Доктор, футболист и серийный убийца: кем был Мэтт Смит, прежде чем стать звездой «Дома Дракона»

Британский актер родился в 1982 году в административном центре английского графства Нортгемптоншир. До 16 лет он активно занимался футболом и планировал строить спортивную карьеру, но проблемы со спиной заставили его задуматься о других профессиях. После того как учитель настоятельно порекомендовал юноше присоединиться к Национальному молодежному театру, Смит погрузился в актерство. Его первым спектаклем стало «Убийство в соборе», после чего в 2007 году он дебютировал на Вест-Энде, сыграв вместе с Кристианом Слэйтером в постановке «Среди акул». Спустя год он исполнил одну из главных ролей в спектакле 19-летней Полли Стэнэм «То лицо», и критики назвали его выдающимся молодым артистом. Кстати, через несколько лет благодаря спектаклю Стэнэм заметит датский режиссер Николас Виндинг Рефн, предложивший ей написать сценарий «Неонового демона».

Первой крупной работой Смита на телевидении стал сериал «Дикая вечеринка», этот же проект запустил карьеру Андреа Райзборо.