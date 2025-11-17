Как бы ни закончился грядущий наградной сезон, уже сейчас можно смело сказать, что главный фильм года — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Он восхитил одних, возмутил других, породил несколько мемов, подарил еще один дешевый костюм на Хеллоуин и страшно недобрал в прокате. Часть зрителей говорит, что это примитивная левая агитка, критики поголовно поют дифирамбы режиссеру, а сам Пол Томас Андерсон, кажется, лишний раз подтвердил свой статус живого классика с практически безупречной фильмографией.

Давайте разбираться, почему этот фильм идеологически сложнее, чем кажется, как Леонардо ДиКаприо сделал своего персонажа смешным и почему финальная сцена погони заслуживает «Оскар».