«Тварь ли я дрожащая?»: Кинопоиск показывает тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание»

Осенью в нашем онлайн-кинотеатре выйдет сериал «Преступление и наказание» — адаптация знаменитого романа Фёдора Достоевского от режиссера «Топей» и «Внутри убийцы» Владимира Мирзоева. В ней снялись Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алёна Михайлова, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский, Никита Тарасов и другие. Собрали в одном материале первый тизер и всю информацию о проекте.

О чем это

События из романа Фёдора Достоевского разворачиваются в Петербурге XXI века. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Кто работает над сериалом

Режиссером выступил Владимир Мирзоев — автор сериала «Топи», снятого по сценарию Дмитрия Глуховского. Текст романа Достоевского адаптировали Анастасия Мирзоева («Внутри убийцы», «Пылающий») и Александра Жанова. Оператор — Матвей Ставицкий («Последний министр», «Аврора»). Продюсеры — Владимир Маслов («Топи»), Ольга Филипук («Министерство неджентльменских дел», «Король и Шут») и Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром», «Кибердеревня»). Производство — Плюс Студия и Zoom Production.

Что о сериале рассказывает команда

Владимир Мирзоев режиссер «Преступление и наказание» — одна из самых любимых и важных для меня книг. Она дала ответы на многие проклятые вопросы, которые в отрочестве особенно мучительны. Тема романа — это стрела, пущенная автором в будущее, в двадцатый и, как оказалось, в двадцать первый век. На мой взгляд, именно психоанализ зла и метафизика зла делают Достоевского самым читаемым и насущным автором. И не только в России.

Иван Янковский играет Родиона Раскольникова Идея поработать с «Преступлением и наказанием» возникла, когда мы с Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи». Во время подготовки к съемкам я искал вдохновение в литературе и живописи, пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей, купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж Родион кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых.

Михаил Китаев продюсер, руководитель Плюс Студии Нам было интересно увидеть сюжет великого романа в современных обстоятельствах. Смелая авторская адаптация режиссера Владимира Мирзоева почти дословно следует тексту произведения, несмотря на то что события разворачиваются почти на два века позже описанных в книге. Достоевский универсален, а его актуальность не ослабевает, и потому его книги ежегодно бьют новые рекорды продаж по всему миру, а количество пользователей Кинопоиска, которые ждут сериал, уже сейчас превышает 400 тысяч, что делает «Преступление и наказание» одним самых ожидаемых проектов Кинопоиска.

Когда премьера

Сериал «Преступление и наказание» выйдет на Кинопоиске этой осенью.