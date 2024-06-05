Богатыри, синий трактор и Белоснежка: мультфильмы в детском профиле на Кинопоиске — бесплатно!

Кинопоиск открыл бесплатный доступ к детскому профилю, чтобы порадовать малышей и дать их родителям перевести дух. Делимся 12 мультфильмами из подписки — и хитовыми, и не самыми очевидными, которые развеселят, подбодрят и помогут узнать что-то новое.

Для самых маленьких

Розовый платочек Маши и мохнатые брови Медведя без преувеличения покорили весь мир. Шоу о веселых приключениях друзей переведено уже больше чем на 45 языков и обогнало по популярности «Улицу Сезам» и «Свинку Пеппу». Успех проекта легко объяснить: в неугомонной девочке малыш легко узнает себя, а в ее спутнике — заботливого и слегка ворчливого родителя. Чего только не пережил этот дуэт: друзья отправлялись к вулканам и рассекали на мотоциклах, готовились к встрече с инопланетянами и затевали ремонт, превращали дом в школу и театр. А главное, парочка всегда напоминала и продолжает напоминать о том, как важно ценить друг друга (даже если энергичность одного из вас слегка сводит с ума).

Мультфильм воспитывает в родителях силу духа, потому что без нее сложно вынести пятисотый повтор песенки про то, кто там едет по полям. Впрочем, малышей взрослые терзания совсем не волнуют, и они просто обожают незамысловатые тексты и красочную анимацию. При этом, в отличие от многочисленных детских хитов, в «Синем тракторе» масса пользы: эпизоды знакомят детей с видами животных и птиц, названиями частей тела, понятиями «далеко/близко» и «день/ночь». Пропустить мимо ушей невозможно, ведь песенки так и хочется переслушивать (как минимум тоддлерам).

Продюсер шоу Артур Днепровский хотел придумать современную альтернативу прилипчивым песенкам из советских мультфильмов и, кажется, переиграл и уничтожил мэтров прошлого. А так как в детстве создатель проекта обожал тракторы, то символ мультика был предопределен, и его колеса любви проехались по ушам всех малышей страны.

Загадочный зверек с огромными глазами не знает, кто он, оказывается далеко от дома, находит имя и новых друзей. В 1966 году так началась история про Чебурашку, а спустя 40 лет — про космическую пчелу Лунтика, которому тоже было суждено стать любимцем малышей. Самыми первыми шоу увидели зрители передачи «Спокойной ночи, малыши». Так при влиянии Хрюши и Степашки фиолетовый добряк стал известен миллионам зрителей.

Герои изучают Землю и космос, знакомятся с разными животными и насекомыми, узнают правила поведения и уясняют уроки доброты. Есть и над чем похихикать. За юмор в истории отвечают несуразные гусеницы Вупсень и Пупсень, а наивная первая фраза Лунтика «Я родился» стала настоящим мемом.

«Они такая мелочь, что их почти что нет» — продолжение этой песни знает, кажется, даже тот, кто в последний раз включал телевизор в прошлом веке. Крошечные Фиксики живут в самых разных приборах, чинят технику и рассказывают об ее устройстве маленькому ДимДимычу и его ровесникам-телезрителям. Глобальная же задача «Фиксиков» — серьезнее не придумаешь: объяснить, как жить в мире железа и высоких технологий. При этом исполнение незанудное. Герои говорят простыми словами и решают вполне себе бытовые проблемы. Как устроены пульт и будильник, как делают мультики и как работает интернет, что такое гироскутер и сенсорный экран — многие эпизоды расширят кругозор не только малышей, но и родителей, проспавших половину школьной программы.

Руководитель студии «Пилот» Александр Татарский мечтал экранизировать повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», причем так, чтобы сразу завоевать и российский, и зарубежный рынок. Так и появились рукастые герои с международным именем. Кстати, персонажи мультфильма действительно та еще мелочь. В книжной версии человечки были ростом с мышь, но, так как со времен Успенского техника стала гораздо компактнее, вместе с аппаратами стали меньше и крошки-мастера.

