь прошла Фаннинг, прежде чем стать одной из самых востребованных молодых артисток современности.
К 27 годам Эль Фаннинг может похвастаться внушительными достижениями: 25 лет в Голливуде, более 60 проектов в кино и на телевидении. За это время она успела примерить огромное количество образов — от соседки по двору до таинственной инопланетянки, от эфемерной принцессы до императрицы с железной волей; стать лицом Gucci, Alexander McQueen, Miu Miu, Cartier, Coach, L'Oréal Paris и не только.
Голливудское детство
Эль Фаннинг появилась на свет в солнечной Джорджии, но в ее памяти едва ли осталось что-то от пейзажей «персикового штата» — семья перебралась в Калифорнию, когда девочке было всего два года. Переезд был связан с карьерой старшей сестры Дакоты, которая к тому времени уже активно снималась в рекламных роликах и сериалах. Фаннинги всегда были в хорошем смысле очень южной, гостеприимной семьей, привыкшей заботиться друг о друге: на съемки Дакоту сопровождали мама или бабушка, что помогало не потеряться как в буквальном, так и в переносном смысле и обеспечивало серьезную поддержку.
Актерский дебют Эль был случайностью. Почти сразу после окончательного переезда в Калифорнию Дакоте досталась роль в фильме «Я — Сэм» (2001). Постановщице Джесси Нельсон понадобилась юная героиня для флешбэка, которая была бы похожа на Дакоту, и, конечно, никто не справился с заданием лучше, чем двухлетняя родная сестра. С этого момента Эль начала сниматься в кино, но делала это скорее инстинктивно: «Даже дома мы наряжались и придумывали длинные истории. Не снимали на камеру, а просто разыгрывали сценки друг для друга. Это одни из лучших воспоминаний о детстве». Только спустя несколько лет Эль начала понимать, что действительно сама хочет быть частью киномира, а не просто следует по стопам Дакоты.
В отличие от многих юных актеров, чьи учебники заменялись папками с кастингами, Эль большую часть времени училась в обычной школе. На этом настояла мама, бывшая профессиональная теннисистка Джой Фаннинг, обратившая внимание, что у дочери почти нет друзей-ровесников. В 9 лет Эль впервые прошлась по школьным коридорам и, к удивлению многих, довольно быстро адаптировалась и активно начала принимать участие в местных инициативах. Она до сих пор поддерживает близкие отношения с подругами, обретенными в те годы.
Творческая свобода, которой жили сестры, распространялась и на гардероб. Их никогда не ограничивали в выборе одежды, предлагая всевозможные ресурсы для самовыражения. Гармоничнее всего актриса чувствовала себя в винтажных магазинах, где могла проводить часы перед зеркалом, смешивая, казалось бы, несовместимое: купальники и пышные юбки, блузки и спортивные брюки. Но больше всего Эль любила образы известных голливудских актрис. В 7 лет она самостоятельно приготовила на Хеллоуин образ Мэрилин Монро, а чуть позже пыталась повторять наряды Грейс Келли.
В старшей школе Эль пришлось столкнуться с неожиданными препятствиями: в 2010-е одноклассницы чаще всего выбирали узкие джинсы и миниатюрные майки на тонких бретелях, что плохо сочеталось с любимыми винтажными находками. Какое-то время Эль пыталась соответствовать моде, но быстро сдалась. Модные топы и мини вскоре снова сменились на многослойные композиции. «Некоторых отталкивает запах винтажной одежды. А я его люблю — это же портал в другую эпоху», — рассказывает она в одном из интервью.
Поворотные знакомства
Актрисе было семь, когда она оказалась на съемочной площадке «Вавилона» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Сейчас она понимает, насколько невероятным был тот момент — быть в Тихуане, в жаркой пустыне, где по одну руку от нее бабушка в качестве сопровождающей, а по другую — Брэд Питт и Кейт Бланшетт, которые сыграли ее родителей (меньше чем через два года она встретится с ними вновь на съемках «Загадочной истории Бенджамина Баттона»).
Когда в 2019 году Фаннинг вместе с Иньярриту оказалась в жюри Каннского кинофестиваля, она показала режиссеру их совместную фотографию со времен «Вавилона». Спустя 13 лет актриса оказалась на крупнейшем международном кинофестивале, где на равных обсуждала кино не только с Иньярриту, но и другими известными кинематографистами, например Йоргосом Лантимосом и Келли Райхардт.
Еще одним важным знакомством стала встреча с Фрэнсисом Фордом Копполой. Эль Фаннинг ворвалась в его готический фильм «Между», сыграв девочку-призрака Вирджинию, появляющуюся в видениях усталого писателя Холла Балтимора (Вэл Килмер). Но подлинное взросление началось рядом с дочерью режиссера Софией Копполой, с которой Эль впервые встретилась, когда они обе были еще девочками.
