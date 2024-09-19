Достоевский встречает Хичкока в радикальной фотоистории Кинопоиска с участием Ивана Янковского и Алёны Михайловой

21:15

Актер Иван Янковский был замечен в одной из квартир в центре Москвы. Очевидцы сообщают, что слышали перепалку, произошедшую между Янковским и Михайловой накануне. В сети появилась фотография, на которой Иван кому-то угрожает. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.

За час до ЧП Янковский и Михайлова зашли в дом в одном из Арбатских переулков. Наша собеседница из этого дома называет точное время — 20:08. Спустя около 40 минут соседи услышали разговор на повышенных тонах.

21:19

Очевидец прислал ролик, на котором можно увидеть, как Янковский на кого-то замахивается.

21:22

Жительница дома Анна Юрьевна Л. характеризует Янковского как «вежливого молодого человека». Он уважительно с ней поздоровался и придержал дверь. Ранее Анна Юрьевна с Янковским не сталкивалась.

Иван Янковский — российский актер театра и кино. Пятикратный лауреат премии «Золотой орел». Зрители знают его по ролям в сериалах «Слово пацана», «Фишер», «Топи» и многим другим.

Алёна Михайлова — российская актриса театра и кино, звезда сериала «Чики». Сыграла роль в картине Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», вошедшей в основную программу Каннского кинофестиваля.

21:25 По сообщениям очевидцев, Янковский остается в квартире. Он выглядит возбужденным. Вместе с этим видео канал «Светский интроверт» задает риторический вопрос: «Янковский всё никак не может отойти от образа криминального авторитета?»



21:29

Янковский время от времени подходит к окну, оценивая обстановку.

21:31

Канал «Только никому» со ссылкой на окружение Ивана Янковского пишет о нестабильном психическом состоянии, в котором актер находился в последние несколько дней. Близкий друг Ивана рассказал, что актер устроил скандал в одном из московских кафе из-за того, что поданный ему суп оказался слишком горячим.

21:33 Обстановка на месте ЧП следующая. Жизнь пока идет своим чередом.

21:35

«У Вани конкретно фляга свистит»: ситуацию комментирует актер, снимавшийся с Янковским в «Слове пацана»:

«Ваня… да про него как-то еще пару лет стало понятно. Мы когда драку с Кологривым репетировали… Знаете, бывает такое, посмотришь человеку в глаза, а там просто… Ну, короче, сразу стало понятно, что у Вани конкретно фляга свистит».