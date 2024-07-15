В четвертом эпизоде «Дома Дракона» разгораются жестокие битвы, а Деймон продолжает бредить

В четвертом эпизоде нового сезона «Дома Дракона» гражданская война разгорается в полную мощь. Армия «зеленых» осаждает Грачиный Приют, и Рейнира вынуждена направить дракона на помощь одному из своих ближайших союзников.

Пребывание в Харренхолле сводит с ума Деймона (Мэтт Смит). Его мучают кошмары и видения: то он оказывается в тронном зале Красного замка и отрубает голову молодой Рейнире (Милли Олкок), обвиняющей его в измене, то умершая первая жена Лейна Веларион (Нанна Блонделл) прислуживает ему за столом. Единственная, кто способен хоть как-то облегчить его страдания, — Элис Риверс (Гэйл Ранкин), здешняя знахарка, загадочная женщина, которая видит Порочного принца насквозь.

Деймон пытается собрать под свои знамена речных лордов, но дело идет плохо. Верховный правитель Речных земель Гровер Талли недееспособен, а его внук и наследник не собирается принимать никаких решений при жизни деда. И лишь Блэквуды готовы выполнить свою клятву Рейнире (Эмма Д’Арси) — сразу как Деймон предаст огню замок Бракенов.

Милли Олкок и Мэтт Смит. Фото: Ollie Upton / HBO

Тем временем армия сира Кристона (Фабьен Франкель) продолжает двигаться в сторону Харренхолла через Королевские земли. Несколько замков сдаются без боя, их владельцы присягают на верность Эйгону, а их люди присоединяются к войску Коля, утраивая численность армии. Тех же, кто отказывается преклонить колено, новоиспеченный лорд-десница предает мечу. Его следующая цель — Грачиный Приют. Это маленький и слабо защищенный замок на побережье, но если взять его, то Драконий Камень будет полностью отрезан от материка.

Эйгон (Том Глинн-Карни) в ярости: Коль и Эймонд (Юэн Митчелл), решив свернуть к Грачиному Приюту, не поставили его в известность о своих планах. Король пытается жаловаться матери, Алисента (Оливия Кук) лишь жестко отчитывает сына и советует ему сидеть на заседаниях Малого совета молча, ничего не делать и прислушиваться к мнению тех, кто, в отличие от него, заработал место в совете своими талантами.

После беседы с Алисентой в предыдущем эпизоде у Рейниры не остается иллюзий, что еще можно избежать войны. Она вынуждена отправить на защиту Грачиного Приюта одного из своих драконов. Королева собирается вылететь сама, но Рейнис (Ив Бэст) вызывается выступить вместо нее: у Несбывшейся королевы есть боевой опыт, а Мелеис — самый крупный дракон в распоряжении «черных».

Ив Бэст. Фото: Ollie Upton / HBO

Армия «зеленых» осаждает Грачиный Приют средь бела дня и оказывается совершенно беззащитной перед обрушившейся с небес Мелеис. Но оказывается, что Коль как раз рассчитывал выманить кого-то из драконов Рейниры — все это время в засаде поджидал Эймонд верхом на Вхагар. В последний момент все карты «зеленых» смешивает Эйгон: уставший сидеть в Красном замке король ввязывается в битву верхом на Солнечном Огне.

Более крупная Мелеис задает нехилую трепку Солнечному Огню. В последний момент в битву вмешивается Вхагар, причем Эймонд приказывает ей атаковать обоих драконов. Схватка заканчивается быстро: сильно обгоревший Солнечный Огонь падает в лесу, а Мелеис вместе с Рейнис разбиваются о стены Грачиного Приюта. Силы «зеленых» во главе с Гвейном Хайтауэром (Фредди Фокс) устремляются в образовавшуюся брешь и берут замок.

Оглушенный в пылу битвы Коль приходит в себя и видит, какие потери битва драконов нанесла его собственным войскам. Он медленно бредет к месту падения Солнечного Огня и видит там Эймонда с обнаженным мечом и обоженное тело Эйгона.

