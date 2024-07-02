Мощное фэнтези или бледное подобие «Игры престолов»? Обсуждаем финал второго сезона «Дома Дракона»

«Дом Дракона» улетел, но обещал вернуться (видимо, в 2026-м). Второй сезон оказался противоречивым: тут есть и самая высокооцененная серия всего сериала (четвертый эпизод, который по среднему баллу на IMDb может потягаться с топами «Игры престолов»), и критично принятый финал (наш рекап здесь), которому фанаты устроили ревью-бомбинг. Мнения в редакции Кинопоиска тоже разделились, а своим вы можете поделиться в комментариях под этим текстом.
За
Бэтси Исакова
Продюсер подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «киновойс»
Точки, куда приходят характеры Рейниры, Алисенты и Деймона, четко говорят нам о законах, по которым стоит судить второй сезон «Дома Дракона». Если главным механизмом первого сезона было воссоздание десятилетий жизни Таргариенов перед конфликтом, то второй устроен как детальное описание внутренних преображений в течение нескольких недель или месяцев. И такой размеренный темп идеален для отражения мыслей и чувств героев. Показательнее всего (и потому скучнее) это было в случае Деймона, но окупилось втройне видением, впервые заявившим в сериале существование Белых ходоков. В остальном же с отработкой этой задачи шоураннеры справились на отлично, хоть конечно, и в ущерб эпической и событийной составляющим, за что получили не вполне справедливую критику от зрителей.
Против
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
По-моему, это было мучительно. Стратегия сериала — «вот еще чуть-чуть, и начнется!» — на восемнадцатом часу уже выглядит форменным издевательством. И особенно беспомощно «Дом» смотрится на контрасте с «Игрой» (зря они вставили эти несколько секунд в финальный эпизод), где вроде было все то же самое, драконов даже меньше, но ставки в сто раз выше, фантазии в сто раз больше, а герои — в сто раз интереснее. В «Доме Дракона» не за кого болеть и некого ненавидеть, и девяносто процентов времени это унылая костюмная драма про дворцовые интриги неприятных людей в полутемных залах. С драконами сразу становится повеселее, но тут тоже, на мой взгляд, не стоит преувеличивать. В общем, катастрофа. Все авансы, выданные после неочевидного первого сезона, оказались напрасными.
За
Даулет Жанайдаров
Редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска
Главный сериальный блокбастер современности — взрослый, умный и при этом зрелищный. Да, «Дом Дракона» дошел до агрегатного состояния последних сезонов «Игры престолов» всего за десяток с лишним серий: эффектные битвы и внезапные убийства раз в три серии, а в остальное время герои потерянно шатаются туда-сюда по Вестеросу. Но, во-первых, битвы на драконах такие, что можно и потерпеть. Во-вторых, терпеть почти и не надо, если у вас фокус внимания не как у взбудораженного хомячка на энергетиках. Такая у истории Джорджа Мартина в основе драматургическая конструкция, по накалу и неразрешимости конфликтов напоминающая античные трагедии.
Против
Марат Шабаев
Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска
Основная проблема второго сезона — необязательность в совокупности с искусственным затягиванием экспозиции. «Дом Дракона» в его нынешнем состоянии легче всего описать знаменитой гифкой, в которой фура все никак не может врезаться в столб. Если первый сезон со своей задачей развешивания драматургических ружей справлялся отлично, пусть и казался слегка запыхавшимся из-за скорого темпа, то во втором шоураннер Райан Кондал и команда сценаристов радикально замедлились и за восемь серий рассказывают/показывают то, что раньше с легкостью уместили бы в три. Возможно, делить историю гражданской войны Таргариенов на четыре сезона было ошибкой, но это мы обсудим после выхода всего сериала. Одно радует: в третьем сезоне уже больше нечего будет тянуть, а значит, нас ждет грандиозное зрелище.
За
Анна Афиногенова
Менеджер проектов редакции Кинопоиска
Я понимаю, что в финале все ждали перехода к действиям и масштабной (или хоть какой-то) битвы с драконами. Но, кажется, здорово, что, перед тем как вступать в заведомо проигрышную войну, Рейнира медлит и тщательно обдумывает, как все предотвратить или обойтись наименьшими потерями. Она отдает себе отчет в том, какой мощью обладают драконы и какую цену нужно заплатить за трон, если это все же война. Выглядит так, что и попавший в немилость Отто Хайтауэр не спешит бежать и бездумно сжигать города с помощью драконов.
И как будто сейчас действительно можно избежать тысячи смертей, разрушенных домов и исчезновения дома Таргариенов, Веларионов, драконов. Алисента, не уступившая Рейнире в начале сезона, теперь готова договариваться. Она заключила мучительную сделку, которая должна обеспечить относительно мирную передачу власти. Конечно, дальше все пойдет не по плану, и хотелось бы увидеть скорее, как именно.
А как вам второй сезон «Дома Дракона»? Стоит ли вообще сравнивать его с «Игрой престолов»?
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