Классика мультипликации

Золотая статуэтка стоит на привычном пьедестале, но позади нее еще семь маленьких фигурок — так выглядит «Оскар», который Уолт Дисней получил за первый полнометражный мультфильм студии Disney. Достоинства «Белоснежки» можно перечислять бесконечно. Среди них — уморительные гномы, каждый из которых наделен особым характером, величественная Королева-мачеха, детально прорисованные звери и незабываемый образ голосистой принцессы с румяными щечками.

Дисней адаптировал для экрана знаменитую сказку братьев Гримм, убрал часть жестоких подробностей и добавил невинные шутки. Королева завидует внешности падчерицы и желает ей смерти, но Белоснежке уготована другая судьба — дружба с гномами, почитание среди лесных обитателей и любовь, которая победит любое зло. Знакомство ребенка с классическим мультфильмом — сложно придумать момент трогательнее.

Столяр Джеппетто создал деревянную марионетку и мечтает, чтобы кукла превратилась в настоящего мальчика. Ночью его желание частично сбывается: пролетавшая мимо фея оживляет куклу Пиноккио, но обещает превратить его в человека, если мальчишка научится искренности и честности. Чтобы идти дорогой добра было проще, к Пиноккио приставляют сверчка, который говорит с ним голосом совести. Так начинается история о справедливости, самопожертвовании и поиске настоящих ценностей.

Адаптация сказки Карло Коллоди стала вызовом для команды Уолта Диснея. Историю про мальчика с растущим носом постоянно перерабатывали, чтобы сделать героя более человечным и милым, чем в оригинальном сюжете. Тело Пиноккио тоже неоднократно перерисовывали, чтобы зрители по-настоящему сопереживали персонажу. Кукла обзавелась припухлостью маленького мальчика и озорным вздернутым носом. Отдельная команда занималась детализированным изображением воды и сделала финальные кадры мультфильма действительно запоминающимися. До «Пиноккио» подводный мир в мультфильмах никогда не показывали таким пугающим и реалистичным.

Любимые франшизы

Грю — суперзлодей с темной душой и черными кругами под глазами. У него грандиозные и ужасные планы: он хочет украсть Луну. Под рукой толпа помощников — слегка бестолковых и суетливых, но трудолюбивых и преданных. Казалось бы, что может пойти не так? Как и полагается в сказках про суперзлодеев, примерно всё. Ведь на пороге Грю уже топчутся три девочки-сиротки, которые оставят след в его сердце и перевернут жуткий мир с ног на голову.

История о перевоспитании неприятного мужчины вряд ли бы имела такой бешеный успех, если бы не меметичные второстепенные персонажи — миньоны. Человечки в джинсовых комбинезонах получили отдельные полнометражные спин-оффы и серию короткометражек. Смешные и эмоциональные, говорящие на малопонятном языке и абсолютно неудержимые, миньоны сделаны так, что, глядя на них, трудно не расхохотаться. В подписке доступны «Гадкий я», «Гадкий я 2» и «Миньоны».

Трудно поверить, что вышло уже 13 фильмов про похождения силушки богатырской (и на подходе четырнадцатая картина). Вот уж кто действительно вырастил целое поколение! Простодушный Алёша Попович, невозмутимый Добрыня Никитич и рассудительный Илья Муромец пускаются в отчаянные приключения, раздают на орехи всем подряд и становятся примером невыстраданного патриотизма. Мало где Змей Горыныч и князь Владимир выглядят настолько живо.

Серия про богатырей — самая кассовая российская анимация последнего десятилетия. Финальные фильмы не смогли избежать самоповторов, но зрители все равно валят в кинотеатры, ожидая продолжение истории. Уж очень хочется в очередной раз увидеть, как мозолистый богатырский кулак защищает Русь от врагов и глупости ее собственного князя.

