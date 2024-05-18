Лучший дебют, драма с Барри Кеоганом и новый Дэвид Кроненберг. Какие фильмы из Канн-2024 покажут в России

20 фильмов — участников Каннского кинофестиваля, которые выйдут в российский прокат. От «О, Канада» с Джейкобом Элорди до трехчасового эпика с Адель Экзаркопулос.
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Прокатчик: «Русский репортаж»
С 20 июня
Актеры Давид (Луи Гаррель), Флоранс (Леа Сейду), Гийом (Венсан Линдон) и Уилли (Рафаэль Кенар) снимаются в романтической комедии, которая была срежиссирована искусственным интеллектом. Правда, работа занимает не так много времени — герои слишком заняты спорами между собой, которые усиливают атмосферу хаоса на съемках. Всего за одну рабочую смену они умудряются обсудить всё на свете — от глобального потепления до сексуализированного насилия.
Многостаночник Квентин Дюпьё продолжает делать по фильму, а то и по два, в год. На этот раз «Второй акт» открывал Каннский фестиваль и, такое ощущение, был написан специально по торжественному случаю. Режиссер-абсурдист в традиционном для себя метанарративе обращает наше внимание прежде всего на магию кино, из-за которой иногда люди даже умирают.
Прокатчик: «Парадиз»
С 27 июня
Кэвин Костнер еще не снял вторую часть своей американской саги, а российские прокатчики уже успели приобрести на нее права. Всего амбициозный проект Костнера по задумке включает четыре части и рассказывает про годы Гражданской войны в США и освоение Запада. Костнер явно не экономил на съемках и развернулся во всю мощь, детально рассказывая про не самые приятные страницы американской истории. В проекте задействованы сам Костнер, Сиенна Миллер, Джена Мэлоун, Сэм Уортингтон.
Прокатчик: «Пионер»
С 15 августа
Адаптация манги Такаси Имасиро. После смерти матери маленькая Карин остается наедине со своим нерадивым отцом. Тот попадает в долги, бежит из Токио и оставляет Карин на попечение своему дедушке-монаху. Там девочка встречает очень неожиданного друга — огромного человекоподобного кота-призрака. В японской мифологии бакэнэко, или призрачные коты — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.
«Кот-призрак Андзу» — милый и непритязательный фильм о взрослении, настоящей дружбе и об одном незабываемом лете, о котором потом вспоминаешь всю жизнь.
Прокатчик: «Наше кино»
С 10 октября
Строгий вдовец Карш (Венсан Кассель) придумал оригинальный способ скорбеть по умершей от рака жене (Диана Крюгер). Он изобрел технологичный саван для тела, который работает как камера и может в режиме реального времени показывать, что происходит в месте погребения и как разлагается тело. На этой неделе основывается вся бизнес-модель кладбищ будущего, которые Краш намерен построить по всему миру. Но не всем нравится эта идея.
Живой классик боди-хоррора Дэвид Кроненберг уже не столько заинтересован в эпатаже, сколько в более взвешенной рефлексии о горе и травме. Хотя Кроненберг не был бы Кроненбергом, если бы все это не сопровождалось всепоглощающей обсессией по человеческому телу.
Прокатчик: «Вольга»
Дата релиза неизвестна
Деми Мур играет позабытую голливудскую звезду Элизабет Спаркл. Она ведет фитнес-шоу на ТВ, пока ее противный босс (Деннис Куэйд) не увольняет ее, потому что она слишком старая и страшная. Разочарованная в жизни Элизабет решается на крайние меры и обращается в некую организацию, которая поставляет ей препарат под нехитрым названием «Субстанция». Благодаря ему Элизабет на две недели в месяц может превращаться в более совершенную и молодую Сью (Маргарет Куэлли). Ключ к успеху — сохранение баланса, который Элизабет и Сью нарушают все чаще.
