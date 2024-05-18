Лучший дебют, драма с Барри Кеоганом и новый Дэвид Кроненберг. Какие фильмы из Канн-2024 покажут в России

Где-то в польских лесах живут бедные лесоруб и его жена. Мимо их заснеженных лесов постоянно проезжают составы поездов. Однажды из одного из них выпадает ценный груз — сверток с младенцем. Жена, давно мечтающая о ребенке, подбирает младенца и растит его как своего. Но лесоруб, наслушавшись историй про «бессердечных», считает ценный груз исчадием ада. Конечно, в какой-то момент он все-таки понимает, что на самом деле у «бессердечных» такое же сердце, как у него, но в этом не так просто убедить окружающих, которые начинают задавать неудобные вопросы о ребенке.