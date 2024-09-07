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Венеция-2024

Гран-при Венеции достался «Комнате по соседству» Педро Альмодовара. Вот полный список победителей фестиваля

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В Италии завершился 81-й Венецианский кинофестиваль. «Золотого льва», главный приз смотра, получила «Комната по соседству» Педро Альмодовара. А в секции «Горизонты» победила драма «Новый год, который так и не наступил» Богдана Муресану.

Председательницей жюри в этом году была Изабель Юппер. Компанию ей составили  Джеймс Грей («К звездам»), Агнешка Холланд («Зеленая граница»), Клебер Мендонса Фильо («Бакурау»), Джузеппе Торнаторе («Малена»), китайская актриса Чжан Цзыи и Эндрю Хэй («Мы всем чужие»). Фильмом открытия в этом году стал «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона

Победители основного конкурса

«Золотой лев»

Подробнее о победителе

«Комната по соседству»: Джулианна Мур и Тильда Суинтон беседуют перед смертью

«Серебряный лев» — Гран-при жюри

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру

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Лучший сценарий

Специальный приз жюри

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

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Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец. Масштабная драма об Олимпиаде-80
В главных ролях:Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко
Режиссер:Евгений Стычкин
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