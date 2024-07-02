Мощное фэнтези или бледное подобие «Игры престолов»? Обсуждаем финал второго сезона «Дома Дракона»

Анна Афиногенова Менеджер проектов редакции Кинопоиска

Я понимаю, что в финале все ждали перехода к действиям и масштабной (или хоть какой-то) битвы с драконами. Но, кажется, здорово, что, перед тем как вступать в заведомо проигрышную войну, Рейнира медлит и тщательно обдумывает, как все предотвратить или обойтись наименьшими потерями. Она отдает себе отчет в том, какой мощью обладают драконы и какую цену нужно заплатить за трон, если это все же война. Выглядит так, что и попавший в немилость Отто Хайтауэр не спешит бежать и бездумно сжигать города с помощью драконов.

И как будто сейчас действительно можно избежать тысячи смертей, разрушенных домов и исчезновения дома Таргариенов, Веларионов, драконов. Алисента, не уступившая Рейнире в начале сезона, теперь готова договариваться. Она заключила мучительную сделку, которая должна обеспечить относительно мирную передачу власти. Конечно, дальше все пойдет не по плану, и хотелось бы увидеть скорее, как именно.