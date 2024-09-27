Сериалы октября: «Преступление и наказание», «Франшиза» и «Все совпадения неслучайны»

Кринж-комедия Нэйтана Филдера с ним и Эммой Стоун в главной роли. Ашер и его жена Уитни одержимы возведением экологичных домов. Они планируют облагородить упадочный городок и снимаются в реалити-шоу. Однажды Ашер для удачного кадра дает случайной девочке 100 долларов, а затем после снятого дубля отбирает у нее деньги. Рассерженный ребенок кричит «Я проклинаю тебя!», и с тех пор жизнь Ашера и Уитни катится под откос. Шоу, созданное при поддержке студии А24, вышло в прошлом ноябре на Showtime.

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