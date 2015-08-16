Пасхалки в фильме «Майор Гром: Игра». А какие нашли вы?

По ходу фильма герои частенько цитируют мемы. Например, при встрече с Громом Прищуров говорит: «Вы кто такие? Я вас не звал, идите прочь». Это отсылает к чуть более матерной версии этого мема. В начале фильма Игорь с Прокопенко ест пельмени и повторяет известный мем: «Это вкусно, но не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно». Еще в фильме есть мемы «Я просто похлопаю» и «Хорошая работа, Олег».