Актриса отмечала, что уже во время съемок картины «Где-то» София стала для нее образцом для подражания и кем-то вроде старшей родственницы, обладающей тихой силой — способностью руководить процессом мягко, но уверенно. Спустя 7 лет кинематографистки встретились снова — новой главой в жизни Эль стало «Роковое искушение». Работая вместе с Кирстен Данст, Николь Кидман и Колином Фарреллом, она училась держать себя среди взрослых партнеров, осваивая новые грани профессии. Это был первый раз, когда Фаннинг появилась на съемочной площадке без мамы — момент, означавший для юной актрисы преодоление определенного рубежа.
В 2024 году Эль и София вновь объединились, на этот раз для создания рекламной кампании джина. По сюжету короткого минутного ролика Эль устраивает званый ужин в Японии, и изображение приятно проводящих время друзей то и дело перемежается кадрами цветущей сакуры. Съемки заняли всего два дня, а после Фаннинг в очередной раз отметила, что София и сейчас остается для нее родным человеком. С возрастом их отношения становятся только крепче, и неудивительно, ведь, годами наблюдая за тем, как постановщица создает уникальный экранный мир, актриса взрослела и училась строить свой.
Первый блокбастер
В юные годы Фаннинг снималась вместе со Скарлетт Йоханссон и Мэттом Дэймоном («Мы купили зоопарк»), училась драме у Салли Поттер («Бомба») и пробовала себя в мире фантастики во время работы над продюсерским проектом Стивена Спилберга «Супер 8», но наиболее важным шагом в карьере актрисы стала голливудская «Малефисента». Фильм Роберта Стромберга по сценарию Линды Вулвертон оказался одновременно ремейком и фантазией на тему «Спящей красавицы». В центре сюжета было не столько королевство, сколько сама Малефисента в исполнении Анджелины Джоли, собравшей в одном образе горечь, ярость и неотразимую притягательность. Эль досталась роль принцессы Авроры.
Встретив Джоли впервые на Pinewood Studios, Эль нервничала, как и любая 15-летняя девушка, оказавшаяся рядом со знаменитой актрисой. Она вспоминала, как завернула за угол и смутилась, увидев Анджелину, окруженную всеобщим вниманием. Для маленькой белокурой девочки, которая когда-то бегала по дому в розовом платье, пытаясь быть похожей на любимую диснеевскую принцессу, роль в «Малефисенте» казалась мистическим совпадением. «Это мечта, ставшая реальностью», — говорила Эль.
«Малефисента» получила смешанные отзывы критиков, но была коммерчески успешна и стала серьезным испытанием для актрисы. Роль Авроры требовала не только нежности, но и внутреннего веса. Необходимо было придумать, как не потеряться рядом с харизматичной антагонисткой. Эль справилась: она помогла принцессе обрести индивидуальность, превратила детскую мечту в реальность и показала индустрии, что способна сиять при любых условиях, даже под софитами студийных механизмов.
Демон против инопланетянки
После «Малефисенты» Эль выбирала проекты о взрослении («Женщины ХХ века», «О Рэй») и пробовала силы в ленте Бена Аффлека «Закон ночи», но настоящим прорывом стали два фильма, вышедшие в прокат почти подряд: «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна и «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла.
«Неоновый демон» — переливающийся огнями ночной кошмар о модельном мире, где красота — валюта и оружие, а молодость — краткосрочный кредит. Работа с Рефном позволила актрисе перейти на новую орбиту: «Фильм шокировал людей, потому что был очень экстравагантным. Это был своего рода авангард, и тема была, мягко говоря, дерзкой», — вспоминала она. Благодаря «Неоновому демону» публика начала воспринимать Эль иначе: на место милой принцессы Авроры пришла взрослая артистка, которая не боится рисковать и мечтает удивлять. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, и ради первого выхода на красную дорожку Эль отказалась от долгожданного выпускного, выпавшего на те же даты.
На фоне мрачного рефновского глянца «Как разговаривать с девушками на вечеринках» выглядит гораздо более жизнерадостным произведением. Режиссер Джон Кэмерон Митчелл взял короткий рассказ Нила Геймана и превратил его в безумную историю о встрече двух субкультур — панков и инопланетян. Двух племен чужаков, которые не должны понимать друг друга, но вдруг находят в любви общий язык. Эль сыграла Зан — пришелицу, которая сбегает из своего ультраконтролируемого мира к человеческой свободе, музыке, шуму и первой любви.
