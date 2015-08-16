Пасхалки в фильме «Майор Гром: Игра». А какие нашли вы?

На Кинопоиске вышел блокбастер «Майор Гром: Игра» про Игоря Грома (Тихон Жизневский) — легенду питерской полиции и любителя шавермы. Вместе с напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) и девушкой Юлией Пчёлкиной (Любовь Аксёнова) Грому предстоит остановить злодея — таинственного Призрака, угрожающего жителям города. Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарёв на месте, среди новичков — герои Ольги Сутуловой (генерал-лейтенант полиции Мария Архипова) и Матвея Лыкова (техномагнат Август ван дер Хольт). Бежим смотреть «Игру», а затем узнавать про пасхалки и отсылки в фильме — к другим комиксам, к поп-культуре и киновселенной майора Грома.
Шашки «Тимур Б.»
Самая узнаваемая отсылка появляется уже в начале фильма — в тюрьме, куда Гром и Дубин прибывают, чтобы усмирить заключенных. В драке Игорь бьет одного из бунтовщиков доской для игры в шашки. Когда незадачливый беглец получает по лицу, камера на мгновение замедляется, и на доске можно заметить надпись «Тимур Б.». Это привет создателей Тимуру Бекмамбетову, снявшему в 2008 году экранизацию комиксов «Особо опасен». Там точно такой же удар в слоу-мо получает Крис Пратт от Джеймса МакЭвоя.
Лидеру заключенных, устроивших бунт, дали кличку Дядя. В эпизоде допроса, когда к нему приезжает Дубин, Дядя говорит: «Они думают, что я юморист». Играет его и правда юморист — стендап-комик Евгений Чебатков. Кстати, в фильме также снялся комик Андрей Атлас в роли начальника тюрьмы.
…и не только
В «Игре» Гром стал суперзвездой Петербурга и дает репортерам интервью на улице. Одного из журналистов играет Роман Котков, главный редактор издательства Bubble. Его вопрос, кстати, посвящен комиксам о майоре Громе (по сюжету их издают на волне популярности Игоря). Котков уже появлялся в этой роли в «Чумном Докторе».
Матрешка Громоверса
«Игра» начинается с короткого видеоряда о том, как изменился Санкт-Петербург с событий «Чумного Доктора». Оттуда мы узнаем, что о майоре Громе сняли фильм, который крутят в кинотеатрах.
В качестве кино внутри кино Bubble Studios использовала свою короткометражку, популярную в сети. В 2017 году с нее и началась киноистория Грома: видео опубликовали на YouTube, чтобы представить широкому зрителю героя (его тогда сыграл Александр Горбатов) и показать возможности студии. В киновселенной роль Грома получил Тихон Жизневский, а Горбатов, получается, играет Игоря уже внутри вселенной.
Камбэк из «Чумного Доктора»
В начальном эпизоде можно также увидеть книгу «Гром: Неподдельная история» на полках магазинов. Ее автор — Евгений Стрелков из «Чумного Доктора», следователь с белоснежной улыбкой, который приехал в Петербург из Москвы для работы над делом Чумного Доктора. В первом фильме он всячески мешал Игорю и едва не посадил его в тюрьму. В финале МГЧД именно Стрелков присвоил себе все лавры за разоблачение и поимку Сергея Разумовского.
Цитирование питерской классики
После успешного подавления бунта в тюрьме полиция отправляется в бар. Сначала один из офицеров говорит: «Забронировано три столика. Возможно, криминал. По коням!» Это отсылка к телехиту «Улицы разбитых фонарей» про питерский РУВД. Там герой Александра Половцева произносил фразу, ставшую мемом: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!»
Затем уже в баре, когда Фёдор Прокопенко (Алексей Маклаков) присоединяется к остальным, тот же офицер произносит «Батя в здании!», отсылая к одноименному клипу Юрия Хованского.
Приветы «Трудному детству»...
Юля Пчёлкина (Любовь Аксёнова) подарила Игорю смартфон, чтобы тот мог заняться своим публичным имиджем. На заставке — их совместное фото из поездки в Диснейленд (с ушами Микки Мауса). Это продолжение линии из приквела «Гром: Трудное детство», где юный Гром выиграл билеты и хотел поехать туда с отцом (Сергей Марин), но не смог. А в конце фильма уже во взрослом возрасте герой попросил Юлю исполнить детскую мечту.
Пытаясь найти информацию о Призраке, Игорь попадает в заброшенное здание, где обосновался журналист и бывший ведущий передачи «Криминальный час» Алексей Прищуров (Олег Ягодин). Это тоже персонаж из «Трудного детства», в 1990-х он работал на телевидении. В «Игре» Гром помнит Алексея, а вот Прищуров забыл, что когда-то просил юного Игоря и его друга помочь сделать репортаж об Анубисе.
…и комиксам Bubble
Прищуров упоминает злодеев из «Черной луны» и корпорацию Nakamoto Industries, конкурентов Хольта. И та, и другая организация появлялись в серии комиксов «Красная Фурия». Отто Шрайбер (в фильме — телохранитель Хольта; героя играет Андрей Трушин) в комиксах был лидером преступной организации «Дикая стая» — наемников, работавших с «Черной луной».