Война наконец-то началась

Фото: Courtesy of HBO

Спустя полтора сезона «Дом Дракона» добрался до ключевого сюжета — гражданской войны между двумя ветвями Таргариенов. По правде говоря, война началась еще в прошлой серии, но нам показали лишь причины битвы у Горящей Мельницы и ее последствия — сама баталия осталась за кадром. Как, собственно говоря, и осада Сумеречного Дола в этой серии: мы вновь видим лишь последствия. Кристон Коль обезглавливает лорда Дарклина, а все остальные защитники замка присягают на верность Эйгону.

Зато в конце серии битва у Грачиного Приюта показана уже во всей красе: «зеленые» атакуют стройными рядами, «черные» осыпают их стрелами со стен. И хотя в конечном итоге наземная баталия оказывается лишь аперитивом перед главным украшением эпизода, смотрятся эти сцены весьма внушительно.

Драконы вступили в дело

О разрушительной мощи драконов мы знали еще со времен финальных эпизодов «Игры престолов», однако в том сериале, за исключением «Долгой ночи», драконы были только у Дейенерис. В «Доме Дракона» крылатые ящеры имеются у обеих враждующих сторон, и в четвертом эпизоде драконы наконец-то вцепились друг другу в глотку и показали, что из себя представляют их схватки. И нужно признать, смотрятся эти воздушные баталии весьма эффектно.

Цена войны

Юэн Митчелл. Фото: Theo Whiteman / HBO

Среди фанатов Джорджа Мартина ходит теория, что мейстеры Цитадели намеренно уморили последних драконов с благословения одного из королей Таргариенов, получившего затем прозвище Драконья Погибель. Одной из основных причин истребления огнедышащих тварей стали в том числе последствия гражданской войны. В предыдущих эпизодах шоураннер Райан Кондал уже намекал, что содержание целого выводка драконов обходится казне в круглую сумму, а окрестные фермеры не успевают выращивать овец — основную пищу чешуйчатой авиации.

В четвертом эпизоде повествование заходит дальше. Авторы демонстрируют, насколько разрушительным для обеих сторон может оказаться применение драконов — местного аналога ядерного оружия. Когда дракон открывает пасть и изрыгает пламя, он не отличает «своих» от «чужих», а свалившаяся на поле битвы Вхагар при попытке подняться обратно в воздух растоптала немало «зеленых» латников. Вполне возможно, что, оценив накопившиеся к концу войны потери, мейстеры пришли к выводу, что проблему с такой разрушительной силой нужно решать кардинально.

Особый чай для королевы

Ночные приключения Алисенты с Кристоном Колем не прошли бесследно: в четвертой серии она попросила великого мейстера Орвиля изготовить ей лунный чай — особый отвар для прерывания беременности. И хотя вдовствующая королева пыталась намекнуть, что напиток нужен для одной из ее служанок, вряд ли Орвиль поверил — среди великих мейстеров дураков нет. Заглянувший следом Ларис Стронг и вовсе заметил пустую кружку от отвара. Число людей, знающих об интрижке королевы с новым лордом-десницей, множится, и как знать, когда и каким образом это аукнется Алисенте.

Происхождение Алина

Абубакар Салим и Ив Бэст. Фото: Ollie Upton / HBO

Незадолго до своей гибели Рейнис навестила Алина из Халла (Абубакар Салим) — матроса, который спас от смерти Корлиса Велариона (Стив Туссэн). Разговор получился неловким. Сначала Рейнис намекнула, что была знакома с матерью моряка, а когда в беседу вмешался Морской Змей, Рейнис прямо заявила мужу, что знает о происхождении Алина.

По книгам Алин и его брат Аддам считались бастардами сына Корлиса Лейнора, но в то же время Мартин намекал, что настоящим отцом братьев был именно Морской Змей. Возможно, сериал окончательно прояснит сумрак в этом вопросе.

