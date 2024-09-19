Не только «Игра престолов» и «Сопрано». Советуем 15 скрытых шедевров HBO

HBO давно стал синонимом качества — от «Сопрано» до «Секса в большом городе», от «Игры престолов» до «Настоящего детектива». Этот кабельный канал (и его последователь в лице стримингового сервиса Max) выпускает настоящие хиты, которые становятся мгновенной сериальной классикой даже в 2020-е. Например, «Белый лотос» и «Мейр из Исттауна». Но вместе с этим у HBO есть ряд менее известных, но все равно выдающихся шоу. Редакция Кинопоиска и наши постоянные авторы рекомендуют 15 скрытых шедевров, на которые стоит обратить внимание. Все сериалы этой подборки можно посмотреть в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Уморительное шоу, которое раскрывает закулисную сторону американской политики. Амбициозная и самовлюбленная Селина Майер вместе со своей эксцентричной командой неудачников пытается пробиться на вершину власти. Неясно, что именно привело ее в политику, но о патриотическом долге говорить точно не стоит: Селина называет США «эта гребаная страна» и предлагает сделать дверь в свой кабинет «в два раза ниже, чтобы люди могли заходить к ней только на коленях».
Мне кажется, что «Вице-президент» заслуживает такого же обожания, как «Офис» и «Парки и зоны отдыха», с которыми его роднят нелепые и абсурдные ситуации в рабочей обстановке. Но феномен сериала заключается и в его удивительной правдоподобности, у шоу на сайте Fandom даже есть целая страничка про это. Не зря бывший пресс-секретарь Обамы Томми Виетор в подкасте Pod Save America сказал: «Нас постоянно спрашивают: работа в Белом доме больше похожа на „Карточный домик“ или „Западное крыло“? А я отвечаю: на „Вице-президента“. Потому что именно этот сериал лучше всего передает хрупкость человеческого эго и будничный идиотизм, сопровождающий принятие важных решений».
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Долговязый близорукий англичанин Стюарт (Стивен Мерчант), хозяин студии веб-дизайна из двух сотрудников, живет в Лос-Анджелесе и тщетно, но неустанно пытается знакомиться с красивыми женщинами. В упор не замечая красивую женщину, которая снимает у него комнату, — начинающую актрису Джессику (Кристин Вудс).
Комик Мерчант в своем обычном репертуаре — два метра подчеркнуто британской социальной неловкости. Уморительно смешная кринж-комедия с элементами честного ромкома фиксирует все более позорные попытки героя поддерживать ни на чем не основанный образ Казановы. За восемь небольших серий (плюс «фильм» — по сути, длинная серия) шутка про горе-пикапера на Голливудских холмах даже не успевает протухнуть.
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Восхитительная и элегантная история не только об умении готовить, но и об искусстве жить — вкусно, сочно, наслаждаясь моментом. То, с какой любовью Джулия Чайлд (блестяще и фактурно сыгранная Сарой Ланкашир) подает и съедает какого-нибудь окуня в тесте, вызывает пресловутые мурашки. При этом шоу получилось глубже, чем просто сериал о еде; это еще и размышления о том, через что приходится пройти женщинам, чтобы принимать самостоятельные решения. И как важно найти себе правильного партнера — и в бизнесе, и в любви.
Смотрите сериал «Джулия» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
В конце 2020 года «Индустрия» казалась диковатым стриминговым экспериментом, попыткой скрестить эстетику интенсивной финансовой драмы в духе «Миллиардов» с интонацией «Девочек»; собственно, главной звездой проекта тогда была создательница культового драмеди о миллениалах Лина Данэм, поставившая пилот. Летом 2022-го продолжение «Индустрии» масштабировалось: критики называли ее лучшим сериалом года и, может быть, не так уж преувеличивали. Текущий сезон ни в каких авансах уже не нуждается: прямо сейчас думать, говорить и писать хочется только о сотрудниках лондонского банка Pierpoint & Co, рискующих миллиардом фунтов, выстраивающих границы с порочной британской аристократией и преодолевающих кризис среднего возраста. Восхитительная телевизионная аномалия — остроумное, меланхоличное и одновременно энергичное шоу о токсичности (но и, чего уж там, демоническом очаровании) позднего капитализма.
