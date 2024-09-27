Сериалы октября: «Преступление и наказание», «Франшиза» и «Все совпадения неслучайны»

«Амура», «Лихие», «Подростки в космосе» и другие новинки стримингов в октябре
В октябре студент Родион Раскольников возьмется за топор, съемочная группа супергеройского блокбастера попадет в производственный ад, а журналистка Кэтрин узнает в героине романа саму себя и тайны, которые от всех скрывает.
Главные премьеры
«Франшиза», 1-й сезон
Где смотреть: HBO — с 6 октября
Режиссер Дэниэл (Химеш Патель) должен поставить очередную часть супергеройской франшизы, но блокбастер застревает в производственном аду: все горит в буквальном и переносном смысле, актеры не блещут талантами, а студийные боссы норовят влезть с советами. Кроме этого, брак вечно занятого постановщика оказывается под угрозой.
Над сатирической комедией об усталости Голливуда от супергероики работали шоураннер «Вице-президента» Армандо Ианнуччи, сценарист «Наследников» Джон Браун и режиссер «Красоты по-американски» и «1917» Сэм Мендес (он поставил пилотный эпизод). В сериале снялись Ричард Э. Грант, Даниэль Брюль и Билли Магнуссен в роли неуверенной в себе суперзвезды.
«Все совпадения неслучайны», мини-сериал
Где смотреть: Apple TV+ — с 11 октября
Журналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт) получает по почте роман и, начав его читать, узнает в героине себя. Самое странное — то, что события, описываемые в книге, Кэтрин тщательно скрывала, и ее секреты знал только один человек, но он уже мертв.
Сюжет основан на книге британской писательницы Рени Найт. Режиссер триллера Альфонсо Куарон («Гравитация», «Гарри Поттер и узник Азкабана») собирается исследовать, как прошлое, которое мы закапываем, врывается в настоящее, меняет нас и наши личные отношения. В сериале появятся Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») и Луис Патридж из «Энолы Холмс». Премьера состоялась в Венеции. Показ картины был редким на фестивале случаем, когда критиков просили не рассказывать о сюжетных поворотах, чтобы не портить впечатление зрителям.
«Семьи, подобные нашей», мини-сериал
Где смотреть: TV 2 — с 20 октября
Телевизионный дебют звезды датского кино Томаса Винтерберга («Еще по одной»), представленный в Венеции. Действие антиутопии разворачивается в современной Дании, которую вот-вот накроет природная катастрофа: из-за подъема уровня воды страна находится под угрозой наводнения, и правительство решает принудительно расселить своих граждан, отправив в другие страны — например, в трущобы Бухареста, где мигрантам приходится ютиться в крошечных квартирках. Юная Лаура (Amaryllis April August), помимо проблем государственного масштаба, переживает личные: девушка помогает больной матери, хочет помирить родителей после развода и завести отношения с симпатичным студентом.
«Преступление и наказание», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 26 октября (премьера четырех серий)
В современном Петербурге нищий студент Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей сверхчеловека: можно ли совершать чудовищные поступки, если ты предназначен для великих дел и открытий? Чтобы проверить свою теорию, он решает убить старуху-микрокредиторшу. В это время его сестра Дуня (Любовь Аксёнова) работает няней в доме богатой четы Свидригайловых (Юлия Снигирь и Владислав Абашин) и пытается избежать насилия со стороны хозяина. Экранизацию романа Достоевского снял Владимир Мирзоев («Топи»), роль следователя Порфирия Петровича исполнил Владимир Мишуков, Разумихина сыграл Тихон Жизневский, а Сонечку Мармеладову — Алёна Михайлова.
Российские премьеры
«Амура», 1-й сезон
Где смотреть: Kion — с 1 октября
Аня, участница соревнований по смешанным единоборствам, отправляется в Японию, чтобы спасти сестру-близняшку Надю (в обеих ролях — Алёна Михайлова), которую якудза продали в сексуальное рабство. В чужой стране спортсменка объединяется со своим бывшим бойфрендом Никитой (Юрий Колокольников) и разбирается с местными мафиози. Экшен-драму снимали в Таиланде, Санкт-Петербурге и Москве. Вместо настоящей Японии авторы попытались создать своеобразный азиатский Готэм-Сити, в котором героиня чувствовала бы себя непривычно. Над постановкой работали режиссеры «Снов Алисы» Андрей Джунковский и Илья Овсенев, в касте — Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова.