В логове Прищурова также можно увидеть газету, в заголовке которой сообщается, что посетительницу библиотеки укусила книга. Это отсылка к комиксу Bubble «Экслибриум». В центре сюжета — орден книгочеев, охраняющих тонкую грань между реальным миром и вымышленным. Часто персонажи литературы сбегают со страниц и сильно меняются в нашей реальности, а книгочеи их ловят и отправляют обратно.
Также Август ван дер Хольт (Матвей Лыков), презентуя Марии Архиповой (Ольга Сутулова) и полиции Санкт-Петербурга свои дроны, упоминает, что они называются Raven («Ворон»). Это отсылка к масштабному кроссоверу «Время Ворона» в комиксах Bubble, где Хольт был в числе антагонистов, а главным злодеем выступил языческий бог-ворон Кутх, вселившийся в тело Сергея Разумовского.
В одном из диалогов Хольт упоминает наемного убийцу по прозвищу Дракон. Это отсылка к персонажу серии комиксов «Чумной Доктор». Наемник Вадим получил это прозвище из-за большой цветной татуировки в форме дракона и волка на шее, плечах и груди. В прошлом Вадим служил в том же отряде, что и Олег Волков (Дмитрий Чеботарёв).
После масштабного сражения с людьми Хольта Олег Волков крепит на голову Шрайбера бомбу и говорит: «Вальхалла ждет». Это отсылка к тому, что в комиксах Отто, пытаясь побороть ПТСР, был помешан на скандинавской мифологии. Он считал себя и своих братьев по «Дикой стае» современными викингами и искал честной смерти, чтобы попасть в Вальхаллу.
И даже к шуточному комиксу Bubble!
В телефоне Пчёлкиной Игорь записан как Угорек, что отсылает к пародийному комиксу Bubble «Игорь Угорь». Разумовский в этой версии — кобра, а Дима Дубин — сардина. Это был первый неканоничный комикс Bubble.
Шахматная тема
В комиксной «Игре» сюжет был другим: там кульминацией стала партия в шахматы, где фигуры связаны с близкими Разумовского и Грома. Каждый раз, жертвуя одной из фигур, Игорь терял кого-то из дорогих ему людей. В фильме же шахматы многократно появляются в кадре: на Дворцовой площади возле колонны люди играют партию, в палате Разумовского есть рисунки с тактикой шахмат, в кабинете Прокопенко можно увидеть доску, а еще в финале фильма Разумовский сравнивает Хольта с пешкой.
Другие отличия от комиксной «Игры»
Испытания Призрака позаимствованы из комиксной версии, но в немного сокращенном виде. Там Разумовский тоже заставлял Грома бегать по городу в поисках бомбы, отключал электричество в метро и вынуждал Игоря опьянеть в короткий промежуток времени.
Дань уважения Питеру
Второе испытание Призрака начинается с того, что он оставляет Игорю коробку в здании Витебского вокзала. Код от ячейки — 1703. Это год основания Санкт-Петербурга.
Блогеры в киновселенной Грома
После неудачи Грома с Цирком на Фонтанке показывается нарезка с реакциями общественности и блогеров. В кадре мелькают ютуберы и стримеры Катя Клэп, Сергей Мезенцев, Эльдар Джарахов, Владимир Братишкин, Бустер, а также члены съемочной команды и сам режиссер Олег Трофим.
Что общего у Отто с рекламой...
Перед схваткой с Отто Олег Волков шутит «I like your TV commercial», отсылая к тому, что из-за седой бороды Шрайбер напоминает персонажа из рекламного ролика одного из мобильных операторов. Кроме того, после первых промоматериалов «Игры» фанаты много шутили о сходстве Назарова и Андрея Трушина в образе Отто.
…а у «Игры» — с Индианой Джонсом
Когда Призрак блокирует метро в Санкт-Петербурге, крупным планом показывают, как кто-то из случайных жителей в последний момент подбирает упавшую шапку. Точно так же всегда делал Индиана Джонс со своей шляпой.
Мемология «Игры»
По ходу фильма герои частенько цитируют мемы. Например, при встрече с Громом Прищуров говорит: «Вы кто такие? Я вас не звал, идите прочь». Это отсылает к чуть более матерной версии этого мема. В начале фильма Игорь с Прокопенко ест пельмени и повторяет известный мем: «Это вкусно, но не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно». Еще в фильме есть мемы «Я просто похлопаю» и «Хорошая работа, Олег».
Вечный броманс
Когда Разумовский раскрывает свой план, Грому удается остановить его с помощью селфи — он публикует фото в соцсетях с хештегом #Разгром. Это популярный фанатский тег в поддержку броманса двух антагонистов. Также в конце фильма можно увидеть тег #ПоддержиМайораГрома. Это отсылка к кампании, которую запустили после релиза «Чумного Доктора» в кинотеатрах с призывом смотреть фильм на большом экране.
Автор: Денис Варков
А какие пасхалки заметили вы?
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