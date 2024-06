Что почитать о киновселенной «Игры престолов» и «Дома Дракона»

На телеканале HBO и сервисе Max стартовал второй сезон телесериала «Дом Дракона». А поскольку Джордж Мартин за последнее время ничем новым читателей так и не порадовал, мы решили составить подборку книг, так или иначе посвященных «Песне Льда и Пламени». Вы узнаете об истории создания «Игры престолов», исторических параллелях и скрытых смыслах, которые исследуют и профессора, и критики, а еще увидите Мартина в виде героя комикса.

Автор Entertainment Weekly Джеймс Хибберд — самый подходящий кандидат на роль книги о создании телесериала «Игра престолов». Хибберд впервые услышал про «Песнь Льда и Пламени», когда телеканал HBO только объявил о покупке прав на эпопею Джорджа Мартина. Тогда же он проглотил все вышедшие книги, взял первые интервью у шоураннеров и превратился в одного из самых ярых защитников будущего шоу, отстаивая его перед нападками других журналистов, потешавшихся над тем, что престижный кабельный канал вдруг заинтересовался низкопробной фэнтезятиной.

Все восемь сезонов Хибберд ездил в Белфаст и вел подробные репортажи со съемочной площадки. Эти материалы, дополненные расшифровками пятидесяти интервью, взятых у продюсеров, сценаристов и актеров сериала уже после завершения съемок, и легли в основу книги. Внутри содержится огромное количество откровений: автор объясняет, почему в сериале не показали Бессердечную, рассказывает, как Ходор погибнет в книгах, вспоминает, как обстояли дела со съемками первого провального пилота, как шоу не стало мгновенным хитом и как его рейтинги постепенно росли, сколько сил потратили шоураннеры, чтобы показать на экране битву при Черноводной.

При всех достоинствах текста книгу Хибберда нельзя назвать идеальной. Автор слишком уж великодушно относится к шоураннерам: не задает им неудобных вопросов и вообще старается обойти стороной концовку «Игры престолов», притом что даже сами актеры, у которых он брал интервью, подмечали изменения в качестве материала и не всегда соглашались с конкретными сюжетными решениями, касающимися их персонажей.

Джеймс Лаудер «За стеной. Тайны „Песни Льда и Огня“ Джорджа Р. Р. Мартина» Издательство АСТ, перевод с английского Ксении Егоровой

В последние годы, наверное, каждая популярная франшиза обзавелась книгами, авторы которых анализировали выбранную вселенную с точки зрения экономики, философии, политики, теологии и других наук. Собранная профессиональным редактором Джеймсом Лаудером антология «За стеной» выделяется на общем фоне прежде всего именно за счет приглашенных экспертов: среди них популярные авторы фэнтези Роберт Сальваторе, Дэниел Абрахам, Майк Коул и Кэролайн Спектор, авторитетный журналист и создатель блога The Wertzone Адам Уайтхэд, а также Линда Антонссон и Элио Гарсиа-младший — администраторы Westeros.org, крупнейшего англоязычного онлайн-сообщества на эту тему. Спустя несколько лет после выхода «За стеной» Антонссон и Гарсиа напишут в соавторстве с Мартином иллюстрированный путеводитель по землям саги «Мир Льда и Пламени».

Сборник получился глубоким и разноплановым. Например, Дэниел Абрахам рассказал, как адаптировал сюжет «Игры престолов» в формат графического романа. Адам Уайтхэд написал несколько эссе о хронологии и ненадежности времяисчисления в Вестеросе, а сделавший себе имя на боевой фантастике бывший военный и наемник Майк Коул поднял тему посттравматического синдрома в фэнтезийном мире.

Коллектив авторов «Игра престолов: прочтение смыслов» Издательство АСТ

Еще один пример тематической антологии, только на этот раз экспертами выступили российские авторы — историки, психологи, религиоведы, журналисты и один нарратолог. Выбор тем получился под стать профессии экспертов: христианские образы в саге, архетип божественного ребенка, рыцарство, исторические предтечи дотракийцев и тому подобное. Некоторые главы получились достаточно дискуссионными. Журналист Семён Кваша разобрал значение наготы и секса в сериале, а нарратолог Мария Графова раскритиковала создателей за излишнее следование повестке.

