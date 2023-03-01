Danse Macabre: абсурдная пьеса в старинном жанре с актерами из сериала «Метод»

Эй, фотограф! Сделай мне на мрамор

Черно-белый грустненький портрет,

Чтобы плакали при виде него дамы,

а мужчины думали: «Эстет…»

У меня сегодня день рожденья,

Я хочу себе портрет в подарок,

Глядя на последнье наслажденье,

Я угасну как свечной огарок.

Перед сном все время представляю,

Что ложусь я не в кровать, а в гробик,

Вижу снова похороны… маму.

Как целую хладный ее лобик.

Эй, фотограф! Сделай побыстрее

Мой надгробный грустненький портрет,

Лица на могилах — для плебеев,

На моей пусть будет силуэт!