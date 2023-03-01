Danse Macabre: абсурдная пьеса в старинном жанре с актерами из сериала «Метод»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
В глянцевых журналах и на модных сайтах, как правило, тексты пишутся к фотографиям, но эта съемка Кинопоиска устроена наоборот: она поставлена на основе литературного текста. Редакция Кинопоиска попросила драматурга Валерия Печейкина сочинить пьесу, соединив в ней эстетику комедии дель арте с боди-хоррором. Далее по мотивам текста актеры из сериала «Метод» Егор Кенжаметов (Панталоне), Анна Савранская (Коломбина), Никита Кологривый (Арлекин) и Снежана Самохина (Пьетролино) разыграли костюмный спектакль перед фотокамерой. В качестве аксессуаров были также использованы ножи, лейкопластырь и зубочистки. Получившийся в итоге фотопроект — это кадры из театральной постановки, которая не была реализована. Таким образом, Danse Macabre — двойное извращение: документация несуществующего спектакля и съемка, подчиненная драматургии.
DANSE MACABRE
Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит!
Со всяких точек зрения
Мы только жертвы тления!
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
стихи из «Русских сказок»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ГОЛОС, ПАНТАЛОНЕ
(Егор Кенжаметов), богатый человек
КОЛОМБИНА
(Анна Савранская), его неверная жена
АРЛЕКИН
(Никита Кологривый), ее любовник и слуга Панталоне
ПЬЕТРОЛИНО
(Снежана Самохина), сын Панталоне и пасынок Коломбины, влюбленный в нее
Сцена 1.
Подвал
Темный подвал. Здесь два человека, но виден пока только один — это Арлекин.
Он прикован к стене, как к скале Геракл, вокруг воткнуто несколько кухонных ножей. Он мужественно и чуть насмешливо смотрит вперед.
ГОЛОС
(звучит из темного укрытия).
— Хорошая получится картина.
АРЛЕКИН
— Молю вас, отпустите меня… Я никому не скажу ни слова…
ГОЛОС
— О, сколько таких просьб слышали эти стены!
(Указывает на стену.)
— Видишь маленькую дверь? За ней чулан, в котором уже 20 лет живет она… Моя первая добыча. Моя Casta Diva… Она была оперной певицей. О, как она пела! Casta Diva… Видел бы ты ее сейчас…
Приоткрывает дверь, из чулана показывается Коломбина, изображающая певицу. Она, чудовищно фальшивя, поет арию Casta Diva, а затем исчезает.
АРЛЕКИН
— Так вы маньяк? О, неужели вы тот самый?..
ГОЛОС
— Да, я тот самый… Помнишь, как меня зовут в народе? Ну?
АРЛЕКИН
— Зубочистка?
ГОЛОС
— Ты шутишь, дурак?!
В Арлекина летит очередной нож.
— В народе меня зовут Кровавая Заноза!
Выходит из темноты.
ПАНТАЛОНЕ
— Вот мое лицо — смотри!
АРЛЕКИН
— Извините, но в народе вас называют Зубочисткой или Щекотуном, говорят, что у вас на лице то ли забрало, то ли забор, а передник у вас грязный как у слепой кухарки из богадельни, а еще говорят, что жертвы ваши умирают от смеха!
ПАНТАЛОНЕ
(хватает Арлекина за палец).
— От смеха, значит, негодяй! За каждый твой смешок я буду отрывать тебе палец!
АРЛЕКИН
— Ай, больно! Отпустите! Очень страшно! Вы чудовище!
Женский голос: «Браво!»
ПАНТАЛОНЕ
(оглядывается)
— Кто здесь?
АРЛЕКИН
— Это голос вашей жены. О, как я люблю этот голос… Жаль, никогда его больше не услышу… Ее ночной шепот…
ПАНТАЛОНЕ
— Заткнись, негодяй!
(Трясет Арлекина.)
— Я лишу тебя не только пальцев, но и…
АРЛЕКИН
— Можешь отрезать мне голову и покопаться там — найди, пожалуйста, воспоминание о тех ночах, когда мы были вместе…
ПАНТАЛОНЕ
(машет руками и хнычет).