Смотрите сериал «Индустрия» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Вампиры» Луи Фейада — один из первых (и самых известных наряду с «Фантомасом» и «Жюдексом») сериалов в истории кино — подвергались вивисекции Оливье Ассайасом дважды. Первый раз — в прекрасных 1990-х, когда молодой режиссер был женат на иконе гонконгской волны Мэгги Чун. Тогда он снял ремейк-палиндром, в котором Чун играла практически саму себя — затянутую в кожаное трико звезду азиатских экшен-боевиков, которая с недоумением ходит по крышам Парижа, пытаясь как-то вжиться в роль другой женщины, из другой эпохи и другой культуры (звезду немого кино Мюзидору, игравшую у Фейада). Спустя почти 20 лет Ассайас снова решил перетасовать исповедальные факты личной биографии и сюжетные блоки оригинала, культурные аллюзии, горячие темы XXI века и свои постоянные идефиксы (например о том, что современный кинокомикс — прямой наследник европейских немых фильмов про мстителей и суперзлодеев в полумасках).
В сериале HBO роль заморской звезды, с недоумением погружающейся в мир европейского арт-кино (его символизирует безумный персонаж Ларса Айдингера), отведена Алисии Викандер. Именно эта девушка, вооруженная одновременно здоровым американским скептицизмом и американским же пиететом по отношению к странным обычаям Старого Света, становится для зрителя проводником в историю и теорию кино, закулисье европейского продакшена и в больную голову режиссера (его изображает дрожащий как мышь Венсан Макен). И это, признаться, ни с чем не сравнимое путешествие.
Смотрите сериал «Ирма Веп» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Детективный мини-сериал, основанный на реальных событиях (и одноименном документальном многосерийном фильме). Писатель Майкл Питерсон годами изменял своей более успешной жене, и в день, когда это выяснилось, ее нашли мертвой у подножия лестницы в их доме. Важная деталь: предыдущая жена писателя тоже погибла при странных обстоятельствах. Кажется, дело яснее ясного, но презумпцию невиновности еще никто не отменял. В самом сериале хороша не только детективная интрига, но и великолепная, даже великая игра Колина Фёрта. Не хочется спойлерить, надо просто смотреть.
Смотрите сериал «Лестница» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
До стеба над закостеневшей системой образования и токсичной культурой соперничества в «Завучах» и высмеивания аморальных, жадных телеевангелистов в «Праведных Джемстоунах» трио Джоди Хилла, Дэвида Гордона Грина и Дэнни Макбрайда шокировало подписчиков HBO куда более радикальной и дикой черной комедией. «На дне» напоминает американский аналог «Физрука»: бывший бейсболист Кенни вынужденно возвращается в родную глубинку и устраивается учителем физкультуры.
Знакомый сюжет о высоких амбициях и суровой реальности скрывает одного из самых отбитых и уникальных комедийных героев XXI века. Кенни Пауэрс (сам Макбрайд) пулеметной очередью выдает (чаще всего перед детьми) максимально непристойные истории про поллюции и незащищенный секс, плавно переходит к на удивление эффектным размышлениям о природе патриотизма и между делом упоминает то, что типичный реднек вообще не должен знать, будь то творчество Франсуа Трюффо или разница между картинками в JPG и TIFF. Пауэрс — человек-загадка и магнит для идиотских ситуаций, поэтому его злоключения порой достигают немыслимых высот абсурда.