«Подростки в космосе», 1-й сезон
Где смотреть: Wink, Кинопоиск — с 3 октября
Идейное продолжение «Трудных подростков», которое смешивает сай-фай с драмой взросления. В недалеком будущем жители Земли не живут дольше 30 лет из-за экологических проблем. На космодроме им. Циолковского 13 подростков тренируются перед отправкой в космос. Только шесть избранных смогут полететь к приближающемуся к Земле астероиду за веществом, способным спасти планету. Среди героев — дерзкий обитатель кибертрущоб Кирилл (Денис Косиков), задира Марк (Давид Сократян) и дочка капитана предыдущей миссии Аня (Софья Аржаных), которая хочет выяснить, что произошло с ее отцом на самом деле.
«Эль Русо», мини-сериал
Где смотреть: Premier — 3 октября (премьера всех серий)
Марья (Светлана Иванова) живет в аргентинском старообрядческом поселении и в одиночку воспитывает сына после смерти мужа. Однажды она с мальчиком едет в город, чтобы навестить родителей, и на вокзале тот случайно оказывается единственным свидетелем убийства. Полицейский — русский эмигрант Павел (Семён Серзин) — отказывается отпускать парочку домой, потому что без показаний ребенка преступление не раскрыть. Этническую детективную мелодраму об отношениях женщины из религиозной общины и копа снял Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»). За свою работу Светлана Иванова получила награду на фестивале «Пилот» в номинации «Лучшая актриса сериала».
«Наследники. Дар крови», 1-й сезон
Где смотреть: СТС — с 14 октября
Надя (Оксана Акиньшина) — одна из трех дочерей могущественного мага. Она вышла замуж за обычного человека (Антон Васильев), родила дочек и сына (Маша Кошина, Полина Айнутдинова, Артём Кошман), а позже исчезла. Спустя несколько лет ее муж влюбился в начальницу (Елена Подкаминская), а дети открыли в себе магический дар. Сестра Нади, суровая оперативница из отдела магической безопасности (Екатерина Вилкова), начинает охоту на племянников, которые могут выдать людям существование магов и поставить под угрозу весь мир. Созданием городского фэнтези занималась команда, работавшая над семейной комедией «Ивановы-Ивановы».
«жЫЫЫзнь», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, Premier — с 14 октября
Сатирическая комедия от создателей сериала «Друг на час» Эмиля Никогосяна и Александра Бойкова. В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя во главе с Вождем (Михаил Галустян), у которого все плохо: земля скудная, вокруг хищники, еды мало, все вынуждены постоянно бороться за жизнь. На другом, солнечном берегу у племени с Вождихой (Светлана Ходченкова) все прекрасно: тепло, сытно, плодородно. Вождь бедного племени начинает строить планы, как ему и его людям попасть к более обеспеченным соседям. Помимо Галустяна и Ходченковой, в сериале также снялись Андрей Федорцов, Павел Дергачёв и Пётр Скворцов.
«Лихие», 1-й сезон
Где смотреть: Okko, Start — октябрь
Криминальный сериал Юрия Быкова о 1990-х в Хабаровске. Егерь Павел Лиховцев (Артём Быстров) переезжает с семьей из тайги в город и попадает в эпицентр бандитских разборок. Его сын-подросток Женя с восхищением смотрит на подвиги отца и хочет стать на него похожим. Его мечта сбывается: вместе с Павлом парень становится киллером, вливается в местную ОПГ и развязывает войну банд на Дальнем Востоке. Повзрослевшего Женю сыграл Евгений Ткачук, также в сериале снялись Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова и сам Юрий Быков.
Комедии
«Куда пропала Ванда», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 2 октября
Дедо и Карлотта Клатт ищут свою 17-летнюю дочь Ванду, которая пропала несколько месяцев назад. Потеряв веру в полицию, пара с помощью сына устанавливает прослушку в домах соседей, чтобы найти причастных к исчезновению девушки. Благодаря этой афере предприимчивые родители узнают, что каждый из соседей что-то скрывает. Главные роли в немецкой черной комедии исполнили Хайке Макач (секретарша Миа из «Реальной любви») и Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!»). Среди режиссеров — Кристиан Диттер («Турецкий для начинающих»), а в числе авторов — Оливер Лансли («Пиарщица»).
«Последние дни космической эры», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 2 октября
Австралия, 1979 год. Жители готовятся к большому празднику — проведению конкурса красоты «Мисс Вселенная». В этот момент на территорию страны падают обломки американской космической станции «Скайлэб». Во время этого хаоса несколько семей пытаются вести обычную жизнь. В драмеди снялись Джесси Спенсер («Доктор Хаус») и Иэн Глен («Игра престолов»).