Красавица, секс-работница, певица и муза. Иными словами, «Великая»
Байопик «Красавица для чудовища» знаменовал для Эль Фаннинг следующий этап взросления. Готическая драма, вдохновленная судьбой известной создательницы «Франкенштейна» Мэри Шелли, помогла актрисе попробовать себя в более зрелом образе. Это была работа, требовавшая одновременно эмоциональной уязвимости и силы: героиня не только убегает из дома и учится самостоятельности, но и обретает и теряет любовь, переживает смерть ребенка, открывает в себе писательские амбиции, учится отказываться от чужих слов и искать собственные.
В то же время актриса работала над «Галвестоном» Мелани Лоран, снятым по одноименному роману Ника Пиццолатто, и сыграла Рокки, юную секс-работницу, спасаемую наемным убийцей (Бен Фостер), а в 2018 году она поучаствовала в двух проектах — постапокалиптической драме Рид Морано «Кажется, мы остались одни», где ее напарником был Питер Динклэйдж, и в музыкальной драме Макса Мингелла «За мечтой», где Эль предстала в роли певицы Вайолет, девочки, мечтающей о сцене.
Но самой любимой работой на данный момент Эль Фаннинг называет «Великую» — телесериал Тони Макнамары, вольно интерпретирующий юные годы жизни императрицы Екатерины Великой. Актрису сразу зацепил сценарий, а именно то, как автор сочетал дерзкую сатиру с исторической достоверностью, что позволило актрисе попробовать себя в новом амплуа и соединить комедийную экспрессию с драматической глубиной.
Екатерина появляется на экране как романтичная, наивная девушка, слабо представляющая, что такое брак, и тем более не имеющая никакого понимания того, как устроена жизнь человека, стоящего во главе государства. Но постепенно юная невеста превращается в умную и решительную правительницу, готовую бороться с устаревшими законами и патриархальным обществом. На съемки трех сезонов ушло четыре года, с 20 до 24 лет, и все это время Эль чувствовала, что внутри нее прорастает уверенность: «Это такой поворотный момент в твоей жизни. Когда тебе чуть за 20, ты сильно меняешься. Я взрослела вместе со своей героиней».
Семейное дело
Эль Фаннинг до сих пор чувствует крепкую связь с сестрой. Журналисты часто спрашивают девушек, как им удается избегать конкуренции во время выбора ролей, но для них самих ответ очевиден: у Фаннингов много общего, но по своей сути они очень разные, и потому актрисам сложно представить роль, которая подошла бы одновременно обеим. Дакота часто помогает Эль структурировать творческие идеи: «Иногда я бываю мечтательной, немного вспыльчивой, у меня в голове столько идей, а Дакота понимает, что я имею в виду, и знает, как это сформулировать. Она логик и может интерпретировать мое творчество».
В 2019 году Эль и Дакота договорились о долгожданном совместном актерском дуэте в фильме The Nightingale, основанном на бестселлере Кристин Ханны о сестрах в оккупированной нацистами Франции. Они долго ждали подходящего проекта, потому что хотели сильные и противоположные роли: старшая Вианн действует осторожно, скрывая еврейских детей, а младшая Изабель бросается в Сопротивление, становясь мишенью. Проект пережил паузу из-за пандемии, и, когда съемки наконец возобновились, французскую кинематографистку Мелани Лоран сменил Майкл Моррис, снявший четвертый фильм о Бриджит Джонс. Премьера картины запланирована на 2027 год.
Четыре года назад сестры основали продюсерскую компанию Lewellen Pictures, что позволило взять под контроль собственную карьеру. Теперь они могут не только выбирать роли, но и выступать соавторами проектов. Дакота и Эль уже продюсировали документальный сериал о борьбе с насилием Mastermind, проект Hulu Death in Apartment 603: What Happened to Ellen Greenberg? и драму «У Марго проблемы с деньгами» о молодой пользовательнице OnlyFans, а сейчас сестры ведут работу над мини-сериалом Discretion с Николь Кидман и рассматривают вариант экранизации мемуаров Пэрис Хилтон, где хотят соединить гламур с темной стороной известности. Продюсерская работа расширила горизонты Эль, и теперь она задумывается о новых гранях профессии, больше интересуется разработкой проектов, знакомством с миром сценарного дела, продюсированием и, возможно, даже режиссурой.
Где можно увидеть актрису прямо сейчас
Эль Фаннинг продолжает удивлять разнообразием ролей, переключаясь между драмой, комедией и научной фантастикой. Актриса признается, что ее путь в профессии в целом строится интуитивно: она выбирает роли скорее эмоционально, почувствовав особую близость с героиней. В байопике Боба Дилана «Никому не известный» Фаннинг сыграла Сильви Руссо, чьим прототипом стала Сьюз Ротоло — первая любовь музыканта, которая знала его еще до обретения мировой славы. Сильви/Сьюз — важная фигура в жизни персонажа, и Эль отмечает, что ей показался значимым момент совпадения: как и ее героиня, она знала Тимоти Шаламе, сыгравшего Дилана, еще на заре его карьеры (артисты вместе снимались у Вуди Аллена в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке»).
