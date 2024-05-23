Подмена Сергея Горошко, битва на шпагах и обсуждение «Преступления и наказания». Как прошел Bubble Weekend

В минувшие выходные, 3 и 4 августа, на Плюс Даче в парке Горького прошел Bubble Weekend — фестиваль поп-культуры, подготовленный командой издательства комиксов Bubble и Кинопоиском. Нам показали новый трейлер «Игры», тизер «Этерны», команда «Преступления и наказания» рассказала о грядущей премьере, а Сергей Горошко устроил мини-концерт. А теперь обо всем по порядку!

«Майор Гром: Игра»: хольтята, новый трейлер и два Горошко

Команда фильма «Майор Гром: Игра»

Во время презентации «Игры» на Плюс Даче дрожал пол от восторженного топота фанатов, увидевших новый трейлер блокбастера (фильм, кстати, выйдет на Кинопоиске уже 15 августа). На сцене зрители увидели постановщика Олега Трофима, который анонсировал режиссерскую версию фильма, а также любимых актеров — Матвея Лыкова (Август ван дер Хольт), Любовь Аксёнову (Юлия Пчёлкина), Александра Сетейкина (Дима Дубин), Ольгу Сутулову (Мария Архипова), Андрея Трушина (Отто Шрайбер), комиков Евгения Чебаткова (Дядя) и Андрея Атласа.

На сцену также вышел лже-Сергей Горошко, и зрители не сразу заметили подмену. Только спустя шесть минут Трофим позвал на сцену настоящего исполнителя роли Сергея Разумовского. Матвей Лыков передал привет хольтятам (поклонникам Августа ван дер Хольта) и обещал, что продолжит писать фанфики и раскроет новые стороны своего героя. Олег Трофим поделился, что при подготовке к роли просил Матвея посмотреть фильм «Король Англии» с Робертом Паттинсоном, а Ольгу Сутулову — фильм «Аферистка» с Розамунд Пайк.

Олег Трофим, Матвей Лыков и лже-Сергей Горошко Сергей Горошко

В завершение группа Сергея Горошко Chili Cheese показала клип на песню «Я это точно знаю», а также исполнила несколько песен, включая «Понедельник» из саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра».

Иван Трушин

На Bubble Weekend зрителям провели мастер-класс по фехтованию. Искусству обращения со шпагами обучал Сергей Мясищев, который готовил ребят на съемках и разрабатывал особую этерновскую школу фехтования. В мастер-классе наряду со зрителями также участвовали Иван Трушин (Ричард Окделл) и Илья Виногорский (Валентин Придд). А еще гости Плюс Дачи увидели долгожданный тизер сериала.

Затем команда «Этерны» рассказала о съемках и ответила на вопросы из зала. На сцену вышли шоураннер Евгений Баранов, режиссер Сергей Трофимов, продюсер Михаил Китаев, художница по костюмам Наталья Белоусова, художник-постановщик Александр Арефьев, а также актеры Иван Трушин, Илья Виногорский, Валентина Ляпина (Мэллит), Любовь Константинова (королева Катари), Фёдор Мишеев (Норберт Катершванц) и Эльдар Галимов.

Любовь Константинова, Иван Трушин и Илья Виногорский

Они рассказали, что съемки шли в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ивангороде, а также в жарком Узбекистане. Режиссер Сергей Трофимов вспоминал, как спасаться от жары в +40 помогал арбуз, а Валентина Ляпина пряталась от палящего солнца в актерском трейлере. Сама актриса рассказала, что настраивалась перед съемками, слушая специально подобранный плейлист героини, и если бы у Мэллит был гимн, то им бы стала главная тема из «Дюны 2».

Иван Трушин и Илья Виногорский, играющие унаров, вспоминали, как учились верховой езде на непослушных конях. А художница по костюмам Наталья Белоусова поделилась тем, что ее команда отшила для сериала около 300 комплектов костюмов. В качестве референсов обращались к голландской и испанской живописи XVI — XVII веков, в частности к творчеству Диего Веласкеса.

