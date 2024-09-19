Не только «Игра престолов» и «Сопрано». Советуем 15 скрытых шедевров HBO

Уморительное шоу, которое раскрывает закулисную сторону американской политики. Амбициозная и самовлюбленная Селина Майер вместе со своей эксцентричной командой неудачников пытается пробиться на вершину власти. Неясно, что именно привело ее в политику, но о патриотическом долге говорить точно не стоит: Селина называет США «эта гребаная страна» и предлагает сделать дверь в свой кабинет «в два раза ниже, чтобы люди могли заходить к ней только на коленях».

Мне кажется, что «Вице-президент» заслуживает такого же обожания, как «Офис» и «Парки и зоны отдыха», с которыми его роднят нелепые и абсурдные ситуации в рабочей обстановке. Но феномен сериала заключается и в его удивительной правдоподобности, у шоу на сайте Fandom даже есть целая страничка про это. Не зря бывший пресс-секретарь Обамы Томми Виетор в подкасте Pod Save America сказал: «Нас постоянно спрашивают: работа в Белом доме больше похожа на „Карточный домик“ или „Западное крыло“? А я отвечаю: на „Вице-президента“. Потому что именно этот сериал лучше всего передает хрупкость человеческого эго и будничный идиотизм, сопровождающий принятие важных решений».

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