«Проклятие», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — с 10 октября
Кринж-комедия Нэйтана Филдера с ним и Эммой Стоун в главной роли. Ашер и его жена Уитни одержимы возведением экологичных домов. Они планируют облагородить упадочный городок и снимаются в реалити-шоу. Однажды Ашер для удачного кадра дает случайной девочке 100 долларов, а затем после снятого дубля отбирает у нее деньги. Рассерженный ребенок кричит «Я проклинаю тебя!», и с тех пор жизнь Ашера и Уитни катится под откос. Шоу, созданное при поддержке студии А24, вышло в прошлом ноябре на Showtime.
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«Эти храбрые девочки», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — с 14 октября
Британская комедия студии А24 в духе «Девочек» и «Сексуального просвещения». Деб (Луиза Брили) воспитывает одна двух дочерей-подростков — Джози (Кэт Сэдлер) и Билли (Лиззи Дэвидсон). Семье нужно справиться с долгами и заполнить пустоту в душе и в доме, поэтому каждая из героинь стабильно попадает в глубокие любовные неприятности. Шоу, вышедшее прошлой осенью, было отмечено на премии BAFTA и продлено на второй сезон.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Первый брак Джорджи и Мэнди», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 17 октября
Спин-офф «Детства Шелдона», посвященный старшему брату вундеркинда, Джорджи Куперу (Монтана Джордан), и его жене Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент). Молодые супруги пытаются привыкнуть к взрослой жизни и родительству и борются за свои отношения. Правда, еще по «Теории большого взрыва» зрители знают, что их брак все-таки закончится разводом — на это намекает и название ситкома.
«Дом папаши», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 21 октября
Пожилой радиоведущий в разводе после встречи с новой коллегой задумывается о том, чтобы вновь завести отношения. Кроме этого, он продолжает воспитывать своего взрослого отпрыска, у которого уже есть своя семья. В главных ролях — Дэймон Уайанс («Майор Пэйн») и его сын Дэймон Уайанс-мл. («Типа копы»). Над комедией работал один из режиссеров ситкома «Умерь свой энтузиазм» Энди Экерман.
«Начальная школа «Эбботт“», 4-й сезон
Где смотреть: ABC — с 9 октября
Новая глава мокьюментари о буднях учителей-идеалистов государственной начальной школы. В новых сериях сделают акцент на личной жизни Джанин. Главная интрига сезона: создательница сериала и исполнительница главной роли Кинта Брансон пообещала эпизод-кроссовер с другим шоу, однако его название пока не раскрывается.
«Кто-то где-то», 3-й сезон
Где смотреть: HBO — с 27 октября
Трагикомедия от сценаристов «Кайфа с доставкой» и «Счастливчика Луи». В финальном сезоне Сэм (Бриджет Эверетт) благодаря помощи своего друга Джоэла (Джефф Хиллер), вероятно, удастся окончательно принять смерть своей сестры и двигаться дальше.
Преступления и наказания
«Возмездие», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 16 октября
Прокурор и детектив расследуют уклонения от уплаты налогов и другие финансовые преступления, которые совершают представители голландской бизнес-элиты. Работа над делами продвигается с трудом: самые обеспеченные люди страны готовы пойти на все, чтобы сохранить статус-кво. Одну из главных ролей исполнила Лис Виссхедейк, игравшая в другой нидерландской криминальной драме — «Громкое дело».
«Место счастливчиков», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 18 октября
После смерти отца Изабелла узнает две новости: во-первых, у нее есть сводная сестра вдвое старше ее; во-вторых, теперь они вместе должны управлять баром, доставшимся им по наследству. Главные роли в ситкоме Кевина Эбботта («Выживание в пригороде») исполнили Белисса Эскобедо («Фокус-покус 2») и «королева кантри-музыки» Риба Макинтайр.
«Дорогуша», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — октябрь
Черная комедия со звездой Fallout Эллой Пернелл. Рианнон — офисная сотрудница, и ей надоело чувствовать себя невидимкой. Девушка составляет список людей, которые не обращают на нее внимания (например, кассирша в супермаркете и самовлюбленный коллега), и решает их убить. Шоу основано на одноименной книге британской писательницы CJ Skuse. Адаптацией романа занималась Керсти Суэйн («Беги»), а постановкой — Элла Джонс («Малыш»).
