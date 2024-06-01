Мрачные похороны и братоубийственная дуэль в новой серии «Дома Дракона»

На Max продолжается второй сезон «Дома Дракона». Во второй серии обитатели Красного замка переживают смерть Джейхейриса, а Рейнира борется с последствиями решений Деймона.

Эйгон II (Том Глинн-Карни) рвет и мечет, а Хелейна (Фиа Сабан) пребывает в молчаливом шоке, после того как убийцы, подосланные Деймоном (Мэтт Смит), хладнокровно убили их сына. Алисента (Оливия Кук) считает, что это наказание свыше, ведь пока ее внуку отрезали голову, она в очередной раз делила ложе с сиром Кристоном Колем (Фабьен Франкель). Новость о поимке преступника приносит Ларис (Мэттью Нихэм). Позже в пыточной наемника по кличке Кровь (Сэм С. Уилсон) лично забьет до смерти король, пока Хелейна и Алисента будут публично скорбеть. Эта гениальная идея принадлежит, конечно же, Отто (Рис Иванс), который не упустил возможности превратить смерть внука в яркий политический перформанс. Тело мальчика с грубо пришитой головой провезут по Королевской Гавани, чтобы народ увидел, что «черные» не гнушаются даже детоубийством.

Фабьен Франкель и Оливия Кук. Фото: Ollie Upton / HBO

Тем временем приближенные Рейниры (Эмма Д’Арси) продумывают антикризисные меры, пока Деймон хитро улыбается. Оставшись наедине с мужем, королева предъявит ему за своеволие, которое стоило ей важных политических очков. Ссора заканчивается тем, что Деймон покидает Драконий Камень и летит на Караксесе куда-то в сторону Харренхола. Королева вызывает Бейлу (Бетани Антония) и велит ей следить за следующими шагами «зеленых». Для этого она должна оседлать Лунную Плясунью и разведывать местность у Королевской Гавани.

Совесть мучает и Коля. Как и Алисента, он явно винит себя в том, что во время убийства Джейхейриса предавался любовным утехам, а не занимался своей работой. Но, по обыкновению, двуличный рыцарь предпочитает свалить вину на других. Глава Королевской стражи решает выместить гнев на своем подчиненном Аррике (Люк Титтенсор) — сперва докапывается до его грязного после длинной смены плаща, а затем припоминает тому брата-близнеца Эррика (Эллиотт Титтенсор), который переметнулся на сторону Рейниры. Коль придумывает «гениальный» план: Аррик должен прикинуться Эрриком, пробраться на Драконий Камень и убить Рейниру. Что может пойти не так? Аррик добирается до Драконьего Камня и даже до покоев Рейниры, но убить королеву «черных» он не успевает — ему противостоит Эррик. Жестокое сражение заканчивается победой Эррика, который, тем не менее, убивает себя, будучи не в силах вынести смерть брата.

Мэтт Смит и Эмма Д’Арси. Фото: Theo Whitman / HBO

Отто возмущен последними королевскими решениями — массовым повешением крысоловов (гибель невинных людей отнимает симпатии народа, который до этого сочувствовал смерти Джейхейриса) и спецоперацией Кристона, но заходит слишком далеко. Эйгон II отправляет деда в отставку, а новой десницей назначает сира Коля. Отто покидает Красный замок, Алисента советует ему отправиться в Старомест, где в это время находится принц Дейрон. Да, это еще один ее сын от Визериса (и, соответственно, младший брат Эйгона, Эймонда и Хелейны), которому попросту не хватило хронометража в первом сезоне. Но мы познакомимся с ним совсем скоро!

Молодая пара

Джекейрис (Гарри Коллетт) и Рейна (Фиби Кэмпбелл) разговаривают об отцах. Создатели сериала наконец-то вспомнили, что вообще-то сын Рейниры и дочь Деймона еще и обручены, поэтому нужно хоть как-то показывать их взаимодействие.

Игрушки в сторону

Эйгон в припадке ярости разбивает модель Старой Валирии, которую много лет любовно собирал его отец Визерис (Пэдди Консидайн). Символический жест, еще раз подчеркивающий смену власти.

Брат на брата

Люк Титтенсор и Эллиотт Титтенсор. Фото: Theo Whitman / HBO

Репетиция дуэли Эррика и Аррика заняла около 30 часов. А режиссерка серии Клер Килнер назвала эту сцену «В поисках любви», чтобы подчеркнуть всю трагичность этого события.

Эймонд в борделе

Брат Эйгона проводит скорбное время вместе со своей взрослой любовницей Элис Риверс (Гэйл Ранкин), которая явно старше Алисенты. Кажется, он явно недополучил материнской любви в детстве.

Будущие герои

В одной из сцен вновь появляется кузнец Хью Молот (Киран Бью), который в прошлой серии просил помощи у Эйгона. На этот раз мы узнаем, что его дочь больна, а в семье по-прежнему нет денег. Это не проходная сцена — Хью предстоит сыграть свою роль в грядущих кровопролитных сражениях Танца Драконов. А в другой сцене мы впервые встречаем латника Ульфа (Том Беннетт), который рассматривает повешенных крысоловов. Тоже советуем следить за ним пристальнее.

Аддам готовится к подвигу

Клинтон Либерти и Абубакар Салим. Фото: Ollie Upton / HBO

В прошлой серии мы познакомились с моряком Алином (Абубакар Салим), который спас от смерти Корлиса (Стив Туссен). А в этой серии мы впервые видим его брата Аддама (Клинтон Либерти), который не случайно замечает на побережье молодого дракона по имени Морской Туман, еще не обзаведшегося хозяином.

Мисария прощена

Рейнира отпускает на свободу бывшую любовницу Деймона.Та должна покинуть Вестерос, но, как мы понимаем, она никуда не уплывает и сыграет важную роль на стороне «черных».

Цитата

«Я хотел пролить кровь, а не чернила!»

Эйгон II — Отто Хайтауэру

Вердикт

Вторая серия кажется транзитной и в основном посвящена последствиям шокирующего убийства в финале первой. Смерть Джейхейриса потрясла всех и переменила очень многое (но не прервала запретную связь Алисенты и Кристона!). Отто уже во второй раз за сериал лишился поста десницы, и назначение сира Коля кажется довольно необдуманным поступком со стороны Эйгона. Рыцарю явно не хватает ума, опыта и хладнокровия Хайтауэра, так что для «зеленых» это, скорее, минус.

Рис Иванс. Фото: Ollie Upton / HBO

Дела «черных» тоже идут скверно: Рейнира справедливо взбешена тем, что Деймон подвергает сомнению ее авторитет. Но совсем скоро их ряды пополнятся новыми воинами и драконами, так что в следующих сериях советуем внимательно следить за новичками второго сезона. Не зря в тизере третьей серии нам показывают целую кладку драконьих яиц!

Из художественных решений этой серии хочется выделить невероятно красивые крупные планы (скорее, редкость для «Игры престолов» и «Дом Дракона»), особенно эпизоды с Хелейной в траурной вуали в слоу-мо. Сцена медленного проезда кортежа вдохновлена похоронами принцессы Дианы, в чем открыто признается режиссерка этой серии Клер Килнер. А среди актеров хочется похвалить как Фиа Сабан, так и Тома Глинн-Карни. Молодая королевская чета вышла на первый план и свою роль в сюжете с достоинством выдерживает.

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Автор: Марат Шабаев