— Замолчи! Замолчи, а то убью! Я… я убийца! Я отрежу тебе… тебе…
АРЛЕКИН
— Отрежь сначала свои рога, старый дурак!
ПАНТАЛОНЕ
(сгибается как от удара)
— Прекрати, ты делаешь мне больно…
АРЛЕКИН
— А ей было приятно.
ПАНТАЛОНЕ
— Замолчи… Я убил сто женщин или даже двести…
АРЛЕКИН
— Я арлекинил сто или даже двести женщин! Но твоя жена стоит их всех!
ПАНТАЛОНЕ
(корчится).
— Мне плохо, плохо, замолчи…
Панталоне плачет, и страшная маска падает с его лица.
АРЛЕКИН
— Но не волнуйся, ты не единственный, кого она отвергла. Это твой полоумный сын, ее пасынок.
ПАНТАЛОНЕ
— Что ты такое говоришь? Он несчастный, блаженный!
АРЛЕКИН
— Значит, он тоже смог тебя одурачить. Ты правда веришь, что он любит мачеху как мамочку? И просит ее грудь как ребенок?
ПАНТАЛОНЕ
— Но ведь его мамочка, моя жена, так рано умерла… При родах моего несчастного сына… Малыш остался без матери, не вскормленный, ни разу не поцелованный…
АРЛЕКИН
— Ему двадцать лет! Двадцать!
ПАНТАЛОНЕ
— Девятнадцать… Завтра исполнится двадцать.
Панталоне достает из тайника стакан с молоком.
ПАНТАЛОНЕ
— Я просил Коломбину давать ему свое молоко.
АРЛЕКИН
— Он такой же извращенный тип, как и ты, старик!
ПАНТАЛОНЕ
— Видишь линию на полу? Когда дверь открыта, ее нельзя переступать. Цепи на ее шее хватает ровно, чтобы голодной певице добежать до этого места и схватить жертву.
АРЛЕКИН
— Ха, вздумал напугать! Если ты меня отпустишь, то меня сожрут кредиторы. Какая мне разница? Я прожил жизнь, получая удовольствие и доставляя его. Дай-ка мне попить! Жажду!
Панталоне выливает молоко на пол.
Панталоне поднимает пистолет к виску. Выстрел. Панталоне падает за черту у самой двери.
Звонкий женский смех за сценой звучит громче, чем когда-либо, сливаясь со смехом Арлекина.
АРЛЕКИН
— Ха-ха, Панталоне застрелился! Ха-ха! Но постой… А как же я теперь отсюда выберусь? Эй!.. Эй!.. Помогите! Помогите! Люди! Я здесь, в подвале! Помогите! Помогите! Помогите!
Занавес опускается и тут же поднимается вновь.
Та же сцена, тот же подвал. Прошло некоторое время. На полу белая высохшая лужа. Тела Панталоне не видно, только след на полу, ведущий за маленькую дверь в стене. Из-за двери раздается ария Casta Diva. Арлекин висит на веревках, привязанный к столбу. Он издает последний вздох.
Занавес опускается и тут же поднимается вновь.
Та же сцена, тот же подвал. Прошло время. У столба висящий на веревках скелет Арлекина.
Занавес быстро опускается.
Сцена 2.
Зрительный зал
Зрительный зал домашнего театра в большом доме, на полу ковры. В креслах сидят Коломбина, сам Панталоне и Пьетролино. На Панталоне надет чепчик, в руках красный воздушный шар. На плече Коломбины сумочка, у Пьетролино белый шарик, привязанный веревкой к его шее.
КОЛОМБИНА
— Браво! Браво! Браво! Гениальная пьеса! Гениальный артист! Гениальная постановка! Гениальный свет! Гениальные декорации! Гениальные костюмы! Браво! Браво! Браво!
ПАНТАЛОНЕ
— Я не видел в своей жизни ничего хуже, омерзительней, отвратительней, бездарней. Фу! Фу! Фу!
(Встает.)