Разлад между братьями

Все последние серии Эймонд Таргариен, младший брат Эйгона, выглядел куда более зрелым и расчетливым тактиком и политиком. Пока Эйгон пьянствовал и развлекался, Эймонд вместе с Кристоном Колем строил планы на ведение военной кампании. Это Эймонд вместе с Колем решили повернуть от Харренхолла в сторону Грачиного Приюта, и это Эймонд решил залечь в засаде с Вхагар. Все это время, впрочем, Эймонд оставался непоколебимо верен старшему брату — Эйгон даже сравнил его преданность с собачьей. Но возможно, своими последними поступками — унижениями в борделе в прошлой серии и необдуманным вступлением в битву — Эйгон переполнил чашу терпения брата и Эймонд решил, что он сам будет более компетентным правителем.

«Песнь Льда и Пламени»

В четвертом эпизоде второго сезона Райан Кондал вновь обращается к «Песне Льда и Пламени» — озвученной в первом сезоне идее, что Эйгон Завоеватель объединил Шесть Королевств, чтобы подготовить их к борьбе с общим врагом — Королем ночи. Знание об особой роли королей из династии Таргариенов передавалось от одного монарха к его преемнику на протяжении ста лет. И как могут догадаться зрители, это знание в числе многих других окажется потерянным за время гражданской войны между «черными» и «зелеными».

Цитата

Оливия Кук. Фото: Theo Whiteman / HBO

«Благие намерения моего мужа умерли вместе с ним. Сторонники Рейниры продолжат верить в то, что считают правильным. Как и сторонники Эйгона. Грядет война, и многие погибнут. И победитель в конечном итоге займет Железный трон».

Алисента

Вердикт

Спустя полтора сезона экспозиции «Дом Дракона» дошел до собственно гражданской войны. И хотя первые битвы Танца Драконов в лучших традициях «Игры престолов» прошли за кадром (а Кристон Коль в какой-то момент даже получил удар по голове — совсем как Тирион в первом сезоне), в четвертом эпизоде Райан Кондал и Алан Тейлор наконец показали, на что собираются потратить производственный бюджет: на батальные сцены с участием драконов. Смотрятся эти сражения довольно внушительно. А благодаря тому, что морды ящеров способны передавать какие-то эмоции, — еще и драматично. Автор текста готов поклясться, что Мелеис в самом конце переглядывалась с Рейнис — и дракониха, и всадница уже понимали, что обречены, — а затем, когда Вхагар перекусила противнице шею, Мелеис на последнем издыхании словно бы извинилась за то, что не справилась.

Несмотря на то что сама битва за Грачиный Приют показана мельком, складывается впечатление, что Коль куда более одаренный военачальник, чем тот же Джон Сноу, все битвы с участием которого в конечном итоге скатывались в хаотичную мясорубку. Здесь же у «зеленых» есть план, они наступают организованным порядком, придерживая определенные силы в резерве.

Фредди Фокс и Фабьен Франкель. Фото: Theo Whiteman / HBO

Все остальное — это цепляющие камерные сцены и беседы между персонажами, которые раскрывают героев. В четвертой серии больше всего запомнились встреча Рейнис с Алином из Халла и та жесткая отповедь, которую дала старшему сыну Алисента. Возможно, Эйгон просто вломился к ней в неподходящий момент — у лунного чая есть ряд неприятных побочек, — но смотрелась сцена мощно. Жаль, слова матери оказали на короля обратный эффект.

Смущает, что «Дом Дракона» опять начинает заигрывать с пророчествами: сначала Визерис, а теперь и Рейнира поднимают тему с «Песней Льда и Пламени». После Элис Риверс пророчит Деймону, что он умрет в Харренхолле. «Игра престолов» в свое время тоже регулярно использовала такой прием, но тогда, за исключением предсказания Мэгги Лягушки, ни одно пророчество не сбылось. Возможно, здешние предсказатели просто компетентнее Мелисанды и прочих пророков оригинального сериала.

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