Что произошло в новой серии «Игр»? Рекапы и обсуждение эпизодов

3-я серия Вышла 10 августа

США. В редакции газеты Time обсуждают, как в СССР шнуруют агенты КГБ на каждом углу, а у Кремля гуляют медведи. Одна журналистка замечает, что интереснее написать правду о стране, где родились Достоевский, Толстой и Высоцкий. Ее и посылают в далекий СССР вместе с двумя коллегами.

Переносимся назад в оргкомитет. Игорь под звонкий смех коллег читает отрывок из Time об СССР, где, по мнению американцев, туалеты только на улице, а туристов селят в тюрьмах. Сусанна Павловна досадует, какой это удар по престижу страны.

Зима. К оргкомитету подходят американские журналисты. В здании тем временем учебная тревога, все спускаются в убежище, кто-то в противогазах, кто-то на носилках. За этим наблюдают журналисты — конфуз. А в пустых кабинетах люди роются в документах — инспекция.

Американцев кормят холодцом, селедкой под шубой и отвозят в гостиницу. А оргкомитет решает, что с ними делать: недостроенные объекты показывать нельзя, лучше поводить по Москве. Программа стандартная: Исторический музей, Большой театр и ужин.

211 дней до Олимпиады. Фехтовальщик Владимир Быстров тренируется на стадионе, пока его не прерывает звонок — на связи Марио, итальянский фехтовальщик, друг и соперник Владимира. Общаются они через маму Марио, говорящую по-русски (она итальянская коммунистка). Дело в том, что Марио женится и приглашает Владимира к себе, но тот, понятное дело, приехать не сможет.

Тимошкин продолжает плести интриги: собрал папочку на Ходакова и опрометчиво вручил ее Игорю. Содержимое папки поставит под удар и Ходакова, и Ирину.

Сусанна Павловна вручает Энтони культурную программу для журналистов, а тот советует включить в нее что-то новое, а не «матрешку-балалайку». Иначе иностранцы их обсмеют. Игорь, присутствующий при разговоре, предлагает Энтони увидеть Высоцкого. Зорин приходит к папе на работу, просит достать билеты на «Гамлета» в Театр на Таганке. В итоге они ругаются, и Игорь отказывается от помощи. Зорин-младший меняет у знакомого билеты в Большой на билеты на Таганку.

У тяжелоатлета Дмитрия Сибирцева продолжается семейная драма. Мать, снова начавшая пить, лишилась работы, его младшего брата Андрея опять забрали. Не выдержав, Дмитрий сам пьет водку на морозе. А наутро приходит в зал на проверку комиссии. Тренер (Леонид Каневский) понимает, что Сибирцев с похмелья, но не успевает убрать его из списка комиссии. Спортсмен роняет штангу на ноги, председатель комиссии чует запах, и Сибирцева исключают из сборной.

Кагэбэшник Боков проводит оргкомитету инструктаж, как общаться с иностранцами: «Любая незапланированная остановка — возможность диверсии». Повторив, чем социалистический строй лучше капиталистического, Ирина и Игорь отправляются на экскурсию с журналистами. Сначала они на автобусе ездят по городу, а потом сбегают на Таганку вместо Большого. Энтони говорит, что потерял документы, поэтому сопровождающий группу сотрудник спецслужб следует с ним в гостиницу.

Пока журналисты смотрят город, Тимошкин показывает свою папочку Бледнову, только нужных документов там не оказывается. В это время Энтони возвращается как раз к спектаклю уже без сопровождающего. Иностранцы увлеченно смотрят «Гамлета», Игорь утирает слезы.

Потом Зорин приводит всех в мастерскую в своему другу-скульптору. Туда подтягивается творческая интеллигенция, под чачу обсуждают Ленина и революцию. Гость сомнительного вида предлагает иностранцам раритетные вещи. Им и его возможностью достать письма Ленина заинтересовался Энтони. Градус вечера доходит до чтения стихов, а Ирина звонит домой папе, чтобы тот не волновался.

В кабинетах продолжается напряженное обсуждение: Брежнев и министры думают, как быть с Афганистаном. Решение принято: СССР вводит войска.

Под падающим снегом Игорь провожает Ирину домой, и у подъезда они встречают ее отца-военного, которому нужно срочно уехать. Ирина поднимается домой за новогодним подарком, но не застает отца — тот спешит. Напоследок он просит Игоря позаботиться о дочери: «Остаешься за главного».

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