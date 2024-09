Не только «Игра престолов» и «Сопрано». Советуем 15 скрытых шедевров HBO

Два друга-пастуха (Джемейн Клемент и Брет Маккензи) переезжают из Новой Зеландии в Нью-Йорк, чтобы добиться успеха на музыкальной сцене. Случайно нашла этот сериал на волне любви к скетчам SNL и The Lonely Island и влюбилась с первого эпизода. Замечательные в своем фантазерстве герои, за которых переживаешь и желаешь им успехов. Талантливые музыкальные номера — что тогда, что сейчас все еще чувствую Inner City Life, Inner City Pressure! И россыпь камео комедийный звезд почти в каждом эпизоде, включая Азиза Ансари, Кристен Уиг и Тайку Вайтити (он же снял несколько серий). Хотела, чтобы про этот сериал знало больше людей, поэтому была очень рада международному успеху «Чем мы заняты в тени», созданному этой же командой.