Смотрите сериал «На две» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Сборник 20-минутных документальных эссе, в которых автор-герой-оператор Джон Уилсон пытается давать жизненные рекомендации на основе собственного опыта. Вместе с Уилсоном зрители погружаются в мир городских сумасшедших и очень странных вещей. Рассказывая, как разделить ресторанный счет с друзьями, чтобы никто не обиделся, он попадает на вечеринку футбольных рефери, которые должны остро чувствовать справедливость, а те ссорятся из-за лотереи с плазмой и неловко крадут еду. Уилсон находит человека, который изобрел устройство, чтобы заново отрастить крайнюю плоть. Тот показывает, как им пользоваться, и исполняет на электрогуслях рок-оперу, посвященную кусочку кожи на пенисе (серия вообще посвящена чехлам для мебели — оцените полет ассоциаций).
Ближе к концу третьего сезона «Полезные советы» превращаются в метакомментарий о том, что вообще реально в нашем мире. И Уилсон вместе с продюсером Нэйтаном Филдером, гуру кринж-контента, будто подрубают ноги своей аутентично-документальной методике.
Смотрите сериал «Полезные советы от Джона Уилсона» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Два друга-пастуха (Джемейн Клемент и Брет Маккензи) переезжают из Новой Зеландии в Нью-Йорк, чтобы добиться успеха на музыкальной сцене. Случайно нашла этот сериал на волне любви к скетчам SNL и The Lonely Island и влюбилась с первого эпизода. Замечательные в своем фантазерстве герои, за которых переживаешь и желаешь им успехов. Талантливые музыкальные номера — что тогда, что сейчас все еще чувствую Inner City Life, Inner City Pressure! И россыпь камео комедийный звезд почти в каждом эпизоде, включая Азиза Ансари, Кристен Уиг и Тайку Вайтити (он же снял несколько серий). Хотела, чтобы про этот сериал знало больше людей, поэтому была очень рада международному успеху «Чем мы заняты в тени», созданному этой же командой.
Смотрите сериал «Полет конкордов» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Просветленная» Майка Уайта посвящена духовному перерождению и сатирической офисной жизни. За основу взят личный опыт шоураннера, который в прошлом стал жертвой корпоративного давления и пережил публичный нервный срыв. Та же ситуация происходит и с Эми (Лора Дерн), после чего она отправляется в рехаб на Гавайях, пытаясь собрать свою хаотичную жизнь вместе.
Настоящая и радикальная американщина десятых годов, высмеивающая офисную стихию и осознанную слепоту. Точный и колкий текст Уайта (он написал сценарий к каждой серии всех двух сезонов), актерская отдача Дерн и одна из лучших вариаций сюжета на тему внутреннего конфликта. Для тех, кто больше не может ждать новый сезон «Белого лотоса» и не принимает австралийский ремейк «Офиса», — в этом сериале есть всё и от каждого.
Смотрите сериал «Просветленная» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Канадский комик Нэйтан Филдер после четырех сезонов своего юмористического реалити «Нэйтан спешит на помощь», где раздавал дурацкие, но вполне рабочие советы владельцам малого бизнеса, решает замахнуться на проект покрупнее. В новом шоу ведущий предлагает отрепетировать обычным людям грядущие события — от признания в обмане до будущего материнства. Прелесть этого странного формата, который зависает между игровым и документальным (пусть и склоняется к последнему), в том, что жизнь просчитать невозможно, и она найдет себе дорогу даже сквозь самую искусственную и продуманную конструкцию (обойдемся без спойлеров!). Смотреть «Репетицию» стоит хотя бы ради амбициозности Филдера, который в первой же серии создает реплику настоящего бара, а затем даже открывает собственную актерскую школу, чтобы набрать массовку для будущих эпизодов.
