Гран-при Венеции достался «Комнате по соседству» Педро Альмодовара. Вот полный список победителей фестиваля

В Италии завершился 81-й Венецианский кинофестиваль. «Золотого льва», главный приз смотра, получила «Комната по соседству» Педро Альмодовара. А в секции «Горизонты» победила драма «Новый год, который так и не наступил» Богдана Муресану.
Председательницей жюри в этом году была Изабель Юппер. Компанию ей составили Джеймс Грей («К звездам»), Агнешка Холланд («Зеленая граница»), Клебер Мендонса Фильо («Бакурау»), Джузеппе Торнаторе («Малена»), китайская актриса Чжан Цзыи и Эндрю Хэй («Мы всем чужие»). Фильмом открытия в этом году стал «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона.
Победители основного конкурса
«Золотой лев»
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«Серебряный лев» — Гран-при жюри
«Серебряный лев» за лучшую режиссуру
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Лучший сценарий
Специальный приз жюри
«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль
«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль
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