Что смотреть дома: «Майор Гром: Игра», «Максин ХХХ», финал «Дома Дракона» и европейский футбол

Победа над Чумным Доктором (Сергей Горошко) превратила Игоря Грома (Жизневский) в настоящую звезду: коллеги уважают, люди обожают (и покупают мерч с изображением героя), в Санкт-Петербурге ставят памятники, на подходе даже байопик. Повышенное внимание, правда, не спасает от душевных терзаний, полицейских реформ и новых суперзлодеев — технократа и повелителя дронов Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков) и загадочного Призрака. Последний хочет сыграть с Громом в одну игру, уничтожая в процессе памятники культуры и мирное население.

Для реализации амбициозного сиквела постановщику Громоверса Олегу Трофиму понадобилось три часа экранного времени, рейтинг 16+ и несколько десятков персонажей (в том числе Константин Хабенский в роли недоброго доктора Рубинштейна). О постановке боев и актуальных вопросов, переменах в сюжете и саундтреке режиссер подробнее рассказывает в новом выпуске «Экстра».

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