В ноябре в российский прокат выходит «Сентиментальная ценность» — нежная драма Йоакима Триера, где партнерами актрисы стали Стеллан Скарсгард и Ренате Реинсве. Картина была впервые показана на Каннском кинофестивале, где получила Гран-при. В один из дней фестиваля Фаннинг вышла под свет софитов в футболке 11-летнего уличного дизайнера (юный Дилан создает вещи для множества голливудских звезд) с надписью Joachim Trier Summer и тем самым привлекла к фильму дополнительное, и без того крайне пристальное внимание зрителей. Хотя лето Йоакима Триера уже завершилось, фильм продолжает собирать положительные отзывы, став одним из самых громких релизов года.
Чуть раньше состоялась премьера научно-фантастического боевика Дэна Трахтенберга «Хищник: Планета смерти», где Эль сыграла синтетическую девушку Тиа, у которой отсутствует нижняя часть тела. Актрисе пришлось осваивать сложную физическую технику: ходить на руках, управлять телом как роботом и долгое время держать глаза открытыми и не моргать. Коллега Димитриус Шустер-Колоаматанги, играющий Дека, молодого Хищника, с ужасом наблюдал за трюками актрисы, которая то и дело прыгала выше головы: «Стоп, что сейчас произошло? Она что, сломала обе руки?»
Следующим громким появлением Фаннинг на большом экране станет «Голодные игры: Восход солнца над Жатвой», где она сыграет юную Эффи Тринкет (ранее эту роль исполняла Элизабет Бэнкс).
Личная жизнь
Эль Фаннинг вне работы остается такой же живой и любознательной, как и на экране. Среди ее увлечений горячая йога, пилатес, теннис, кулинария и рисование — все, что помогает отвлечься от основного рода деятельности. Иногда Эль возвращается к детским воспоминаниям, пересматривает интервью с собой, чтобы понять, насколько выросла, или, наоборот, вовремя обнаружить, что потеряла что-то важное по дороге. Вечера актриса любит проводить в ванне в окружении свечей и ароматных масел, повторяя реплики для новой роли, слушая музыку или наслаждаясь пиццей.
Эль уже несколько лет состоит в отношениях с генеральным директором Rolling Stone Гасом Веннером, однако ее сердце также громко бьется при воспоминании о Джеке Блэке. Вместе с сестрой и подругами они часто обсуждают музыканта и актера и смеются над забавными видео с его участием, называя Джека идеальным мужчиной. Однажды на шоу Джимми Фэллона актриса рассказала, как очная встреча с Блэком привела к долгожданному совместному селфи, а совсем недавно в гостях у Vanity Fair во время прохождения теста на детекторе лжи Эль вновь смешно разыграла карту «тайной» влюбленности: когда Дакота спросила у сестры, кого она все же любит больше, Гаса или Джека, та надолго задумалась над вопросом.
Эль давно выросла из образа актрисы-ребенка, но она все еще учится балансировать, сочетать серьезное отношение к ремеслу и ответственность с правом громко смеяться, ошибаться и удивляться миру. Знакомая публике с двух лет, она не знает жизни вне сцены, и неразрывность двух реальностей накладывает свой отпечаток, заставляя звезду Николаса Виндинга Рефна, Йоакима Триера, Вуди Аллена и еще десятка именитых режиссеров, временами сомневаться: а не теряет ли она что-то важное, решив посвятить жизнь кино? И все же Эль продолжает конвертировать страхи в работу, а открытость миру — в метод. Актриса движется вперед с редкой для ее возраста хладнокровной смелостью: сложные роли и трудные продюсерские задачи она воспринимает не как препятствия, а как вызов или шанс набраться опыта. По словам Фаннинг, секрет любого успеха прост: надо оставаться искренней и любопытной, быть рядом с теми, кто вдохновляет, и не бояться задавать вопросы. «Я всего лишь один человек, поэтому все, что могу сделать, — это пытаться жить полной и честной жизнью день за днем».
Купите билеты на этот фильм на Кинопоиске
Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.
Фото: Steve Granitz / WireImage / Getty Images, SGranitz / WireImage / Getty Images, Cinema Publishers Collection / Legion-Media, Rodin Eckenroth / Getty Images for Disney, Monica Schipper / GA / The Hollywood Reporter via Getty Images