— Я потребую от этих негодяев вернуть деньги за билет! А что скажешь ты, мой сын? Ведь мы поставили этот спектакль, чтобы развеселить тебя. Это подарок на твой день рождения! Бух!
Шарик в его руках лопается.
ПЬЕТРОЛИНО
— Ах, папочка, спасибо, мне очень весело. Ха… ха… хо… чу… у… ме… реть…
ПАНТАЛОНЕ
— Этот негодяй Арлекин не смог развеселить нашего Пьетролино. Он заплатит за это!
КОЛОМБИНА
— Вы шутите? Вы хотите потребовать деньги обратно? Артист так вспотел! Так забрызгал всё! И вы хотите лишить его гонорара?
ПАНТАЛОНЕ
— Я пролил не меньше слез, пока смотрел эту гадость.
КОЛОМБИНА
— Но, мой дорогой муж, ведь это твой домашний театр, это была твоя пьеса. Один актер — это ты, второй — твой слуга, а я выучила целую арию. Выходит, ты собираешься требовать деньги от себя самого?
ПАНТАЛОНЕ
— Но кто-то ведь должен за это ответить!
Пауза.
ПЬЕТРОЛИНО
— Вам нравится мой подарок, мамочка?
КОЛОМБИНА
— Не называй меня мамочкой, Пьетролино. Я твоя мачеха.
ПЬЕТРОЛИНО
— Ах, простите… Я могу лишь завидовать ветру, который колышет ваши локоны… Могу лишь бросить в этот ветер, как лепестки, свои стихи.
КОЛОМБИНА
— О нет! Только не стихи!
ПЬЕТРОЛИНО
(читает).
День рожденья, ах день грустный!
Жизнь моя как мел безвкусный…
Земную жизнь пройдя на треть,
Я тебя славлю: Ave, Смерть!
КОЛОМБИНА
— Боже!
ПЬЕТРОЛИНО
— Это был эпиграф, а вот стихотворение.
Мои чувства, будто стебли роз,
Вянут в чахлом сердце, полном тлена.
Знаешь, я любил тебя всерьез
Первый и последний раз, наверное.
Ты меня корила за грехи,
Но хочу в ответ тебе сказать:
У меня один лишь грех — стихи.
За него до смерти мне страдать.
Вот бы вместе нам пройти по кромке
Времени, которое убьет.
О, воспоминанья, как иголки,
Твое сердце — пламень, мое — …
Пьетролино с надеждой смотрит на Коломбину, что она скажет «лед», но она лишь тискает свою сумочку.
ПЬЕТРОЛИНО
(бледнея).
— Тогда другой.
(Читает быстрее.)
Я каждый день рождения желанье
Загадываю все одно и то же,
Скорей бы уже путь мой увяданья
Закончился, страдания не множа.
А вечность ваша — это лишь химера,
Она мутит умы, как сладкий пунш.
Пьянящая отрава — ваша вера —
Дитя мещанских хилых душ.
Треть жизни позади… какая жалость!..
Все говорят: «Женись ты и живи!»
Я после смерти одиноким не останусь,
Со мною лягут под землею червяки!
КОЛОМБИНА
— О хватит этих скучных стихов! Всё о смерти. Надоело! Я хочу жить и хохотать!
ПЬЕТРОЛИНО
— Бежим со мной! Сбежим от Панталоне. Ты отречешься от мужа, а я — от отца!
Через сцену пробегает сам Панталоне, он кричит: «Помогите! За мной гонится Панталоне!»
КОЛОМБИНА
— Но что я буду кушать?
(Гладит его по щеке.)
— Или у тебя, как у папочки, алмазный глаз, который мы продадим?
ПЬЕТРОЛИНО
— Нет, но я продам все свои стихи. За один большой стих дадут пол-яблока. В день я смогу писать три-четыре больших стиха. И у нас всегда будет пара яблок, любимая!
КОЛОМБИНА
— А крыша над головой? А конфетки? А духи? На что я буду покупать всякие штучки?
