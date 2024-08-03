Что произошло в новой серии «Игр»? Рекапы и обсуждение эпизодов

На Кинопоиске продолжает выходить сериал «Игры» о закулисье московской Олимпиады. Чтобы перед новыми сериями можно было освежить в памяти сюжет предыдущих, мы создали материал, где будем публиковать рекапы всех эпизодов, а также связанные в сериалом материалы. В комментариях можно делиться своим мнением (аргументированно и с уважением к другим зрителям), а также теориями о том, что будет дальше.
3-я серия
Вышла 10 августа
США. В редакции газеты Time обсуждают, как в СССР шнуруют агенты КГБ на каждом углу, а у Кремля гуляют медведи. Одна журналистка замечает, что интереснее написать правду о стране, где родились Достоевский, Толстой и Высоцкий. Ее и посылают в далекий СССР вместе с двумя коллегами.
Переносимся назад в оргкомитет. Игорь под звонкий смех коллег читает отрывок из Time об СССР, где, по мнению американцев, туалеты только на улице, а туристов селят в тюрьмах. Сусанна Павловна досадует, какой это удар по престижу страны.
Зима. К оргкомитету подходят американские журналисты. В здании тем временем учебная тревога, все спускаются в убежище, кто-то в противогазах, кто-то на носилках. За этим наблюдают журналисты — конфуз. А в пустых кабинетах люди роются в документах — инспекция.
Американцев кормят холодцом, селедкой под шубой и отвозят в гостиницу. А оргкомитет решает, что с ними делать: недостроенные объекты показывать нельзя, лучше поводить по Москве. Программа стандартная: Исторический музей, Большой театр и ужин.
211 дней до Олимпиады. Фехтовальщик Владимир Быстров тренируется на стадионе, пока его не прерывает звонок — на связи Марио, итальянский фехтовальщик, друг и соперник Владимира. Общаются они через маму Марио, говорящую по-русски (она итальянская коммунистка). Дело в том, что Марио женится и приглашает Владимира к себе, но тот, понятное дело, приехать не сможет.
Тимошкин продолжает плести интриги: собрал папочку на Ходакова и опрометчиво вручил ее Игорю. Содержимое папки поставит под удар и Ходакова, и Ирину.
Сусанна Павловна вручает Энтони культурную программу для журналистов, а тот советует включить в нее что-то новое, а не «матрешку-балалайку». Иначе иностранцы их обсмеют. Игорь, присутствующий при разговоре, предлагает Энтони увидеть Высоцкого. Зорин приходит к папе на работу, просит достать билеты на «Гамлета» в Театр на Таганке. В итоге они ругаются, и Игорь отказывается от помощи. Зорин-младший меняет у знакомого билеты в Большой на билеты на Таганку.
У тяжелоатлета Дмитрия Сибирцева продолжается семейная драма. Мать, снова начавшая пить, лишилась работы, его младшего брата Андрея опять забрали. Не выдержав, Дмитрий сам пьет водку на морозе. А наутро приходит в зал на проверку комиссии. Тренер (Леонид Каневский) понимает, что Сибирцев с похмелья, но не успевает убрать его из списка комиссии. Спортсмен роняет штангу на ноги, председатель комиссии чует запах, и Сибирцева исключают из сборной.
Кагэбэшник Боков проводит оргкомитету инструктаж, как общаться с иностранцами: «Любая незапланированная остановка — возможность диверсии». Повторив, чем социалистический строй лучше капиталистического, Ирина и Игорь отправляются на экскурсию с журналистами. Сначала они на автобусе ездят по городу, а потом сбегают на Таганку вместо Большого. Энтони говорит, что потерял документы, поэтому сопровождающий группу сотрудник спецслужб следует с ним в гостиницу.
Пока журналисты смотрят город, Тимошкин показывает свою папочку Бледнову, только нужных документов там не оказывается. В это время Энтони возвращается как раз к спектаклю уже без сопровождающего. Иностранцы увлеченно смотрят «Гамлета», Игорь утирает слезы.