«Обвиняемые», 2-й сезон
Где смотреть: Fox — с 1 октября
Продолжение антологии, где каждая серия посвящена новому подсудимому и тому, какая цепочка событий привела его на скамью обвиняемых. Среди героев будущих эпизодов будет медсестра, совершившая преступление, и разработчик программного обеспечения, которое работает не совсем так, как задумывалось. Во втором сезоне появится Коби Смолдерс, звезда «Как я встретил вашу маму».
«Поиски», 2-й сезон
Где смотреть: NBC — с 3 октября
Габи (Шанола Хэмптон) занимается поиском пропавших людей, которых не смогла разыскать полиция. Ей удается раскрывать дела благодаря помощнику — похитителю, который держал Габи и ее сестру в заточении, когда они были маленькими, но теперь сам стал ее пленником. Во втором сезоне мужчине удается сбежать, а Габи предстоит главное расследование в своей жизни — найти сестру, которую тот вновь похитил.
«Следопыт», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 13 октября
Продолжение процедурала о частном сыщике Колтере Шоу, помогающем семьям найти пропавших близких. Во втором сезоне герой Джастина Хартли столкнется с одним из самых странных дел в карьере, в котором, возможно, замешан НЛО.
«Линкольн для адвоката», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 октября (премьера всех серий)
Третий сезон детективного сериала основан на романе «Револьвер для адвоката» Майкла Коннелли. Мануэль Рульфо вернется к роли Микки Холлера, а его нового клиента сыграет Уоли Паркс («Супермен и Лоис»). Второй сезон из-за голливудской забастовки был поделен на две части, а вот третий выйдет в привычном формате — целиком в один день.
«Элсбет», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 17 октября
Продолжение спин-оффа «Хорошей жены», в котором Элсбет Тасиони раскрывает преступления в Нью-Йорке. В одном из эпизодов звезда таблоидов проснется после бурной ночи и станет задаваться вопросом, не совершила ли она убийство, а в другом миллиардер будет готовиться к полету в космос, но его планы окажутся под угрозой.
Аниме и анимация
«Дандадан», 1-й сезон
Где смотреть: Crunchyroll — с 3 октября
Верящая в привидения девушка и одержимый инопланетянами парень посещают оккультные места и находят доказательства сверхъестественных существ. За создание приключенческого аниме отвечает Фуга Ямасиро («Руки прочь от кинокружка!», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»).
«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 10 октября
Мультсериал по культовой видеоигровой франшизе. Действие разворачивается после событий трилогии от студии Crystal Dynamics. Искательница приключений отправится на поиски древнего артефакта, который у нее похитили. Главную героиню озвучила Хейли Этвелл из «Агента Картер».
«Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — с 17 октября
Новая часть масштабной аниме-франшизы Гандам. В 0079 году княжество Зеон восстает против Земной Федерации. Спустя 11 месяцев Федерация захватывает базу противника в Восточной Европе и готовится к очередной битве. Над сериалом работал Гэвин Хайнайт, один из сценаристов мультсериала «Человек-паук».
«Синие Мибуро», 1-й сезон
Где смотреть: Yomiuri TV — с 19 октября
Историческое аниме по манге Цуёши Ясуды. В Японии середины XIX века жаждущий справедливости юноша присоединяется к ронинам, которые защищают страну от преступников.
«Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире», 3-й сезон
Где смотреть: AT-X — с 2 октября
Новая глава приключенческого аниме о геймере Субару, который однажды вышел из дома и попал в другой мир. В третьем сезоне режиссера Масахару Ватанабэ сменил Масахиро Синохара («Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»), который планирует сместить акценты на личные истории персонажей.
«Легенда о Vox Machina», 3-й сезон
Где смотреть: Prime Video — с 3 октября
В третьем сезоне Король Пепла будет преследовать группу отщепенцев Vox Machina. Чтобы спасти любимых и всю Эксандрию, команде необходимо одолеть не только внешних, но и внутренних демонов.
«Гремлины: Тайны могвая», 2-й сезон
Где смотреть: Max — с 3 октября
В предстоящих сериях приквела «Гремлинов» мальчик Сэм, уличная воровка Эль и могвай Гизмо отправятся из Шанхая в Сан-Франциско. По время своего путешествия друзья столкнутся с новыми монстрами и духами.
«Синяя тюрьма: Блю Лок», 2-й сезон
Где смотреть: Crunchyroll, Кинопоиск — с 5 октября
Продолжение спортивного аниме о Голодных играх среди молодых футболистов, стремящихся попасть в национальную сборную. Во втором сезоне появятся как минимум два новых персонажа — Оливер Айку и Сюто Сэндо.