ПЬЕТРОЛИНО
— Зато мы будем свободны! Под небом Тыкляндии! Это свободная страна, где мы с тобой обретем счастье.
В Тыкляндии счастливой
С тобою мы вдвоем,
В Тыкляндии свободной…
КОЛОМБИНА
— …Я умру голодной! Ах, малыш, ты ведь ничего обо мне не знаешь. Я родилась в Тыкляндии. И до тридцати лет была любовницей местного царька. Панталоне выкупил меня, отмыл и дал денег на врачей.
Через сцену вновь пробегает Панталоне, он кричит: «Мерзавец Панталоне! Ты вернешь мне деньги за этот спектакль!»
ПЬЕТРОЛИНО
— Я все равно люблю тебя.
КОЛОМБИНА
— Ах, не смеши меня! Что ты знаешь о любви? Любовь, мальчик, — это не то, о чем говорят, а то, чем занимаются.
ПЬЕТРОЛИНО
— Ты научишь меня, моя мадонна! Пожалейте меня, я ведь сирота… Я рос без мамочки, но я вскормлен вашим молоком.
КОЛОМБИНА
— Дурачок, это не мое молоко. Это латекс, сок кораллового молочая. Это растение — мой талисман. Снаружи коралл, внутри — белый яд. То, что ты принял за молоко. Я обманула твоего отца, а он, не ведая, отравил тебя. Вот почему ты такой бледный, мой мальчик. Ты скоро умрешь. Единственный наследник, который ничего не получит, потому что все достанется мне!
Появляется Арлекин, сразу обнимает Коломбину.
ПЬЕТРОЛИНО
— Не смей ее трогать! Не давай ему трогать себя!
Коломбина оставляет сумочку и целуется с Арлекином.
ПЬЕТРОЛИНО
(хватается то за голову, то за сердце).
— О нет, я не смогу это пережить! И ты не переживешь, Коломбина! Я убил собственную мать во время родов. Думаешь, я пощажу тебя?
КОЛОМБИНА
— О, малыш, оказывается, убийца? И чем же ты меня убьешь?
ПЬЕТРОЛИНО
(берет ее сумку).
— Серебряным ножом, который ты украла сегодня.
(Вынимает нож.)
— Он в этой сумке вместе с драгоценностями. Я следил за тем, как ты просыпаешься и засыпаешь, как моешься и сушишь волосы. Конечно, я видел, как ты воруешь наши вещи. Но и я, признаюсь, крал твои. В моей комнате есть маленький уголок, там маленький столик. Помнишь, ты потеряла голубую ленту? Она там. Там же твоя сломанная губная помада, локоны твоих волос, собранные с расчесок, твой носочек, твои ноготки. Они там в таком порядке, в такой гармонии… Каждый твой волос дороже, чем мешок серебра, моя Коломбина…
КОЛОМБИНА
(Арлекину)
— Маленький мерзавец все узнал. Отбери у него сумку, и бежим в Тыкляндию. Я знаю, кому там всё продать.
ПЬЕТРОЛИНО
— Не нужно, я отдам тебе всё сам.
(Высыпает содержимое сумки.)
— Вот!
(Поднимает нож.)
— И вот!
Пьетролино бьет Коломбину серебряным ножом. Втыкает в щеку Арлекина заколку.
АРЛЕКИН
— Ай!
Коломбина хочет ударить Пьетролино, но случайно бьет Арлекина в другую щеку. Арлекин машет руками и несколько раз — тоже случайно — ударяет Коломбину.
Арлекин хватает стул и замахивается на Пьетролино. Вбегает Панталоне.
ПАНТАЛОНЕ
— Помогите! За мной гонится Панталоне, он требует с меня деньги за спектакль!
(Хватает с пола вилку и убегает, но тут же появляется.)
— Ага, вот ты где, негодяй!
Панталоне замахивается вилкой и бьет ей самого себя в глаз.
— Мой алмазный глаз! Он стоит целое состояние! Где он?
(Бьет себя вилкой в другой глаз.)
— Вот он! Вы ничего не получите, глупцы! Я проглотил ключ от подвала — там все мои сокровища!