Потом Зорин приводит всех в мастерскую в своему другу-скульптору. Туда подтягивается творческая интеллигенция, под чачу обсуждают Ленина и революцию. Гость сомнительного вида предлагает иностранцам раритетные вещи. Им и его возможностью достать письма Ленина заинтересовался Энтони. Градус вечера доходит до чтения стихов, а Ирина звонит домой папе, чтобы тот не волновался.
В кабинетах продолжается напряженное обсуждение: Брежнев и министры думают, как быть с Афганистаном. Решение принято: СССР вводит войска.
Под падающим снегом Игорь провожает Ирину домой, и у подъезда они встречают ее отца-военного, которому нужно срочно уехать. Ирина поднимается домой за новогодним подарком, но не застает отца — тот спешит. Напоследок он просит Игоря позаботиться о дочери: «Остаешься за главного».
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2-я серия
Вышла 3 августа
Республика Афганистан. Мухаммад (Торнике Квитатиани) планирует поехать на Олимпиаду в СССР и завоевать золото, чтобы на призовые деньги построить дом. Пока он рассказывает это сыну, в небе над ними проносятся военные самолеты.
В Москве Ирину, задержанную вместе с Игорем после инцидента на охоте, приводят на разговор к Григорию Бокову (Евгений Санников), сотруднику КГБ. Он расспрашивает ее о Зорине и просит внимательнее следить за подчиненным. Наутро Ирину и Игоря все-таки отпускают. Она кидается звонить отцу, а Зорин продолжает паясничать. Ирина признается, что не уважает Игоря, называя его идейным врагом, а он посылает ее.
У спортсменов идет не менее напряженная подготовка. Гимнастка Елена Травнина (Ангелина Мельникова, настоящая олимпийская чемпионка) оттачивает программу под присмотром строгого тренера (Ксения Рябинкина), которая просит спортсменку «не разжираться на праздниках».
Виктор Ходаков кормит вернувшуюся Ирину и уверяет ее, что переубедит Кремль и что Игры состоятся. Он пытается пробраться к Брежневу, но тот на экстренном совещании. Они с Анатолием Бледновым, который пришел отговаривать генсека от проведения Олимпиады, оба ждут у кабинета. В итоге их обоих просят уйти. Брежнев их не примет, так как решается вопрос по Афганистану, и все остальное уходит на второй план.
Игорь тем временем идет не на работу, а в кинотеатр — смотреть с другом «Пиратов XX века». Оттуда их выпроваживают дружинники за тунеядство (в рабочее время надо быть на рабочем месте). Так Игорь снова оказывается в участке. В этот раз его спасает Виталий Тимошкин, которому позвонил Игорь. Но и после этого они идут не на работу, а в ресторан. Тимошкин подговаривает Игоря быть с ним заодно: он хочет руководить подготовкой Олимпиады, а Зорина возьмет в помощники. Потом они звонят девушкам по объявлению в газете, где написано, что они дают уроки музыки, а по факту оказывают секс-услуги. Одна из них — Катя (Александра Бортич), у которой Игорь находит детскую книгу для чтения. Он оставляет ей деньги и просит сварить кофе. Потом все четверо поют песни Высоцкого под гитару. Вот такой рабочий день у Игоря.
На следующее утро Зорин приходит в оргкомитет разбитый. Тимошкин тут же просит его об услуге — встретить иностранного журналиста Энтони Плейна (Евгений Стычкин). На собрании Тимошкин пытается переманить на свою сторону Ирину, но безрезультатно. А потом при всех делает ей замечание, что та не помогает подчиненному новичку. Ирина справедливо замечает, что новичок вчера вообще не явился на работу. Потом она передает Игоря в другой отдел к Сусанне Павловне (Ольга Литвинова), чтобы работать с иностранцами.
Энтони приводят к Ходакову. Репортер, хорошо говорящий по-русски (учил язык в университете, родители — коммунисты), предлагает главе оргкомитета помощь. Мол, британская нефтяная компания готова финансово участвовать в Играх. Ходаков перенаправляет его к Бледнову.