Французский режиссер Корали Фаржа рассуждает на тему молодости и красоты, которые, несмотря на весь прогресс феминизма, продолжают управлять обществом и разрушать человеческие жизни. Делает она это максимально необычным способом, смешав сатиру и боди-хоррор. Зрителей ждут жутковатые трансформации человеческого тела, отвалившиеся ногти и выпавшие зубы, реки слизи и крови и даже декадентские эксперименты с едой.
Прокатчик: Arthouse
Дата релиза неизвестна
Молодой мужчина возвращается в родной город, после того как отсидел восемь лет в тюрьме за убийство. Дома его ждут только спившийся отец и банда головорезов местного заводчика змей, который не может простить герою убийство родственника. Вдобавок власти хотят избавиться от стай бродячих собак на улицах города, чтобы сделать страну более привлекательной для инвесторов перед Олимпийскими играми в Пекине. Парня определяют в бригаду по отлову собак, и он начинает дружить с самым опасным псом. Постепенно эта необычная дружба меняет жизнь самого героя и облик всего города.
«Черный пес» китайского режиссера Гуань Ху стал победителем в секции «Особый взгляд». Как и многие постановщики в КНР, он рефлексирует на тему невероятно быстрого преображения страны и утери старого мира и традиций.
Прокатчик: Arthouse
Дата релиза неизвестна
Цяо Цяо (Чжао Тао) подрабатывает в клубах, танцует и поет на вечеринках и встречается с немногословным Гуо (Ли Чжубинь). В один прекрасный день Гуо решает уехать в другой город по делам и просит Цяо Цяо не ехать к нему и сидеть дома. После десятка пропущенных звонков и сообщений девушка решает проверить, как же там дела у ее молодого человека, и отправляется на его поиски.
Китайский режиссер Цзя Чжанкэ решает не менять пластинку и в который раз с печалью наблюдает за резкими изменениями, которые произошли в Китае с приходом нового миллениума. В фильме практически нет слов — одни наблюдения, в которых режиссер смешивает документалистику и игровое кино. Один поп-хит сменяет другой, народные песни умирают вместе с деревенскими жителями, города уходят под воду, а на их месте возникают мегаполисы, но одинокая женщина не изменяет своей любви и проносит ее через десятилетия.
Прокатчик: Arthouse
Дата релиза неизвестна
Дебютный фильм американо-тайваньского режиссера, снимающего под псевдонимом KEFF. Действие картины происходит на фоне массовых протестов в 2019 году. Молодой тайваньский парень ведет двойную жизнь: днем он работает в семейном ресторане, а ночью тусуется с бандой местных гангстеров. Когда ресторан переходит к новому хозяину, герой становится свидетелем и невольным участником коррупционных игр, которые пронизывают всю систему власти в стране.
Прокатчик: A-One
Дата релиза неизвестна
Элизабет (звезда «Худшего человека на свете» Рената Реинсве) вызывают в школу, где собрался целый комитет из учителей, чтобы решить судьбу ее шестилетнего сына. Его одноклассник обвинил мальчика в изнасиловании, однако Элизабет никак не может поверить, что шестилетний ребенок способен на подобные действия. Психологическая драма норвежского режиссера Хальвдана Ульмана Тёнделя (внук Ингмара Бергмана и Лив Ульман) получила «Золотую камеру» Канн за лучший дебют фестиваля.
Прокатчик: A-One
Дата релиза неизвестна
Лето в Марселе беспощадно. Компания девушек пытается укрыться от жары в своей маленькой квартире и от скуки наблюдает за соседями. Один из них кажется им странным, и девушки с интересом подглядывают за ним, пока эти странности не выходят из-под контроля. В итоге остаток ночи они занимаются тем, что пытаются скрыть следы своего преступления. Французская актриса и звезда «Портрета девушки в огне» Ноэми Мерлан сняла комедийный фильм ужасов. Над сценарием вместе с ней работала режиссер «Портрета» Селин Сьямма.