Арлекин поражает Панталоне ржавыми ножницами в живот. Панталоне вынимает бархатные кишки и душит ими Арлекина. Коломбина пытается их распутать, но в итоге только запутывается сама. Пьетролино наблюдает за ними. Панталоне, Арлекин и Коломбина падают, возятся, беспомощно машут руками и ногами.
Занавес опускается и вновь поднимается через некоторое время.
Сцена 3.
Эпилог
Пьетролино держит метлу и убирается в комнате. Коломбина, Арлекин и Панталоне завернуты в ковры и приставлены к стене.
Пьетролино, насвистывая, занимается уборкой. Аккуратно опускает свой воздушный шарик и протирает его.
Пьетролино педантично раскладывает тела на полу.
ПЬЕТРОЛИНО
Эй, фотограф! Сделай мне на мрамор
Черно-белый грустненький портрет,
Чтобы плакали при виде него дамы,
а мужчины думали: «Эстет…»
У меня сегодня день рожденья,
Я хочу себе портрет в подарок,
Глядя на последнье наслажденье,
Я угасну как свечной огарок.
Перед сном все время представляю,
Что ложусь я не в кровать, а в гробик,
Вижу снова похороны… маму.
Как целую хладный ее лобик.
Эй, фотограф! Сделай побыстрее
Мой надгробный грустненький портрет,
Лица на могилах — для плебеев,
На моей пусть будет силуэт!
Пьетролино открывает занавес театральной сцены и продолжает уборку на ней: метет пол, стряхивает пыль со скелета, трет пятно на полу. Стирает меловую линию, оставленную Панталоне.
Пьетролино приоткрывает маленькую дверь в чулан и заглядывает в него.
ПЬЕТРОЛИНО
— Эй!
Никто не отзывается. Пьетролино оставляет метлу у входа и просовывает голову в чулан, затем опускается на корточки и забирается внутрь. Веревка тянет за собой воздушный шарик, который спускается все ниже и ниже, подбираясь к маленькой двери.
Веревка начинает дергаться, а вместе с ней и шарик. Он как поплавок, который прыгает из-за пойманной рыбой наживки. В конце концов шарик снова направляется вверх, вытягивая из чулана обрывок веревки. Из чулана звучит ария Casta Diva,
Шарик прижимается к потолку подвала, словно красавица щекой к надгробию могилы великого поэта.
Занавес медленно опускается. Слышен топот ног. Это запоздавшие артисты бегут на поклон. Они начинают плясать под дикую музыку, видны только их ноги, дым и вспышки. Занавес опускается и полностью скрывает всю сцену.
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
Кинопоиск
Антрепренер и каллиграф: Евгений Николаев
Мастер фотодела: Валя Моторина (@valya_m)
Метранпаж: Сергей Яворский
Импресарио: Алексей Лазарев
Цензор: Филипп Миронов (@fmironov)
Драматург: Валерий Печейкин (@pecheykin)
Стихотворец: Антон Кирилловский
Художественно-постановочная часть
Светописец: Анастасия Орлова
Постановщик киносцен: Антон Логинов
Костюмер: Семён Уткин
Ассистент костюмера: Вета
Стажеры костюмера: Мария Перькова, Ирина Мотявина
Реквизитор: Влада Гелетко
Ассистенты реквизитора: Илья Илюшин, Сергей Иванов
Гример: Анна Меркушева (@annamerk)
Куафер: Юлия Колокольцева (@yulya.chilli)
Гафер: Алексей Гридин (L.A. assistance)
Кулисы: Ансар Кабиров (@aanekdat)
Распорядитель: Елизавета Шелабина (TAYAT) (@shelabinali)
Ассистент распорядителя: Екатерина Давидович (@kittycat)
Сердечно благодарим: фирмы и модельеров Poison Drop, ZA_ZA, Mucus Vintage, SOLOVE, IMKMODE, ARLIGENT, Катя Абдуллаева, Максим ОстрейковскийМаксим Острейковский, Илья Архангельский, Дмитрий Dame