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Что смотреть дома: «Майор Гром: Игра», «Максин ХХХ», финал «Дома Дракона» и европейский футбол

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Продолжение «Майора Грома» и новая версия «Хранителей». Финал второго сезона «Дома Дракона» и заключительная часть хоррор-трилогии с Миа Гот. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Эпик недели: «Майор Гром: Игра»

Тихон Жизневский в продолжении хитового кинокомикса

Где вышло: Кинопоиск (Больше кино) — с 15 августа

Победа над Чумным Доктором (Сергей Горошко) превратила Игоря Грома (Жизневский) в настоящую звезду: коллеги уважают, люди обожают (и покупают мерч с изображением героя), в Санкт-Петербурге ставят памятники, на подходе даже байопик. Повышенное внимание, правда, не спасает от душевных терзаний, полицейских реформ и новых суперзлодеев — технократа и повелителя дронов Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков) и загадочного Призрака. Последний хочет сыграть с Громом в одну игру, уничтожая в процессе памятники культуры и мирное население.

Для реализации амбициозного сиквела постановщику Громоверса Олегу Трофиму понадобилось три часа экранного времени, рейтинг 16+ и несколько десятков персонажей (в том числе Константин Хабенский в роли недоброго доктора Рубинштейна). О постановке боев и актуальных вопросов, переменах в сюжете и саундтреке режиссер подробнее рассказывает в новом выпуске «Экстра».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

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    Муки творчества недели: «Болеро. Душа Парижа»

    Постановщица «Коко до Шанель» рассказывает историю шедевра Равеля

    Где вышло: Кинопоиск — с 15 августа

    Конец 1920-х. Композитор Морис Равель (Рафаэль Персонас) получает от знаменитой балерины Иды Рубинштейн (Жанна Балибар) заказ на партитуру для будущего выступления. Он соглашается, но сочинение идет тяжело. В процессе гений вспоминает конфликты с консервативной Академией, трижды не присуждавшей ему Римскую премию, годы Первой мировой, американское турне и, конечно, многочисленные влюбленности. В первую очередь в Мисю Серт (Дория Тилье).

    Раскрыть музыкальное таинство взялась Анн Фонтен, ранее снявшая «Коко до Шанель», «Тайное влечение» и «Белоснежка. Сказка для взрослых». К сценарию приложили руку Жак Фьески («Ив Сен-Лоран» с Нинэ) и Клер Барре (внезапно: «Форт Боярд»).

    Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

      Дунхуа недели: «Тень пустоты», сериал

      Интригующий китайский (пост)апокалипсис

      Где вышло: Кинопоиск — с 15 августа

      Человечество вынуждено объединиться перед невиданной раньше угрозой под названием Пустота, откуда прибывают волшебные чудовища. Форпостом людской цивилизации служит Зона песков, где вскоре пересекутся судьбы воительницы Юйцзя и загадочной девушки Коралл. Первую сюда отправляет глава человеческого сопротивления, вторая сбегает из Пустоты, не желая участвовать во вторжении.

      Первый самостоятельный проект китайской студии Winsing Animation, помогавшей в производстве «Джей Хрю Бонда» и «Школьного автобуса Гордона». Наряду с исследованием полярных характеров, закрытой Юйцзя и оптимистичной Коралл, обещают погружение в китайскую культуру — от мифов и живописи до боевого искусства вин-чун.

      Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

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        Легенда недели: «Разрушительное действие времени», сериал

        «Троецарствие» в 3D!

        Где вышло: Кинопоиск — с 15 августа

        Второй век нашей эры. Некогда могущественная империя Хань распалась на три государства: Вэй во главе с Цао Цао; Шу, управляемое Лю Бэем; и У, которым руководил Сунь Цюань. Трио правителей-полководцев и другие могучие силы Древнего Китая начинают полувековую борьбу за власть.

        Экранизация маньхуа Моу Чэнь по мотивам монументального «Троецарствия». За производство отвечала молодая и амбициозная LX Animation Studio («Хроники божественного пути», «Крылья мира»).

        Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

          Финал недели: «Дом Дракона», 2-й сезон

          Война между Таргариенами вот-вот начнется

          Где вышло: Кинопоиск, Амедиатека — с 12 августа

          Интрига в Вестеросе продолжает накаляться. Знатные дома решают, на чью сторону встать — Рейниры (Эмма Д’Арси), названной наследницы покойного короля Визериса (Пэдди Консидайн), или узурпировавшего власть Эйгона II (Том Глинн-Карни), сына второй жены короля, Алисенты (Оливия Кук). В лагерях оппонентов тоже неспокойно: сначала оба семейства лишаются младших сыновей, потом король-регент Деймон (Мэтт Смит) отправляется на борьбу с внутренними демонами, а засевший в Королевской Гавани юный монарх расправляется с крысоловами и слишком умными советниками (не у дел оказывается многолетний десница Отто Хайтауэр в исполнении Риса Иванса). Война вот-вот грянет, но не все армии собраны и не все драконы расправили крылья.

          Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

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            Нуар недели: «Плохая обезьяна», сериал

            Создатель «Клиники» и «Теда Лассо» снял мрачную комедию с Винсом Воном

            Где вышло: Apple TV+ — с 14 августа

            Экс-полицейский Эндрю Янси (Вон) прозябает на пляжах Флориды в роли санинспектора. В курортном раю так тошно, что он берется за старое, стоит обнаружить на берегу отрубленную руку. Среди подозреваемых — не слишком опечаленная вдова Ив (Мередит Хагнер), которая и поможет опознать покойника, предприимчивый Кристофер (Роб Делани), что-то строящий на Багамах, рыбак Невилл (Рональд Пит) с напарницей-мартышкой и ведьма-вуду Дрэгон Квин (Джоди Тёрнер-Смит).

            Новое детище Билла Лоуренса (автора «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии») по мотивам бестселлера Карла Хайасена. В декорациях курортного нуара загорают детективные штампы, а в эпизодах появляются старые знакомые (например, Зак Брафф в роли неопрятного доктора).

              Отрыв недели: «Джекпот!»

              Безумная комедия Пола Фига с Аквафиной и Джоном Синой

              Где вышло: Prime Video — с 15 августа

              2030 год. Начинающая актриса Кэти (Аквафина) приезжает в Калифорнию, чтобы пробиться в Голливуд. Во время первого же прослушивании она случайно вытягивает золотой билет большой лотереи, который сулит много денег — Кэти или кому-то из жителей Калифорнии, кто убьет ее до заката. Полагаться актриса может только на себя и на взбалмошного Ноэля (Сина), приставленного для защиты.

              Новая комедия Пола Фига («Шпион», «Хулиганы и ботаны») по сценарию перспективного автора Роба Ескомба, написавшего «Смертельную зону», а также видеоигры Crysis 2 и 3, Rambo: The Video Game и The Twilight Zone VR. В эпизодах — Симу Лю, Шонн Уильям Скотт и Machine Gun Kelly (в миру — Колсон Бэйкер).

                Лопух недели: «Союз»

                Комедийный боевик с Марком Уолбергом и Холли Берри

                Где вышло: Netflix — с 16 августа

                Встретившись со школьной любовью Роксаной (Берри), обычный строитель из Джерси даже не подозревает, куда заведет пара бутылочек пива в баре. Наутро Майк (Уолберг) просыпается в Лондоне. Всех американских спецагентов в столице Англии ликвидировали, и ему предстоит выполнить смертельно опасную миссию после курса экстренной подготовки. Роксана выбрала его, потому что Майка нет в шпионских базах данных, а еще она ему доверяет.

                Не очень верится в Марка Уолберга как профана от мира боевиков, но на то и расчет. Комедию о невероятных приключениях реднека в Лондоне снял Джулиан Фарино («Бруклин 9-9», «Футболисты») по сценарию Джо Бартона (крепкий фолк-хоррор «Ритуал»).

                  Супергероика недели: «Хранители: Часть I»

                  Почти покадровая экранизация великого комикса Алана Мура

                  Где вышло: Prime Video, iTunes

                  1985 год, альтернативная версия истории. Ричард Никсон по-прежнему у власти, холодная война продолжается, а США одерживает победу во Вьетнаме при помощи отряда супергероев. Один из них — циничный Комедиант — умирает при загадочных обстоятельствах, выпав из окна собственной квартиры. Роршах, психопат в маске с черными пятнами, берется за расследование.

                  15 лет назад этапный комикс Алана Мура экранизировал Зак Снайдер, в 2019-м Дэймон Линделоф сочинил очень вольный (и остроумный) сиквел в современности, а теперь Брэндон Виетти («Приключения Джеки Чана», «Бэтмен: Под колпаком») предлагает скрупулезную адаптацию в глянцевом 3D.

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                    Что еще смотреть на Кинопоиске

                    Кино по пятницам: «Максин ХХХ»

                    Стильный финал хоррор-трилогии с Миа Гот

                    Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — новый хоррор Тая Уэста, образовывающий трилогию с «Х» и «Пэрл».

                    Для тех, кому мало «Американской истории ужасов», свой путеводитель по жанру снял амбициозный хоррормейкер Тай Уэст («Дом дьявола», «Таинство»). Разобравшись с грезами и кошмарами 1930-х, а потом и 1970-х, режиссер взялся за Голливуд следующего десятилетия. 1985 год. Пережившая бойню на ферме порноактриса Максин (Гот) стала настоящей звездой индустрии и теперь хочет покорить Голливуд. Пока ее коллег снова кто-то убивает — прямо среди вилл кинематографистов, — она уверенно двигается к мечте.

                    Смотрите этот фильм с 16 августа на Кинопоиске в Плюсе.

