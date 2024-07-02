Доктор, футболист и серийный убийца: кем был Мэтт Смит, прежде чем стать звездой «Дома Дракона»

Мэтт Смит — актер, который приходит на интервью, чуть опоздав, но с извинениями и круассаном, а потом шутит по поводу своих ролей и рассказывает о забавных случаях со съемок. Скорее всего, вы знаете его как обаятельного шутника-интеллектуала в галстуке-бабочке («Доктор Кто») или как сребровласого представителя рода Таргариен («Дом Дракона»). Актер не представляет жизни без экспериментов и всегда с энтузиазмом берется за сценарии, способные подарить новый опыт. Кинопоиск составил обзор того, как складывалась карьера Смита.
Британский актер родился в 1982 году в административном центре английского графства Нортгемптоншир. До 16 лет он активно занимался футболом и планировал строить спортивную карьеру, но проблемы со спиной заставили его задуматься о других профессиях. После того как учитель настоятельно порекомендовал юноше присоединиться к Национальному молодежному театру, Смит погрузился в актерство. Его первым спектаклем стало «Убийство в соборе», после чего в 2007 году он дебютировал на Вест-Энде, сыграв вместе с Кристианом Слэйтером в постановке «Среди акул». Спустя год он исполнил одну из главных ролей в спектакле 19-летней Полли Стэнэм «То лицо», и критики назвали его выдающимся молодым артистом. Кстати, через несколько лет благодаря спектаклю Стэнэм заметит датский режиссер Николас Виндинг Рефн, предложивший ей написать сценарий «Неонового демона».
Первой крупной работой Смита на телевидении стал сериал «Дикая вечеринка», этот же проект запустил карьеру Андреа Райзборо.
В 2009 году актер, не смотревший ни единого эпизода «Доктор Кто», получил главную роль в сериале и стал самым молодым исполнителем Доктора в истории проекта. Ему было 27.
Две травмы
Самое раннее воспоминание Смита — падение с качелей в трехлетнем возрасте. Упав, он сильно повредил голову, врачи были вынуждены наложить 24 шва. Актер признается, что, если бы ему пришлось побриться налысо, весь мир увидел бы огромный шрам, напоминающий о порезе.
Травма не омрачает воспоминаний Смита о детстве. Мать Линн и отец Дэвид, владеющие бизнесом по переработке пластика, относились к сыну и его старшей сестре Лоре Джейн с любовью и пониманием. Они никогда не ограничивали детей, позволяя им самим принимать решения, и всегда оказывали им поддержку. Лора Джейн стала танцовщицей и долгое время гастролировала вместе с группой Take That, а Мэтт планировал пойти по стопам отца и стать футболистом (Дэвид Смит играл за «Ноттс Каунти»). Хотя утвердиться в профессии Мэтту Смиту не удалось, спортивные навыки не забыты. Актер использовал их в «Докторе Кто», когда по сюжету герой пытается жить обычной жизнью. В попытке подружиться с соседом, Доктор отправляется на футбольный матч, где неожиданно становится одним из лучших игроков команды.
Несмотря на приверженность спорту, Смит не сокрушается по поводу несостоявшейся судьбы футболиста и каждый раз с улыбкой подчеркивает, что травма открыла глаза на другие, более подходящие его натуре пути.
А что если я буду поэтом, фотографом или музыкантом?
Параллельно с совершенствованием актерского мастерства Мэтт Смит рассматривал варианты поступления в Кембридж и на факультет политологии в Шеффилде, но в итоге начал учиться в Университете Восточной Англии в Норвиче, где занялся изучением английской литературы. После участия в театральной университетской постановке «Мастера и Маргариты» (роман Булгакова числится в списке любимых книг у нашего героя) актер обзавелся агентом и стал получать в разы больше предложений. Он был вынужден заключить особый договор с университетом: последние два года Смит завершал экстерном.
На тот момент ключевыми интересами актера были литература (он восхищался работами известной британской поэтессы Кэрол Энн Даффи) и фотография (Смит часто путешествовал и собирал альбомы со снимками, которые делал в дороге). Поэзия и сейчас остается важной частью жизни актера: совсем недавно Смит с нежностью зачитывал строки из «Песни о любви Дж. Альфреда Пруфрока» Т. С. Элиота. Еще одной страстью стала музыка: он может часами играть на фортепиано, представляя себя на сцене. Обожает и шахматы — игра способна надолго вырвать его из реальности.
Буду злодеем…
В 2008 году Смита пригласили пройти кастинг на главную роль в сериал, с которым он был едва знаком. Во время прослушивания он заявил, что не видел ни одной серии «Доктора Кто», потому что субботние вечера, как правило, проводит в пабе, а не перед телевизором. Наглость шокировала продюсеров, но харизма и талант к импровизации сделали дело: Смит получил роль.
