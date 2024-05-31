«Мария», «Одинокие волки», «Плохая девочка». Какие хиты Венеции-2024 покажут в России

Венецианский кинофестиваль завершился, а синефилы перешли в режим ожидания. Рассказываем, какие фильмы смотра выйдут в официальный российский прокат, а что, включая сериалы, стоит ловить на стримингах.

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Где смотреть: в российском прокате с 5 декабря («Парадиз»)

Захватывающий триллер, сюжет которого основан на реальных событиях. Агент ФБР пытается упрятать за решетку группу неонацистов. События разворачиваются в 1980-е, бандиты готовят теракты и намереваются взять власть в свои руки, выступив против правительства США.

В кресле режиссера — австралиец Джастин Курзель («Макбет», «Нитрам»). Спецагента играет Джуд Лоу («Молодой Папа»), а главаря неонацистов — Николас Холт, ранее уже работавший с Курзелем на «Подлинной истории банды Келли». На втором плане появляется Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться»). В финальных титрах упоминается штурм американского Конгресса в 2021 году как один из источников вдохновения режиссера.

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Где смотреть: в российском прокате с 16 января 2025 года («Атмосфера кино», Arna Media)

Еще один триллер, но с элементами эротики. Роми — руководительница технологического стартапа. Она знакомится с молодым интерном Сэмюэлем, который устраивается в компанию на стажировку. Между ними завязываются отношения, несмотря на наличие у Роми семьи и двоих детей. Со временем интимная связь приобретает оттенок садомазохизма.

Второй совместный проект студии A24 и Халины Рейн, режиссерки комедийного хоррора «Тела, тела, тела». В главных ролях — Николь Кидман («Скандал») и Харрис Дикинсон («Стальная хватка»). Мужа главной героини играет Антонио Бандерас («Главная роль»).

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Где смотреть: российский прокат («Экспонента»)

В центре событий — всемирно известная оперная певица Мария Каллас. На дворе 1977-й, роскошная дива живет в фешенебельной парижской квартире с дворецким, кухаркой и двумя пуделями. Дворецкий периодически двигает рояль из комнаты в комнату и рекомендует обратиться к специалисту (Каллас мучают галлюцинации). Кухарка готовит еду, попутно осыпая Марию комплиментами.

Чилийский кинематографист Пабло Ларраин продолжает серию красочных байопиков великих женщин XX века («Джеки», «Спенсер»). Оперную диву играет Анджелина Джоли («Малефисента»), в ее окружении — Альба Рорвахер («Химера») и Пьерфранческо Фавино («Ностальгия»).

Неделя критики

Где смотреть: в российском прокате с января 2025 года (Must See Magic Film)

Главный герой Маттиас — парень на прокат, его можно взять в аренду для самых разных целей. Допустим, если вам нужен кореш-интеллектуал, чтобы впечатлить друзей, спарринг-партнер или человек, с которым можно было бы отрепетировать важный диалог. Маттиас идеально притворяется кем-то другим в режиме 24/7. Но, кажется, не осознает, как быть собой.

«Павлин» — полнометражный режиссерский дебют австрийского постановщика Бернхарда Венгера. В предыдущие годы он снял ряд комедийных короткометражек, некоторые из которых («Извините, я ищу комнату для пинг-понга и свою девушку») даже участвовали в конкурсе ММКФ. Главную роль исполнил Альбрехт Шух («На Западном фронте без перемен»).

Вне конкурса

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна («Парадиз»)

Продолжение масштабной саги об освоении Запада Соединенных Штатов c героями первой части, среди которых сам Кевин Костнер, Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер и Джена Мэлоун. Судя по всему, роль Джованни Рибизи — главного антагониста саги, который владеет правами на землю Горизонта — во втором фильме расширится, а в третьем и четвертом он будет центральным персонажем.

Амбициозный проект Костнера, судя по задумке автора, будет включать в себя четыре части. На текущий момент известно, что снято две из них, однако кинотеатральный прокат вторых «Горизонтов» в США отложили из-за низких сборов первого фильма. Впрочем, целеустремленности Костнеру не занимать: он задумал историю еще в 1988-м и две ленты (из четырех) все-таки довел до зрителя. Первая часть саги выходила в российский прокат и доступна на Кинопоиске, так что ждем продолжения.

Вне конкурса

Где смотреть: Apple TV+, с 27 сентября

Окружной прокурор приходит в себя в номере отеля. Рядом бездыханное тело молодого парня в одних трусах. Кажется, они познакомились в баре, а потом пошли в номер, что было дальше, вспоминается с трудом. Пребывая в шоке, прокурор набирает номер VIP-решалы, который должен уладить этот вопрос. Вот только хозяйка отеля также пригласила решалу, чтобы избежать скандала.

Криминальный броманс от режиссера новой трилогии о Человеке-пауке Джона Уоттса, минуя широкий мировой прокат, сразу окажется на стриминге. В центре внимания — голливудские звезды Брэд Питт и Джордж Клуни, на втором плане — Остин Абрамс («Эйфория») и Эми Райан («В прямом эфире»). Еще до премьеры на Apple TV+ создатели объявили, что у ленты будет сиквел.

Вне конкурса

Где смотреть: Apple TV+, с 11 октября

Журналистка и документалистка Кэтрин Равенскрофт заработала известность, раскрывая преступления и проступки сильных мира сего. Но однажды она получает подарок — самиздатовскую книгу «Совершенный незнакомец», в которой рассказывается о ее темном секрете, раскрывать который ей очень не хочется.

Любимец Венеции Альфонсо Куарон (на фестивале некогда показывали и «Гравитацию», и «Рому», завоевавшую «Золотого льва») вернулся на остров Лидо с мини-сериалом — экранизацией одноименного романа писательницы Рене Найт. Главную героиню играет Кейт Бланшетт, вместе с ней в проекте появятся Саша Барон Коэн («Борат») и Коди Смит-Макфи («Элвис»).

Этот материал будет обновляться по мере поступления новой информации от стримингов и прокатчиков.

Автор: Тимур Алиев