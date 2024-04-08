«Пострашнее Кроненберга»: критики и кинематографисты — о страшных советских мультиках

Не помню, когда я впервые увидел «В синем море, в белой пене…», но даже сейчас, когда слышу песню «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем», в ней звучат для меня тревожные отголоски иррационального детского страха. Перед тем как написать этот текст, я решил пересмотреть мультфильм, чтобы попытаться понять, что меня в нем так пугало, потому что, кроме песни, в памяти осталась от силы пара картинок. На одной был тот самый мальчик с короной, на другой — рыба с головой женщины с пухлыми губами (чисто журнал Tatler). Помимо них там оказались еще седобородый морской король из кувшина, зеленое чудище, пожирающее лодки, скрещенный с мясорубкой патефон, ручку которого крутит рыба, перемалывая корабли в золотые слитки (да-да, можете проверить!), почему-то подводный слоник (!), за которым гонится то ли акула, то ли кит, и еще несколько такого же плана кадров, поражающих воображение даже сейчас.