«Доктор Кто» сделал его известным, но не принес интересных предложений. Например, в 2014 году актер появился в образе злобного искусственного интеллекта Скайнет («Терминатор: Генезис»), а через год сыграл пастора Коллинза в комедийном хорроре «Гордость и предубеждение и зомби» и появился в режиссерском дебюте Райана Гослинга «Как поймать монстра». Гослинг позволил Смиту впервые попробовать сыграть отрицательного персонажа. Тот сыграл мародера, готового на всё ради добычи меди из заброшенных зданий. Его герой запомнился нечеловеческой жестокостью: он обезглавливал крыс и отрезал губы гонцу с плохими вестями. Неудивительно, что Смит — большой поклонник фильмов ужасов, особенно корейских; одной из любимых картин он часто называет «Поезд в Пусан».
Возможно, самый знаменитый злодей в карьере Смита (если не считать таким Деймона Таргариена) — это Чарльз Мэнсон («Так сказал Чарли»). В 2021 году актер продолжил изучать психологию негодяев, снявшись в ретрохорроре Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». А в 2022 году он вновь согласился на роль плохиша, сыграв Майло/Локсиаса Крауна в супергеройском хорроре «Морбиус».
«Я ужасно неуклюжий, поэтому постоянно врезаюсь в фонарные столбы, падаю, роняю вещи и порчу диваны»
…или не буду
Любовь к экспериментам, к счастью, помешала актеру закрепиться в одном амплуа. В начале карьеры Смит сыграл в драме «Кристофер и ему подобные», исполнив роль молодого писателя, который в поисках вдохновения отправляется в Берлин 1930-х. Затем сыграл в биографической драме «Мэпплторп» о культовом американском фотографе Роберте Мэпплторпе, блестяще исполнил роль супруга Елизаветы II, Филиппа, в сериале «Корона» и появился в постапокалиптическом хорроре Штефана Рузовицки «Нулевой пациент».
Одной из наиболее впечатляющих ролей Смита стала работа с режиссером Гэвином Худом над фильмом «Опасные секреты», основанным на книге Марши и Томаса Митчелл «Шпион, который пытался остановить войну». Здесь он сыграл британского репортера-разоблачителя Мартина Брайта из издания The Observer, который первым опубликовал материал, раскрывающий незаконность оснований войны в Ираке. Персонаж Смита напоминает одновременно героев Дастина Хоффмана и Роберта Редфорда, занимавшихся расследованием Уотергейтского скандала в политической драме «Вся президентская рать», и персонажа Марка Руффало в оскароносном «В центре внимания». По словам Смита, Брайт заинтересовал его прежде всего способностью жить в напряженном мире журналистики и полностью отдавать себя профессии.
«Нет такого понятия, как плохое решение. Единственное плохое решение — это отсутствие решения. Так что больше никаких колебаний, никаких сожалений».
Быть Деймоном
Мэтт Смит убежден, что не умеет принимать решения: все его главные успехи стали результатом случайностей. Взяться за роль Одиннадцатого Доктора его убедил агент, а пробоваться на роль принца Филиппа он вообще не хотел: партнерша по сериалу «Корона» Клэр Фой вспоминала, как во время кастинга Смит постоянно бормотал, что не уверен в желании сниматься.
Такие проявления неуверенности, как правило, оказываются скрыты. Чаще всего Смита можно увидеть улыбающимся и готовым к любым разговорам, будь то обсуждение его отношения к Деймону Таргариену, серьезная беседа о доме, который актер не успел купить из-за нерешительности, или обсуждение любимой пары обуви (ботинки Доктора).
Сейчас Смит размышляет о своем будущем в качестве режиссера и продолжает сниматься. Одним из последних экспериментов стал фолк-хоррор «Бесплодная земля», где Смит вместе с Морвет Кларк («Властелин колец: Кольца власти») обнаруживает проявления потустороннего зла посреди сельских просторов Йоркшира.
Медийный образ Мэтта Смита — нерешительный оптимист и человек-оксюморон, который не может не вызывать симпатию. Его готовность браться за самые разные роли поражает, а количество навыков вызывает зависть. Когда Смита утвердили в «Дома Дракона», фанаты «Игры престолов» выражали скепсис, но почти сразу после премьеры стало ясно, что его Деймон стал одним из самых ярких персонажей. Чтобы превратиться в светловолосого «агента хаоса» (как его называет сам Смит), актер ежедневно проводил в гримерке по полтора часа. Мониторинг темных волос под светлыми локонами отчасти помогает Смиту смириться с судьбой, предписанной генами: его отец Дэвид поседел в 30 лет, и, несмотря на то что Мэтт дожил до 40 и пока обзавелся только парой белых прядей, актер морально готов. «Думаю, я счастливчик, у меня есть еще пара лет. Но, когда все случится, я не собираюсь их красить. Я просто приму себя таким», — сказал он.
Смотрите первый сезон и первые серии второго сезона «Дома Дракона» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Автор: Яна Телова
Фото: Vittorio Zunino Celotto / WireImage / Getty Images, Ian Gavan / Getty Images, Shirlaine Forrest / WireImage / Getty Images, Santiago Felipe / Getty Images