Как бы ни закончился грядущий наградной сезон, уже сейчас можно смело сказать, что главный фильм года — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Он восхитил одних, возмутил других, породил несколько мемов, подарил еще один дешевый костюм на Хеллоуин и страшно недобрал в прокате. Часть зрителей говорит, что это примитивная левая агитка, критики поголовно поют дифирамбы режиссеру, а сам Пол Томас Андерсон, кажется, лишний раз подтвердил свой статус живого классика с практически безупречной фильмографией.
Давайте разбираться, почему этот фильм идеологически сложнее, чем кажется, как Леонардо ДиКаприо сделал своего персонажа смешным и почему финальная сцена погони заслуживает «Оскар».
Василий Покровский
автор сценария
В образе ДиКаприо интересно даже не то, насколько виртуозно он примеряет на себя маску большого Лебовски, а то, что он довольно посредственный революционер, никакой не фанатик, а больше попутчик левых. Обратите внимание, что после рождения дочери он оказывается поборником семейных ценностей. Драма героя ДиКаприо в том, что он никак не может отпустить прошлое, ностальгирует о былых свершениях, пересматривая «Битву за Алжир», и болезненно переживает сепарацию дочери.
Боб — только ложный протагонист, идеальный проводник по беспорядочному миру картины, который почти никак не влияет на развитие сюжета. Да, герой ДиКаприо постоянно попадает в разного рода комичные неприятности, но ключевые события фильма происходят без его участия. Он опаздывает даже на кульминационную сцену и в целом готов подчиняться и послушно следует инструкциям других.
Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.
Авторы: Василий Покровский, Григорий Игнатьев