Парижская школьница Маринетт неуклюже пытается влиться в коллектив, переходит дорогу первой красавице старших классов и влюбляется в ровесника Адриана. Это мог быть обычный школьный ромком, если бы не одно но: по ночам девочка превращается в супергероиню Леди Баг, которая вместе с напарником Супер-Котом спасает город от зла. На кону души простых парижан. Кто-то выпускает бабочек-акум, которые атакуют печальных и рассерженных людей, превращая их в монстров. Маринетт предстоит отбросить неуверенность в себе и сцепиться со злом плечом к плечу с напарником. Ах знать бы еще, кто он такой и почему Супер-Кот так напоминает Адриана!

Полнометражный мультфильм собрал ключевые особенности одноименного сериала, а сюжет щедро сдобрили романтическими песнями. Первая любовь в самом романтичном городе мира на фоне супергеройских стычек — история, которая захватывает даже тех, кто давно вышел из возраста Ромео и Джульетты. В подписке есть сериал, полнометражный фильм «Леди Баги Супер-Кот: Пробуждение силы» и три специальных выпуска — про Шанхай, Нью-Йорк и Париж.

Если все знакомое надоело

Поэтичная история по мотивам ирландского фольклора. Смотритель маяка влюбляется в шелки — грациозную женщину-тюленя, принадлежащую людям моря. У них рождается сын, обычный мальчик, который особенно нежно любит маму. Тем временем семья ждет второго ребенка. Но сразу после родов мать оставляет маленькую девочку и уходит в море, навсегда покидая родных.

Спустя шесть лет семья узнает, что малышка тоже шелки. Когда она облачится в плащ и споет свою песню, древние духи смогут вернуться домой. Вот только девочка до сих пор не разговаривает. К тому же за ней охотится злая колдунья, и это серьезно осложняет дело. Встревоженный отец отправляет детей подальше от дома, чтобы защитить от ужасов судьбы. Но песнь моря влечет парочку обратно и оказывается сильнее страха. Брату предстоит иначе взглянуть на сестру, а девочке — решить, какому миру она хочет принадлежать.

Самого главного глазами не увидишь, но некоторые зрелища все же пробуждают внутри все самое лучшее. Например, этот мультфильм, который совсем не похож на буквальный пересказ сказки Экзюпери. Маленькая девочка живет недетской жизнью, где все подчиняется строгому расписанию. Ведь если пользоваться каждой минутой рационально, непременно придет успех. По крайней мере, так считает мама героини, которая и расписала для дочки посекундный жизненный план. Но однажды в дом, где живет семья, врезается самолет со странным стариком у руля. Он рассказывает девочке удивительную историю о Маленьком принце и открывает мир, где искусственные правила бессильны перед настоящими чувствами.

Картину про торжество детства снял режиссер «Кунг-фу Панды». История получилась не менее мудрой, но куда более сентиментальной. И да, сам Маленький принц тоже появится на экране, и ему будет чем удивить зрителя.

Акварельная история о принятии друг друга, вопреки предрассудкам. Маленькая мышка Селестина выросла в подземном мире грызунов. Ее будущее — быть дантистом и добывать с поверхности выпавшие зубы медвежат, которые кладут под подушку. Мир медведей опасен, сами они неотесанные и грубы — по крайней мере, все вокруг так говорят. Селестина не особо верит в байки взрослых, но к ее хмыканью никто не прислушивается. К тому же малышка мечтает стать художницей, а не врачом. Разве может иметь вес мнение такой взбалмошной особы?

Тем временем на земле бездомный бродяга и по совместительству медведь Эрнест ищет, чем бы ему поживиться. Неудачные попытки приводят героя в лапы полиции, но неожиданно его освобождает Селестина. Не принятые своими близкими герои вынуждены объединиться и неожиданно обнаруживают друг в друге достоинства, которые перечеркивают все классовые стереотипы.

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Текст: Полина Накрайникова