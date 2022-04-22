Тай Уэст о «Максин XXX»: «Главный плюс 1985-го — серийный убийца в Лос-Анджелесе»

— Для меня важно, чтобы фильм производил максимально аутентичное впечатление. Чтобы это не выглядело, словно мы играем в 1980-е, а как будто бы это действительно то время и то место. Потому что если зритель будет замечать, как именно мы имитируем эпоху, то он будет ловить детали («О, они взяли это! О, они сделали так!»), вместо того чтобы следить за действием, отдаться истории. И это правда сложный баланс. Если ты вставишь слишком много коммерческих отсылок, фильм станет выглядеть как реклама, как не в меру ностальгический поп-культурный объект. Но если ты будешь вовсе обходиться без них, то непонятно, как воспроизводить эпоху. Словом, тонкая грань. Я бы назвал нашу версию «обжитыми 1980-ми». Хотя действие происходит в 1985 году, не всё, что вы видите, именно из 1985 года. Большая часть обстановки — на два-три-четыре года старше. Иногда и на 10 лет. Потому что, допустим, у моих бабушки и дедушки в это время стояла мебель из 1960-х, они не купили ее в 1985-м. И вот такое смешение временных пластов, на мой взгляд, дает ощущение обжитости и аутентичности.