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                      Инфоповод недели: «Гретель и Гензель»

                      Братья Гримм в топе

                      Студия Disney наконец показала трейлер новой «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот (в роли злой мачехи). Ленту по сценарию Греты Гервиг («Барби», «Леди Берд») снял Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»). Новые прочтения сюжетов братьев Гримм появляются с завидной регулярностью, и одну из самых интересных версий последних лет сочинил Осгуд Перкинс, который сейчас на слуху благодаря «Собирателю душ». Как раз его предыдущий фильм — атмосферный хоррор с Софией Лиллис, которая практически солирует посреди средневековой хтони.

                      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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                        Смертельная битва недели: «Последний человек»

                        Брутальный французский кинокомикс от режиссера «Марс Экспресс»

                        В мире большой анимации звезды зажигаются не так уж часто, но за последний год о Жереми Перене, снявшем изобретательный и завораживающий киберпанк «Марс Экспресс», заговорили все ценители. Не считая короткого метра, у режиссера есть только еще один крупный проект — сериал о прирожденном боксере Ришаре Алдане, который предпочел спорту стабильность (то есть работу попроще). Вновь выйти на ринг Ришара вынуждает секта «Орден льва», которая охотится на дочь его лучшего друга. Только победив в жестоком боевом турнире, он сможет остановить зло.

                        Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                          Классика недели: «Война Фойла»

                          Британский ретродетектив, где снялось много будущих звезд

                          Английская детективная традиция не нуждается в представлении, но детище Энтони Хоровица («Пуаро», «Чисто английское убийство») интересно не только пропиской. Старший суперинтендант Кристофер Фойл (Майкл Кичен), ветеран Первой мировой, в 1940-м снова рвется на фронт, но вынужден бороться со шпионами и криминалитетом на родине. В разных расследованиях героя тыла оказывались задействованы еще не слишком известные Эмили Блант, Дэвид Теннант, Джеймс Макэвой и Розамунд Пайк.

                          Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

                            Спорт

                            Европейский футбол недели: возвращение больших лиг

                            Первые матчи грандов Испании и Италии на старте сезона

                            17 августа в 19:30 матч «Интера» и «Дженоа» откроет новый сезон Серии А. Предыдущий сезон «Интер» выиграл с колоссальным отрывом от преследователей, опередив «Милан» на 19 очков. За тем, кто из топ-клубов навяжет «Интеру» борьбу в этом сезоне и как проявят себя вернувшиеся в лигу «Парма», «Венеция» и «Комо», начинаем следить на чемпионате Италии.

                            17 августа «Барселона» отправится в Валенсию, где откроет свой сезон матчем с местными «летучими мышами». В новом сезоне еще больше внимания, чем прежде, будет приковано к Ламину Ямалю, 17-летнему вундеркинду, которого называют наследником Месси. Месяц назад Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира. В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате, ее на 10 очков опередил «Реал».

                            18 августа свой первый матч в новом клубе и лиге проведет Килиан Мбаппе. Месяц назад, для того чтобы впервые увидеть Килиана в форме «Реала» на официальной презентации, собрался полный 80-тысячный стадион «Сантьяго Бернабеу». Теперь суперзвездный форвард сыграет против «Мальорки» — по меркам спорта это историческое событие, посмотреть на которое можно на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

                              Единоборства недели: UFC 305

                              Адесанья попробует снова вернуть титул

                              Отношения Исраэля Адесаньи и чемпионства UFC в среднем весе — настоящая драма. Иззи владел поясом и защищал его пять раз, затем терял, возвращал — и терял снова. Адесанья — яркий ударник, то же можно сказать и о нынешнем чемпионе — африканере Дрикусе дю Плесси. С самого начала бойцы активно поддерживали хайп вокруг поединка, ставя под сомнения навыки друг друга. Проверить их в реальном времени они смогут в ночь на воскресенье в главном бою турнира UFC 305 в Австралии.

                                Российский футбол недели: матч «Спартак» — «Факел»

                                «Огнеопасные» меняют тренера перед встречей с красно-белыми

                                У «Спартака» перед пятым туром МИР РПЛ дела обстоят неплохо: новый главный тренер Деян Станкович, яркие новички и новые надежды. Воронежский «Факел» находится на противоположной стороне вектора: с момента старта сезона «огнеопасные» проиграли трижды, один раз сыграли вничью и забили один гол. Этого оказалось достаточно для отставки главного тренера — Игоря Черевченко сменил Дмитрий Пятибратов. Теперь «Спартаку» будет противостоять команда после эмоциональной встряски, а поможет ли она «Факелу», можно узнать в воскресенье на Кинопоиске в эфире «Матч Премьер».

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                                Главное из мира спорта в одном месте

                                  Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

                                  Фото: Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Simone Arveda / Getty Images

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                                  Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец. Масштабная драма об Олимпиаде-80
                                  В главных ролях:Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко
                                  Режиссер:Евгений Стычкин
                                  Смотрите по подписке
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