Прокатчик: Capella Film
Дата релиза неизвестна
Джеки (Маллори Ванек в юности и Адель Экзаркопулос во взрослые годы) и Клотер (Малик Фрика и Франсуа Сивиль) знакомятся еще подростками. Он бросил школу и ищет проблем себе на голову, а ей тоже палец в рот не клади. Юная любовь расцветает пышным цветом, пока Клотер не связывается с местным мафиози и не попадает за решетку на долгие 12 лет. Когда он выходит из тюрьмы, Джеки уже собирается замуж за элегантного Джеффри (Венсан Лакост), что повергает Клотера в отчаяние.
Пристегните ремни: картина французского актера и режиссера Жиля Леллуша длится практически три часа, и, поверьте, ее герои не ищут легких путей. Зато за это время вам покажут сразу несколько жанров: ромком с элементами мюзикла, криминальный фильм и романтическую драму.
Прокатчик: Capella Film
Дата релиза неизвестна
Мы привыкли называть определенных режиссеров классиками мирового кино, а их фильмы — шедеврами. Однако далеко не все знают (или хотят знать), что кроется за созданием этих фильмов. Иногда ценой одной хорошей работы становится сломанная человеческая жизнь. Именно этот вопрос интересует французского режиссера Джессику Палю.
В 1972 году 19-летняя актриса Мария Шнайдер (Анамария Вартоломеи) снялась в фильме Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» вместе с Марлоном Брандо. Для молодой актрисы этот фильм становится шансом начать международную карьеру, однако вместо этого она оказывается в центре скандала и подвергается насилию на площадке.
Прокатчик: «Про:взгляд»
Дата релиза неизвестна
Пейтон (Жасмин Джобсон) сторонится других подростков и живет вместе со своим непутевым молодым отцом по кличке Жук (Барри Кеоган) и старшим братом. Папа готовится к свадьбе, поэтому у него нет времени на проблемы дочери. Девушка находит спасение в лице странного парня по кличке Птица (Франц Роговский), которого встречает в открытом поле. Птица приехал в город, чтобы найти своих родителей, и вместе с Пейтон они отправляются на их поиски.
Британский режиссер Андреа Арнольд возвращается в родные пенаты и к любимым героям — бедным подросткам, которые вынуждены были повзрослеть слишком рано. На этот раз к излюбленному социальному реализму с долбящей музыкой и ручной камерой режиссер подмешивает реализм магический, который придает «Птице» особенную поэтичность.
Прокатчик: «Русский репортаж»
Дата релиза неизвестна
Французский режиссер Кристоф Оноре изучает европейские актерские династии. Что делать, когда твои родители — одни из величайших актеров мирового кино? Именно этим вопросом задается Кьяра Мастроянни, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денёв. Когда ее собственная жизнь становится невыносимой, Кьяра решает провести эксперимент и перевоплощается в своего знаменитого отца. Она выглядит как он, говорит как он и ведет себя как он, и постепенно окружающие начинают верить, что Марчелло вернулся из мира мертвых.
Прокатчик: Global Film
Дата релиза неизвестна
Известный документалист Леонард Файф, на творчестве которого выросло не одно поколение кинематографистов, на закате жизни, умирая от рака, решает дать итоговое интервью и устроить над самим собой что-то наподобие суда на глазах у съемочной группы и жены (Ума Турман). Он мысленно возвращается в прошлое и рассказывает об эпизоде, который кардинально изменил его жизнь. Во второй половине 1960-х Файф решил покинуть беременную жену и маленького сына и убежал в Канаду, чтобы избежать мобилизации на вьетнамскую войну. Главного героя попеременно играют Ричард Гир и Джейкоб Элорди.
Американский режиссер Пол Шредер экранизировал книгу своего давнего друга Рассела Бэнкса, который умер в 2023 году. Во время съемок фильма режиссер и сам несколько раз сильно болел ковидом, поэтому в итоге «О, Канада» получилась печальной — о смерти и рефлексии над прошедшей жизнью, которая с высоты прожитых лет кажется лживой и неправильной.