Кэролин Ларрингтон «Средневековый мир „Игры престолов“» Издательство «Рипол Классик», перевод с английского А. В. Козырева

Айеле Лушкау «Античный мир „Игры престолов“» Издательство «Рипол Классик», перевод с английского А. В. Козырева

Авторы обеих этих книг, профессора соответственно средневековой и античной литературы, разбирают влияние их предметов и изучаемых ими эпох на сагу Джорджа Мартина. Некоторые из источников вдохновения, такие как Вал Адриана, Черный обед и Война Алой и Белой розы, могут быть очевидны. Другие же, например принцы в Тауэре и параллели между Римской империей и Валирией, точно требуют пояснений уважаемых профессоров.

Несмотря на схожесть тематики, обе книги отличаются по структуре. Лушкау делит свое повествование на несколько крупных тем и опирается преимущественно на литературные источники, в первую очередь римские и греческие. Ларрингтон структурирует материал по частям света и прослеживает связи между каждым регионом вселенной Мартина и реальным миром, при этом оперирует она в первую очередь историческими документами.

Еще одна работа Кэролин Ларрингтон посвящена скандинавским мифам и их влиянию на современную поп-культуру. Небольшая по объему книжка получилась довольно скупой в том, что касается самих мифов, зато Ларрингтон уделяет достаточно внимания тем, благодаря кому мы вообще знаем эти мифы. Во введении она подробно и интересно рассказывает про историографов Снорри Стурлусона и Саксона Грамматика, устные предания и норвежскую поэзию, археологические находки и места раскопок. Интересно, что в оригинале книга называется просто «The Norse Myths: A Guide to the Gods and Heroes», а добавление про Толкина и Мартина — это находка русскоязычных локализаторов. «Песня Льда и Пламени» упоминается ровно один раз: Ларрингтон предполагает, что прообразом Долгой Ночи и длинных зим у Мартина послужил Фимбульветр — апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая Рагнарёку.

David C. Weinczok The History Behind Game of Thrones. The North Remembers

Единственная пока что не переведенная на русский язык книга в этой подборке. Автор — историк, журналист и телеведущий Дэвид К. Вайнчок, который также прослеживает исторические источники вдохновения Джорджа Мартина, но фокусирует свое внимание на истории одной конкретной страны — Шотландии.

Некоторые источники вдохновения не раз упоминались в интервью самим Мартином: Вал Адриана послужил прообразом для Стены, а Черный обед вдохновил писателя на сцену Красной свадьбы. Но Вайнчок не ограничивается очевидным и проводит другие параллели: сравнивает весь Вестерос с Британией, север континента — с Шотландией, а расположенную на Перешейке полуразрушенную крепость Ров Кейлин — с замком Стерлинг, многие века преграждавшим английским захватчикам путь в Альбу.

Небольшую по объему книгу автор до отказа наполняет полезной информацией. При этом текст читается очень легко — сказывается опыт Вайнчока, регулярно выступающего на радио и сотрудничающего с местными развлекательными изданиями наподобие The Scots Magazine.

JS Earls, Tom M. Smith George R R Martin: The Power Behind the Thrones

В 2013 году издательство Bluewater Comics выпустило биографию Джорджа Мартина… в формате 26-страничного комикса. Для людей, слышавших о Мартине лишь краем уха, это еще можно назвать кратким и необходимым ликбезом, но те, кто хорошо знаком с его творчеством, уже встречали все эти факты в интервью и авторских комментариях к сборнику «Ретроспектива».

Но главное здесь, конечно, визуальный ряд художника Джей Эм Куэллара: вот Мартин буквально вступает в сказочный мир из реального, со страниц книг вываливаются ковбои, вампиры и пришельцы, а продавец в книжном магазине, подсаживающий маленького Джорджа на «фантастическое фэнтези», выглядит подозрительно похожим на профессора Толкина.

Автор: Алексей Ионов