«Марс Экспресс»: французская анимация для фанатов «Бегущего по лезвию» и Cyberpunk 2077

8 мая в российский прокат вышел фантастический анимационный фильм «Марс Экспресс», созданный сценаристами мультсериала «Последний человек». Рассказываем, почему этот мультфильм достоин внимания всех фанатов киберпанка и нуара.

О чем это

XXIII век, Марс. Человечество давно покинуло Землю, которая отравлена экологической катастрофой, и совершило несколько технологических скачков. Например, в повсеместный обиход вошли роботы — разумные машины, которые не могут причинить вред человеку.

Главные герои — пара детективов, которые берутся за разного рода дела. Алин Руби пытается завязать с выпивкой, а ее напарник Карлос Ривера — копия человеческого разума в теле робота (настоящий Карлос погиб несколько лет назад) — пытается наладить отношения с дочерью, к которой его не пускает бывшая жена.

Их новое задание — найти пропавшую студентку-хакершу по просьбе обеспокоенного отца. Но эта загадка корнями уходит намного глубже. Алин и Карлосу придется столкнуться со странно сбоящими роботами и выйти на заговор, грозящий изменить всю цивилизацию.

Кто это сделал

«Марс Экспресс» снял Жереми Перен, это его полнометражный режиссерский дебют. Перен как сценарист давно работает в соавторстве с Лореном Сарфати. Первый их крупный и сразу же культовый проект — мультсериал «Последний человек» (первый сезон вышел в 2016-м, второй — в 2022-м), экранизация и приквел одноименного французского комикса про качка Ришара Алдану, который ввязывается в подпольный турнир по боевым искусствам, после того как неизвестные убивают его наставника Дэйва.

А еще Сарфати и Перен выступили сценаристами другого мультсериала — «Кризис Юнга» (2018). Это сумасшедшее взрослое шоу с насилием и обнаженкой. Действие разворачивается после того, как Земля превратилась в апокалиптическую пустошь, а главный герой Юнг пытается отомстить огромному монстру по прозвищу Маленький Иисус, который жестоко убил его девушку Марию.

Как это выглядит и что пишут критики

На что похож «Марс Экспресс»? Во-первых, на классические нуары с их недоверием к различным организациям, с двойными-тройными подставами и уставшими пьющими сыщиками. Сами Перен и Сарфати сравнивают своих героев с Филипом Марлоу, героем детективных романов Рэймонда Чандлера. Вы могли видеть экранизации этих романов — например, классические нуары «Глубокий сон» с Хамфри Богартом и «Леди в озере» с Робертом Монтгомери или недавний фильм «Марлоу» с Лиамом Нисоном.

Во-вторых, «Марс Экспресс» явно опирается на большой пласт киберпанка и научной фантастики. Первая ассоциация — роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филипа Дика, по мотивам которого Ридли Скотт снял культовый фильм «Бегущий по лезвию». В романе тоже речь шла об эмиграции во внеземные колонии, печальном состоянии самой Земли и о роботах, которые занимают место в человеческом обществе. А еще разумные машины из «Марс Экспресс» соблюдают классические азимовские законы роботехники (робот не может причинить вред человеку, должен повиноваться приказам и заботиться о своей безопасности).

Ну и конечно, мультфильм Перена и Сарфати напоминает многие другие киберпанковские и научно-фантастические произведения — от фильма «Робокоп» до аниме «Призрак в доспехах» и видеоигры Cyberpunk 2077. При этом обвинять «Марс Экспресс» во вторичности не хочется. Это скорее с любовью написанный best of, а не бездумное собирательство чужих идей и концептов. А еще это не занудно-разговорный, а динамичный фильм. Может быть, даже слишком динамичный, потому что все эти детали вымышленного мира (эскорт-услуги роботов, копирование чужих тел, органические ИИ в баночках) хочется как следует рассмотреть и обдумать, а детективная интрига и компактный хронометраж уже тянут действие дальше.

«Марс Экспресс» вышел в 2023-м и был принят тепло как на Каннском кинофестивале, так и на анимационном фестивале в Анси. Критики и зрители тоже в восторге. На Rotten Tomatoes у него внушительные 100% положительных рецензий. IndieWire хвалит убедительных героев, Variety отмечает продуманный мир будущего, а ScreenDaily восхищается сочетанием 2D- и 3D-анимации.

Вердикт

«Марс Экспресс» — это динамичный киберпанк-мультфильм с закрученной нуарной интригой и отличными героями; хорошее и компактное (меньше полутора часов!) зрелище для фанатов жанра и любителей красивого футуристического стиля. Возможно, в формате мини-сериала этот анимационный мир смотрелся бы еще лучше, а создателям удалось бы детальнее показать технологии будущего, но даже в таком виде «Марс Экспресс» заслуживает внимания и высоких оценок. Нечасто до российского проката добирается европейский мультфильм, который можно без всяких скидок конкурировать с лучшими мировыми образцами жанра.

Автор: Марат Шабаев