Прокатчик: Global Film
Дата релиза неизвестна
Николас Кейдж продолжает свое триумфальное шествие по мировому кино после долгих десятилетий забвения. На этот раз он снялся в экшен-комедии режиссера «Вивариума» Лоркана Финнегана. Картина рассказывает о мужчине, который возвращается на пляж в родном австралийском городе. Он хочет всего лишь покататься на волнах вместе со своим сыном, но вместо этого его унижает группа местных серферов. По их мнению, герой недостаточно крут, чтобы серфить на их пляже. Иностранная пресса приняла фильм очень тепло, назвав его одной из самых смешных и обезоруживающих работ Кейджа за последние годы.
Прокатчик: «Экспонента»
Дата релиза неизвестна
Где-то в польских лесах живут бедные лесоруб и его жена. Мимо их заснеженных лесов постоянно проезжают составы поездов. Однажды из одного из них выпадает ценный груз — сверток с младенцем. Жена, давно мечтающая о ребенке, подбирает младенца и растит его как своего. Но лесоруб, наслушавшись историй про «бессердечных», считает ценный груз исчадием ада. Конечно, в какой-то момент он все-таки понимает, что на самом деле у «бессердечных» такое же сердце, как у него, но в этом не так просто убедить окружающих, которые начинают задавать неудобные вопросы о ребенке.
Анимационный фильм Мишеля Хазанавичуса снят на вечно популярную тему. Режиссер никогда не упоминает исторические события напрямую, и все в этой сказке рассказано аллегорически, но любой увидит здесь тему холокоста.
Прокатчик: Universal Distribution
Дата релиза неизвестна
Молодая Лиана (Малу Кхибизи) живет с матерью и маленькой сестренкой и ведет независимую жизнь. Каждый день она покрывает свое лицо толстым слоем косметики, надевает самые высокие каблуки и самые короткие шорты и делает контент для соцсетей. Лиана очень хочет стать инфлюенсером. Однажды ее приглашают на кастинг реалити-шоу. Девушка уверена, что не провалила прослушивание, и готова сделать все, лишь бы ее взяли на телевидение.
Французский режиссер Агата Ридингер снимает высоколобое кино на не самую интеллектуальную тему, полностью погружаясь в жизнь молодого поколения, для которого единственный способ выбраться из бедности — стать знаменитым в интернете. При этом фильм не лишен сочувствия к главной героине, которая, как и Деми Мур в «Субстанции», готова издеваться над своим телом, чтобы заслужить любовь незнакомцев.
Прокатчик: «Атмосфера кино»
С 26 сентября
Французы Александр де ла Пательер и Матье Делапорт продолжают переосмысливать классику французской (да и мировой) литературы. После «Трех мушкетеров» они взялись за еще одну не менее известную книгу Дюма — «Графа Монте-Кристо». На этот раз обманутого лучшим другом Эдмона Дантеса, заключенного в замок Иф, играет молодой французский актер Пьер Нинэ. Также в картине снялся весь свет европейского кино: Пьерфранческо Фавино, Анамария Вартоломеи и Лоран Лафитт.
Прокатчик: U Films
Дата релиза неизвестна
Канадский режиссер Мэттью Ранкин создал невероятно хрупкое, ностальгическое кино о малой родине, пронизанное поэтикой фильмов Аббаса Киаростами.
В альтернативной реальности часть Канады оказывается независимым иранским государством: вместо кофеен — чайные, вместо английского — фарси, а вместо канадских долларов — реалы. Фильм рассказывает сразу о нескольких героях: двух девочках, которые пытаются помочь своему однокласснику купить новые очки; неудачливом экскурсоводе; и грустном госслужащем, который возвращается домой из Квебека, чтобы навестить мать. Всех их объединяет заснеженный, оплетенный сетью шоссе Виннипег с бесконечными кварталами одинаковых домов.
Автор: Тома Ходова