Дома мама красит Ирину перед важной встречей. Та спрашивает у папы, не переборщила ли мама с косметикой. Папа, обнимая дочь, между делом интересуется, как там дела у Игоря.
Ирина с укладкой и макияжем приходит на встречу с иностранцами. На ней Бледнов, Ходаков и представитель МОК выбирают талисман Олимпиады-80, им показывают разных мишек. Ходаков сводит Энтони с Бледновым, и репортер признается, что компания British Oil заинтересована в разработке Сахалинского шельфа. Бледнов недоволен.
За Ириной пытается приударить иностранец (на спор). Игорь, подслушавший спорящих, якобы случайно обливает «ухажера» содержимым бокала. Ирина тоже недовольна — она могла бы справиться сама.
345 дней до Олимпиады. Брежнев и советские министры обсуждают, что делать с Афганистаном: заплатить, направить военную помощь, закупить газ, чтобы у страны были деньги? Снова кадры из Афганистана, где Мухаммад разнимает сына с соседским мальчиком, которые затеяли драку. Страна все сильнее погружается в военный конфликт.
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1-я серия
Вышла 3 августа
До Олимпиады 350 дней. Глава оргкомитета Виктор Ходаков (Игорь Костолевский) и его сотрудница Ирина Светлова (Мария Карпова) под проливным дождем посещают недостроенный олимпийский стадион. Из-за дождя он превратился в болото, а тут некстати приехали представители Международного олимпийского комитета (МОК).
Тем временем под недоумевающие взгляды прохожих группа ребят поливает валерьянкой памятник Ленину, вокруг которого собираются «неорганизованные группы» кошек. Нарушителей тут же забирает милиция, среди них — Игорь Зорин (Григорий Верник). Из участка его вызволяет отец (Алексей Серебряков), директор продуктовой базы со связями. Взамен он просит сына явиться в оргкомитет Олимпиады, куда сам же его и пристроил.
Драма разворачивается не только вокруг организаторов. Тяжелоатлет Дмитрий Сибирцев (Станислав Демушин) сбегает с тренировки из-за срочного звонка: младшего брата Андрея забрали у матери, которую лишают родительских прав из-за проблем с алкоголем. Сибирцев упрашивает взять ребенка к себе, но совмещать спорт и заботу о брате оказывается тяжко.
Во дворе Олимпийского комитета СССР Игорь пинает мяч с мальчишками, пока один из них не обрызгивает Ирину Светлову резвым пасом в лужу. Игорь пытается помочь ей, но та горделиво уходит. Зорин очаровывает всех сотрудниц оргкомитета, и вот его знакомят с начальницей — ей, естественно, становится Ирина. К большому ее неудовольствию, Игоря все-таки принимают в комитет, где он окунается в бюрократический кошмар. У закрытой на учет бухгалтерии Зорин знакомится с ответственным секретарем Виталием Тимошкиным (Вячеслав Чепурченко), которому разбалтывает, что из 97 олимпийских объектов готово 44.
Вот совпадение: в этот же день Ходякова вызывают в ЦК. Ирина и Игорь, выступающий в качестве носильщика папок, отправляются с ним, но до этого заезжают домой к Светловой. Там Игорь очаровывает и родителей начальницы — отца-военного, почти генерала (Сергей Чонишвили), и маму (Евгения Дмитриева). Снова к неудовольствию Ирины.
В кабинетах ЦК Ходяков и чиновник Анатолий Бледнов (Игорь Гордин) спорят о необходимости Олимпиады. Второй считает ее пустой тратой бюджетных средств. Леонид Брежнев (Юрий Стоянов), которому показывают олимпийского мишку, предлагает продолжить дискуссию на охоте вместо душного кабинета. Все, включая Игоря и Ирину, перемещаются на природу. Там Леонид Ильич решает отменить Олимпиаду «к чертовой матери». В это время Игорь подхватывает падающее ружье, а охрана заламывает Зорину руки и уводит его.
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Автор: Лиза Кузнецова