«Мир юрского периода: Теория хаоса», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 октября (премьера всех серий)
Продолжение мультсериала «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода». Повзрослевшие друзья вновь пытаются спасти заточенных в неволе динозавров и обхитрить злодея, установившего на доисторических существ устройства слежения.
«Звездный путь: Нижние палубы», 5-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 25 октября
Финал анимационного ситкома Майка МакМэхана, одного из создателей «Рика и Морти». Экипаж корабля «Серритос» должен выполнить еще одну миссию, но команде мешают клингоны, дипломатические неурядицы и собственные карьерные амбиции.
«Блич: Тысячелетняя кровавая война», 3-й сезон
Где смотреть: Disney+, Hulu — октябрь
Медиум-синигами Ичиго Куросаки продолжает свои попытки защитить Общество душ от безжалостных завоевателей.
Хеллоуин
«Чайная чашка», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 10 октября
На тихой и уютной ферме появляется человек в противогазе, он огораживает территорию непонятным порошком и запрещает членам семьи Ченновет и их соседям заходить за границу. Оказавшиеся в заложниках люди должны сплотиться перед лицом таинственной угрозы. Хоррор с Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в главной роли вдохновлен бестселлером Роберта Маккаммона. Шоураннером «Чайной чашки» выступает Йен МакКаллок («Йеллоустоун»), продюсирует сериал компания Atomic Monster Джеймса Вана.
«Истерия!», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 18 октября
В Америке 1980-х разгар сатанинской паники: люди строят теории заговора, согласно которым в стране происходят десятки тысяч ритуальных убийств. Как раз в это время в городке пропадает квотербек, а трое отщепенцев сколачивают сатанинскую метал-группу. Вскоре парни об этом пожалеют: жители начинают охоту на ведьм и подозревают музыкантов во всех возможных грехах. Роль матери одного из подростков сыграла Джули Боуэн из «Американской семейки», также в хорроре снялась Анна Кэмп («Идеальный голос»).
«Американские истории ужасов», 4-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 15 октября
Продолжение хоррор-антологии Райана Мёрфи. Сюжет историй пока не раскрывается, зато известно, что в новом сезоне появятся Майкл Империоли («Белый лотос»), Виктор Гарбер («Титаник») и Генри Уинклер («Счастливые дни»).
«Призраки», 4-й сезон
Где смотреть: CBS, Амедиатека — с 17 октября
Ситком о паре, которая заселяется в старый дом, а затем девушка, Сэм (Роуз Макайвер), начинает видеть умерших жильцов из разных эпох. В четвертом сезоне зрителей ждет крутой поворот: общаться с призраками сможет еще и ее партнер Джей (Уткарш Амбудкар).
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Чем мы заняты в тени», 6-й сезон
Где смотреть: FX — с 21 октября
Завершение комедии, основанной на «Реальных упырях» Тайки Вайтити. Вампиры спустя полувековой перерыв встретят бывшего соседа и поймут, насколько мало они успели сделать за 50 лет.
Дорамы
«Семья по выбору», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 9 октября
Ремейк китайского сериала «Во имя семьи». Когда-то Ким Сан-ха (Хван Ин-ёп), Юн Джу-Вон (Чон Чхэ-ён) и Кан Хэ-джун (Пэ Хён-сон) были лучшими друзьями. Спустя 10 лет они встречаются, но уже в другом статусе. Режиссер мелодрамы — Ким Сын-хо, снимавший «Двадцать пять, двадцать один» и «Чосонского адвоката».
«Сомнение», 1-й сезон
Где смотреть: MBC — с 11 октября
Криминальный детектив Сон Ён-хва («Красная манжета») о легендарном корейском профайлере (Хан Сок-кю). Он в одиночку воспитывает дочь (Чхэ Вон-бин) и внезапно узнает, что девушка замешана в убийстве, которое он расследует.
«Праведный бизнес», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 12 октября
Ремейк комедийного британского сериала «Короткие встречи», снятый режиссером спортивной дорамы «Лечу к тебе со скоростью 493 км/ч». В корейской глубинке в начале 1990-х четыре предприимчивые женщины запускают бизнес, начав продавать товары для взрослых. Команда стартаперов состоит из домохозяйки, скучающей выпускницы престижного вуза, матери-одиночки и счастливой в браке женщины, чья семья нуждается в деньгах.
