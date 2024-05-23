Как изменился образ Игоря Грома в новом фильме? Почему практически трехчасовой хронометраж не ощущается при просмотре? Чем «Майор Гром: Игра» напоминает «Темного рыцаря» и «Человек-паук: Вдали от дома»? И как на успехе фильма скажется тренд на усталость от супергероев?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Майор Гром: Игра» — новую часть франшизы о петербургском полицейском. Об аллюзиях на западную супергероику, истоках популярности космической вселенной и изменениях в уже вышедших фильмах первой трилогии рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».