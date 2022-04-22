«Максин XXX»: обескровленный хоррор в стиле 80-х

В мировой и российский прокат выходит (возможно) заключительная часть хоррор-трилогии Тая Уэста. Миа Гот возвращается к роли порноактрисы Максин, которая готова пойти на все, чтобы прославиться в Голливуде. На этот раз в декорациях середины 1980-х. Фильм при всех своих достоинствах не дотягивает до уровня предшественников, с сожалением констатирует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

На дворе 1985 год. Прошло шесть лет, с тех пор как стриптизерша Максин Минкс (Миа Гот) отправилась за город сниматься в любительском порнофильме, а оказалась последней выжившей в кровавой мясорубке. За это время она сделала карьеру в не слишком гламурном мире лос-анджелесского шоу-бизнеса для взрослых и теперь планирует покорить настоящий Голливуд. И тот вроде бы тоже к этому готов: девушку берут на главную роль в фильм «Пуританка 2», который, несмотря на подозрительное название, не порно, а обычный хоррор в постановке харизматичной англичанки (Элизабет Дебики). Но в этот момент знакомые Максин начинают погибать, а саму ее неизвестный злодей пытается шантажировать с помощью частного сыщика (Кевин Бейкон).

Первые две части своей трилогии про кровь, секс и амбиции — «X» и «Пэрл» — Тай Уэст снял встык и выпустил почти подряд. Третья, «Максин XXX», выходит два года спустя уже в других обстоятельствах — не маленькая синефильская радость для своих, а один из самых ожидаемых хорроров сезона. Сам Уэст наконец избавился от репутации общепризнанно талантливого, но маргинального и неудачливого, что ли, инди-автора. И трилогия уже, может быть, и не трилогия вовсе. В большом Голливуде, который Уэст высмеивает, но и обожает, не принято бросать успешные начинания, и режиссер успел обмолвиться о возможном продолжении.

Если «X» был слэшером в духе «Техасской резни бензопилой», а «Пэрл» — взбесившейся техниколоровской мелодрамой, «Максин» в соответствии с годом действия — оммаж грязным и броским 1980-м, от изысканных стилизаций де Пальмы (чье «Подставное тело» тут — один из самых очевидных источников вдохновения) до честной расчлененки Уильяма Лустига или Джозефа Зито. Начальные титры — со шрифтом в духе какого-нибудь «Американского жиголо», песней ZZ Top, нарезкой из теленовостей времен «сатанинской паники» и с Гот, гордо вышагивающей по бесконечным коридорам стрип-клуба — настраивают на определенно ностальгический лад. Причем в первую очередь, вероятно, это действует как раз на тех, кто эпоху представляет только по видеокассетному репертуару (как, разумеется, и сам 43-летний режиссер).

Миа Гот и Элизабет Дебики

На заднем плане орудует реальный серийный убийца Ричард Рамирес, которого газеты прозвали Ночным Сталкером. Из 1980-х подвезли и настоящего Кевина Бейкона, который только на прошлой неделе служил такой же живой отсылкой к рейгановскому кино в новом «Полицейском из Беверли-Хиллз». Здесь у него роль более экстравагантная: аморальный и скользкий детектив, выглядящий как мультипликационная пародия на Николсона из «Китайского квартала» (даже с пластырем на носу).

Вообще, новый статус киносериала подтверждается изобилием известных имен. Бобби Каннавале и Мишель Монахэн играют напарников-полицейских с актерскими ухватками (эта шутка как раз не очень удалась). Джанкарло Эспозито в запоминающемся парике — полукриминальный импресарио. Элизабет Дебики привычно возвышается над всеми в роли альтер эго самого Уэста; она ставит фильм категории Б с апломбом настоящего творца. Лили Коллинз появляется в маленькой роли актрисы, предшественницы Максин в «Пуританке».

И все это, конечно, довольно мило. У Уэста прекрасное чувство стиля, и он насыщает «Максин» собственной, незаемной визуальной энергией. Как трип в мир неона, полиэкранов, Frankie Goes to Hollywood, карате, забрызганных кровью видеокассет и таинственно мерцающих в ночи Голливудских холмов, это сделано более чем уверенно. Полтора часа от эпиграфа из Бетт Дэвис до заключительной песни про ее глаза проносятся стремительно.

Джанкарло Эспозито

При этом поклонники проекта вправе почувствовать разочарование. Возможно, жестокое. Третья часть по всем правилам драматургии должна была стать кульминацией, не только самым масштабным, но и самым ярким событием трилогии. Между тем «Максин» смотрится бледновато даже рядом с «X», не говоря уже про великолепную «Пэрл».

Разбирая и собирая, как конструктор, любимый кинопериод, Уэст в этот раз словно подзабыл про все остальное. История выглядит плохо придуманной не потому, что небрежность продиктована правилами жанра, а потому что она действительно придумана так себе. Особенно это заметно в затянутой вялой концовке (а злодея не отгадает только совсем уж невнимательный зритель). Сатира на Голливуд и моральную диктатуру большинства по определению стоит недорого. Трупов вроде бы хватает, но изобретательного кровопускания почти нет. Видимо, чувствуя этот дефицит, Уэст вставил в фильм ненужный, зато чрезвычайно мемоемкий эпизод с горе-насильником, наряженным Бастером Китоном.

И даже Миа Гот, по-прежнему «королева крика» (теперь в основном чужого) и в своем роде икона эмансипации, здесь не так ослепительно хороша, как раньше. Монологи Максин про то, какую жизнь она заслужила и как она хочет славы, написаны и сыграны вроде бы не хуже, чем в предыдущих частях, но звучат почему-то менее убедительно. Неужели потому, что сама Гот и автор сценария этой большой славы как раз-таки добились? Иронии в истории Максин Минкс хватает, и финал, кажется, предлагает последний поворот: ты наконец выходишь на сцену, на тебя направлены все прожекторы и все глаза, и тут выясняется, что сказать тебе сейчас особенно и нечего.