«Юн Джон-нён: Звезда родилась», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 12 октября
В послевоенной Корее девушка (Ким Тхэ-ри) из города Мокпхо вдохновляется увиденным театральным представлением и решает вместе с труппой уехать в Сеул, чтобы стать артисткой. В столице у начинающей актрисы появляется талантливая конкурентка (Щин Е-ын). Музыкальную драму сняла создательница «Красной манжеты» Чон Джи-ин.
«Подобный дракону: Якудза», мини-сериал
Где смотреть: Prime Video — с 24 октября
Адаптация одноименной серии видеоигр. Действие развернется в двух временных линиях — в 1995 году и в 2005 году, когда якудза Кадзума Кирю (Рёма Такэути) выходит на свободу после десяти лет за решеткой. Среди режиссеров — Масахару Такэ, один из постановщиков биографической комедии «Обнаженный режиссер».
«Зов ада», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 25 октября
Продолжение жуткой корейской фантастики, действие которой происходит в мире, где люди получают предсказание о смерти, а затем их убивают страшные существа. Во втором сезоне несколько умерших внезапно вернутся к жизни.
Конкуренты
«Наследство», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — с 2 октября
После смерти состоятельного отца его дети узнают, что не получат наследство: все состояние покойный завещал своей новой жене. Обиженные отпрыски начинают подозревать, что отец умер не своей смертью, и, что еще страшнее, мотив был у каждого из них. В британской драме снялись Саманта Бонд и Роберт Джеймс-Колльер, знакомые друг с другом по «Аббатству Даунтон».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Соперники», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 18 октября
Экранизация одноименного романа британской писательницы Джилли Купер. Сюжет разворачивается в 1980-х в вымышленном английском графстве. Главные роли исполняют Дэвид Теннант и Алекс Хэсселл, чьи герои — живущие по соседству обеспеченные мужчины — не могут терпеть друг друга.
«Территория», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 24 октября (премьера всех серий)
Вестерн, позиционирующийся как австралийский ответ «Йеллоустоуну». В центре истории — борьба за скотоводческую ферму, которая принадлежащую династии Лоусен. Заполучить ценные земли хотят гангстеры, скотоводы-конкуренты и магнаты.
«Дипломатка», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 31 октября (премьера всех серий)
Продолжение хитового политического сериала с Кери Рассел в роли посла США в Великобритании, которая должна выполнять свою работу в разгар международного кризиса. Специальной гостьей второго сезона станет Эллисон Дженни. Оскароносная актриса появится в образе вице-президента.
Фантастика
«Цитадель: Диана», 1-й сезон
Где смотреть: Prime Video — с 10 октября
Итальянский спин-офф шпионского сериала «Цитадель», созданного братьями Руссо. В 2030 году в Милане Диана Кавальери, агентка уничтоженной восемь лет назад организации «Цитадель», работает под прикрытием. Чтобы выбраться из ловушки, ей нужно довериться наследнику могущественного синдиката «Мантикора». Главную роль исполнила восходящая итальянская звезда Матильда Де Анджелис («Отыграть назад»).
«Супермен и Лоис», 4-й сезон
Где смотреть: The CW — с 17 октября
Завершение сериала о буднях культового супергероя. Из-за сокращения бюджета в шоу будет меньше экшен-сцен, требующих графики, а несколько актеров второго плана покинули сериал.
Young adult
«Трепет сердца», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 октября (премьера всех серий)
Продолжение британского шоу о взрослении Чарли Спринга (Джо Лок). В начале сезона юноша и его друзья будут провожать лето, готовиться к новому учебному году и думать о выборе университета.
«Внешние отмели», 1-я часть 4-го сезона
Где смотреть: Netflix — 10 октября (премьера всех серий)
Новая часть подростковой приключенческой драмы о молодых людях, которые отправились на поиски огромной партии золота. Если третий сезон совершил 18-месячный скачок во времени, то события четвертого перенесут зрителей обратно в прошлое.
Сеанс психотерапии
«Прежде чем», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 25 октября
Овдовевший детский психолог занимается с новым пациентом — мальчиком, который, кажется, был связан с его женой, покончившей жизнь самоубийством. Главную роль в драме Сары Торп, сценаристки триллера «Амнезия», исполнил комик Билли Кристал.
«Терапия», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 16 октября
Продолжение популярного ситкома от создателей «Теда Лассо». Пытающийся справиться со смертью жены психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) игнорирует этический кодекс и говорит пациентам только правду.
Автор: Сабрина Карабаева