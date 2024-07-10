Мрачные пророчества и бегство из столицы. Вышла финальная серия второго сезона «Дома Дракона»

Второй сезон «Дома Дракона» заканчивается мощным клиффхэнгером. Рассказываем, что показали в финальной серии.

Эймонд (Юэн Митчелл) пребывает в бешенстве, после того как в прошлой серии стал свидетелем появления новых драконов на стороне «черных». В приступе гнева он сжигает портовый город Острый Мыс. Пока Алисента (Оливия Кук) интересуется, не хочет ли ее дочь Хелейна (Фиа Сабан) покинуть Королевскую Гавань, Эймонд грубо требует от сестры, чтобы она присоединилась к армии «зеленых» на своей драконихе Пламенная Мечта. Позже он повторит свою просьбу мягче, но королева откажет. Она знает, что это Эймонд искалечил Эйгона II (Том Глинн-Карни). Еще она пророчит, что одноглазый и. о. короля умрет в пучинах Божьего Ока (так называется озеро в Речных Землях), а ее муж «сядет на деревянный трон».

Тем временем Тиланд Ланнистер (Джефферсон Холл) ведет переговоры с Триархией от лица «зеленых». Он просит помощи с прорывом блокады «черных». Конфедерация Вольных городов взамен просит вернуть группу островов Ступени, за которые они давно ведут борьбу с Вестеросом. Тиланд согласен, но, чтобы заручиться помощью флота Триархии, ему нужно еще и впечатлить адмирала Шарако Лохар (Эбигейл Торн), которая окажется воинственной дерзкой женщиной. После рукопашной драки в луже грязи и песнопений на званом ужине Ланнистер получает добро. Правда, Лохар также просит вестеросца заняться любовью с ее женами.

Юэн Митчелл и Фиа Сабан. Ollie Upton / HBO

В рядах «черных» зреет скандал. Оскорбленный присутствием простолюдинов Джекейрис (Гарри Коллетт) вступает в перепалку с Ульфом (Том Беннетт), который ведет себя раздражающе по-панибратски с принцем. Хью (Киран Бью) и Аддам (Клинтон Либерти), к счастью, на скандал не нарываются. Утешает Джекейриса его невеста Бейла (Бетани Антония), которая справедливо замечает, что он не первый и не последний незаконнорожденный наследник в истории великих семейств. Впрочем, это не единственный повод для раздора. Ульфа, Хью и Аддама смущает желание королевы уничтожить Ланниспорт и Старомест, чтобы нанести удар по врагу, но Рейниру, кажется, жертвы среди мирного населения заботят несильно.

Зато ее тревожит весточка из проклятого Харренхола. Отправленный ею гонец Альфред Брум (Джэми Кенна) предлагает Деймону (Мэтт Смит) сместить жену, поэтому Саймон Стронг (Саймон Расселл Бил) шлет ворона на Драконий Камень, чуя измену. Зря! Деймон после очередной порции галлюцинаций решил больше не мутить воду и на глазах всей своей армии склоняет колено перед женой.

Серия заканчивается неожиданным визитом Алисенты на Драконий Камень. Она признает, что была неправа, и даже готова идти на мировую, предлагая сдать Королевскую Гавань, когда там не будет Эймонда. Взамен она просит пощадить Эйгона II. Рейнира, которая сама предложила бывшей подруге помириться еще несколько серий назад, принимать подачки не хочет. Война уже в самом разгаре, поэтому ей политически важно казнить короля «зеленых». Финальный монтаж демонстрирует размах будущих столкновений: северяне проходят сквозь Близнецы, маршируют Ланнистеры и Хайтауэры, сквозь непогоду плывут Тиланд и Лохар на кораблях Триархии.

Мы нашли Отто!

Рис Иванс. Ollie Upton / HBO

Экс-десница (Рис Иванс), который после отставки покинул кадр, оказался за решеткой. Как, почему и где он находится, узнаем в следующем сезоне.

Наша постоянная рубрика: харренхольские галюны

Алис Риверс (Гэйл Ранкин) посреди ночи отводит Деймона к Богороще, где тому видится будущее. В коротком монтаже есть не только Рейнира на троне, но и огромные спойлеры (для самого Деймона!) вроде сражения с Белыми ходоками и Дейенерис.

Бастардский вопрос

Хладнокровный Алин (Абабакар Салим) наконец-то высказывает своему отцу Корлису Велариону (Стив Туссэн) все, что думает о нем. Моряка раздражает, что он и его брат Аддам вынуждены были провести все детство в лишениях, пока папаша возился со своими законнорожденными детьми и только после их смерти вспомнил про бастардов.

В поисках нового дракона

Фиби Кэмпбелл. Theo Whiteman / HBO

Рейна (Фиби Кэмпбелл) покинула отряд, сопровождавший детей Рейниры, и уже вторую серию бродит по горам близ Орлиного Гнезда. Ее квест не был напрасным — в конце серии она встречает дикого дракона. Возможно, это Овцекрад, который фигурировал в книжном первоисточнике. Правда, там его оседлала крестьянка Крапива.

Рыцарское ПТСР

Кристон Коль (Фабьен Франкель) так и не пришел в себя после битвы у Грачиного Приюта. В очередном приступе меланхолии (рыцарь теребит платок с инициалами королевы) его застает Гвейн Хайтауэр (Фредди Фокс), которого связь сестры и лорда-командующего раздражает. Но Коль настолько лишился воли к жизни, что даже не пытается спорить с Гвейном. Кого вообще интересуют законы морали, если все мы пыль под ногами драконов.

Бегство короля

Том Глинн-Карни и Мэттью Нидэм. Liam Daniel / HBO

Пока Алисента лишь мечтает о побеге из Красного Замка, ее сын Эйгон II (Том Глинн-Карни) действительно это проворачивает, причем в компании Лариса Стронга (Мэттью Нидэм). Мастер над шептунами рассказывает, что Рейнира нашла трех новых драконов, а Эймонд с трудом себя контролирует. Поэтому логичнее всего отойти в сторону и посмотреть, как они друг друга уничтожат. В финале серии Ларис и Эйгон едут инкогнито в простецкой телеге среди хлама, покидая столицу.

Цитата

«Когда танцуют драконы, люди — лишь прах в их тени».

Кристон Коль

Вердикт

Гэйл Ранкин. Ollie Upton / HBO

Финал второго сезона зрители приняли, скорее, прохладно. Да, привязка к событиям «Игры престолов» все еще смущает. Разве так уж сильно нужны галлюцинации Деймона и пророчества о Песне Льда и Пламени для сюжета про гражданскую войну? Но в остальном «Дом Дракона» остается высококлассным продуктом с отличной графикой, хорошими актерскими работами и отличной атмосферой. Кажется, зрители ждали большего количества батальных сцен, а получили лишь один такой аттракцион — с битвой у Грачиного Приюта. Оставшаяся часть сезона была посвящена все разрастающейся экспозиции — это шоураннер Райан Кондал делает мастерски. Жалко, что выстреливать такие ружья начнут лишь в третьем сезоне, который, вероятно, выйдет только в 2026-м. На следующий год у HBO запланирован другой сериальный спин-офф «Игры престолов» — «Рыцарь Семи королевств».

Автор: Марат Шабаев