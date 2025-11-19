Демоны, принцессы и хищники: сентиментальные ценности Эль Фаннинг

Эль давно выросла из образа актрисы-ребенка, но она все еще учится балансировать, сочетать серьезное отношение к ремеслу и ответственность с правом громко смеяться, ошибаться и удивляться миру. Знакомая публике с двух лет, она не знает жизни вне сцены, и неразрывность двух реальностей накладывает свой отпечаток, заставляя звезду Николаса Виндинга Рефна, Йоакима Триера, Вуди Аллена и еще десятка именитых режиссеров, временами сомневаться: а не теряет ли она что-то важное, решив посвятить жизнь кино? И все же Эль продолжает конвертировать страхи в работу, а открытость миру — в метод. Актриса движется вперед с редкой для ее возраста хладнокровной смелостью: сложные роли и трудные продюсерские задачи она воспринимает не как препятствия, а как вызов или шанс набраться опыта. По словам Фаннинг, секрет любого успеха прост: надо оставаться искренней и любопытной, быть рядом с теми, кто вдохновляет, и не бояться задавать вопросы. «Я всего лишь один человек, поэтому все, что могу сделать, — это пытаться жить полной и честной жизнью день за днем».