«Преступление и наказание»: литры эспрессо, черт и две Сони

Рассказать о сериале по роману Фёдора Достоевского пришли создатели и актеры: режиссер Владимир Мирзоев, продюсер Владимир Маслов (с собакой!), художница по гриму Аксинья Козлова, а из актеров были Иван Янковский (Родион Раскольников), Любовь Аксёнова (Дуня), Никита Тарасов (Пётр Лужин), Виктория Толстоганова (Катерина Мармеладова), Диана Енакаева (Соня Мармеладова; в сериале их две, вторую сыграла Алёна Михайлова), а также Борис Хвошнянский (черт — юнгианская тень Раскольникова, по определению режиссера), который сидел в чертовски красивых ботинках таби, напоминающих копыта.

Борис Хвошнянский Виктория Толстоганова

Режиссер Владимир Мирзоев признался, что действие разворачивается не в наши дни и не в XIX веке: «Действие происходит в пространстве вечной России. Мы живем в пространстве сновидений с нашими героями».

Актеры поделились интересными подробностями подготовки к ролям. Например, Иван Янковский вдохновлялся картинами Мунка, специально купил каталог его живописи, в сериал даже вошла отсылка к «Крику». «Еще я специально вгонял себя в стрессовые обстоятельства и пил эспрессо за эспрессо, чтобы меня колбасило. И это нервное напряжение я прятал внутрь: у меня дергался глаз, я был немного не в себе», — добавил актер. Чтобы понять мышление героя, который одновременно ищет и отрицает Бога, Янковский читал биографию Наполеона, книгу «Некто Гитлер. Политика преступления» Себастьяна Хафнера. Продюсер Владимир Маслов также поделился, что Иван просил на съемках называть его Родионом.

Команда сериала «Преступление и наказание»

Любовь Аксёнова добавила Дуне, сестре Раскольникова, черты Настасьи Филипповны из романа «Идиот». А Виктория Толстоганова, у которой фобия грызунов, вынуждена была сниматься с крысами и чудом справилась со своим страхом. Часть съемок проходила в загородном особняке, и Никита Тарасов (Пётр Лужин) предложил Владимиру Мирзоеву, чтобы его герой мог плавать в бассейне. В итоге идею приняли, только плавок на съемках не нашлось — пришлось плавать голышом.

Команда также обсудила другие экранизации романа. Отметили советскую версию с Георгием Тараторкиным и фильм финского режиссера Аки Каурисмяки. Янковский выделил «Матч-пойнт» Вуди Аллена, тоже основанный на «Преступлении и наказании».

«Кибердеревня»: анонс нового спешела

Ведущий Алик Кемалов и команда «Кибердеревни»

Команда сериала — режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Чихачёв (фермер Николай), Григорий Скряпкин (Барагозин) и Сергей Авдеев (Робогозин) — анонсировала новый спецэпизод и показала первый кадр. Спешел, по словам Васильева, напрямую не будет связан с историей Николая и Робогозина, это отдельная история. Эпизод выйдет на Кинопоиске осенью, и в нем, помимо знакомых героев, появятся новые персонажи. Действие происходит в новой локации, на «космическом Кавказе». «Это история замечательного таксиста по имени Рустам, который гоняет на летающей машине», — добавляет режиссер Сергей Васильев.

Команда «Кибердеревни» Сергей Чихачёв с поклонницей

Сергей Васильев также сравнил работу над сериалом с увлекательным «путешествием на другую планету». А еще вспомнил, как для съемок летали на Камчатку, где только что было извержение вулкана, и снимали в астраханских барханах. Сергею Чихачёву же из локаций больше всего запомнилось село Вятское в Ярославской области с отреставрированными дореволюционными домами.

Команда также рассказала, что на съемках пропала вторая голова Робогозина (о том, как их делали и зачем нужна голова-дублер, мы писали тут).

Сергей Авдеев, который на съемках играл в костюме Робогозина (озвучивал героя Сергей Бурунов), рассказал о съемках: «Ржавчина чешется, шарниры шалят. Голова весит пару килограммов точно. У меня всегда был помощник, который всюду за мной ходил». Всего превращение в Робогозина у Авдеева занимало минут пятнадцать благодаря художнице по костюмам Алёне Тен.

Автор: Лиза Кузнецова