Смотрите сериал «Репетиция» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
«Третий день» разделен на три акта, каждый из которых связан с определенным временем года. В первом, под названием «Лето», Сэм (Джуд Лоу) спасает девушку от самоубийства и возвращает ее домой на загадочный остров Оси. Дорогу к небольшому поселению то и дело скрывает прилив, а значит, вернуться на материк будет не так-то просто. Впрочем, Сэм быстро перестает искать способ найти путь назад, потому что погружается в изучение местных ритуалов и вскоре теряет чувство реальности. Третья часть, «Зима», сосредоточена на Хелен (Наоми Харрис), которая приезжает на остров вместе с двумя дочерьми и пытается найти пропавшего мужа.
Между первой и третьей частями пролегает «Осень», самый оригинальный сегмент проекта. Он был показан в формате 12-часового стрима с острова, жители которого неспешно готовятся к ритуалу в прямом эфире. Разумеется, можно ограничиться шестью эпизодами (то есть первой и третьей частями) — театральное представление не является обязательной для сериала. Однако если вас не страшит ритуальный мир Оси, то советую пройти этот путь до конца; сокращенный полуторачасовой фрагмент «Осени» также доступен для просмотра как специальная седьмая серия.
Смотрите сериал «Третий день» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
От Джонатана (Джейсон Шварцман) уходит любимая девушка, потому что «ей кажется, что я слишком часто пью вино и курю травку». Вместо того чтобы сделать правильные выводы, незадачливый нью-йоркский писатель начинает перечитывать любимые детективы — Чендлера и Хэммета, разумеется — и сам становится детективом. Настоящим. Дефективным. В расследованиях ему помогают комиксист (Зак Галифианакис) и стареющий светский лев (Тед Денсон в лучшей роли за всю карьеру). В комплекте вуди-алленовщина напополам с джармушевщиной, бесчисленные камео звезд инди-кино 1990-х, добро-злой юмор. Автор сериала Джонатан Эймс потом напишет книгу, по которой снимут фильм «Тебя никогда здесь не было». До сих пор не знаю, что делать с этим фактом.
Смотрите сериал «Убить скуку» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Честер Бернштейн по кличке Туз (Дастин Хоффман) выходит из тюрьмы с мыслью отомстить партнеру, из-за которого попал за решетку. Он хочет обустроить на ипподроме зону игральных автоматов и втянуть в аферу бывших подельников. Его телохранитель Гас (Дэннис Фарина) становится подставным владельцем коня, а тот побеждает на бегах, после чего Туз забывает о мести, бега становятся для него смыслом жизни. Другой сбитый летчик, бывший жокей Смит (Ник Нолти), тоже пестует коня-чемпиона как последнюю надежду.
Автор «Дэдвуда» Дэвид Милч и режиссер стилеобразующего шоу 1980-х «Полиция Майами» Майкл Манн не ладили на съемочной площадке: один приходил к другому обсудить сценарий с бейсбольной битой, но шоу они сделали выдающееся. Получилась история о надежде, все без исключения персонажи живут мыслью о перемене участи, символом которой становится фарт на бегах. Это нестандартная история про американскую мечту. Философский посыл шоу в том, что удача — категория нематериальная, а бега — определяющий миг между темным прошлым и неизвестным будущим, который может переломить судьбу. Во время съемок первого сезона погибло три лошади, и шоу не продлили, но в истории телевидения оно останется сиять ни на что не похожим безумным алмазом.
Смотрите сериал «Фарт» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Пожалуй, один из наиболее недооцененных проектов HBO. Сначала канал закрыл сериал после первого же сезона, а спустя полгода и вовсе удалил со стриминга. И совершенно незаслуженно! Милая и трогательная история о доминиканской девочке, которая вместе со всей семьей привыкает к новой жизни в Америке в Майами середины 1980-х, имела все шансы со временем стать одним из самых удачных ситкомов последних лет. Да, сериал не сразу обрел почву под ногами и буксовал несколько первых серий, но затем авторы определились с тоном истории, а симпатичные и харизматичные персонажи, смешные ситуации и неповторимый карибский колорит делали все, чтобы очаровать зрителя. Просто немного не успели.
Смотрите сериал «Хроники пышки» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.