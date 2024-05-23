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Крупным планом

Подкаст«Майор Гром: Игра»: чем удивляет российский кинокомикс

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Как изменился образ Игоря Грома в новом фильме? Почему практически трехчасовой хронометраж не ощущается при просмотре? Чем «Майор Гром: Игра» напоминает «Темного рыцаря» и «Человек-паук: Вдали от дома»? И как на успехе фильма скажется тренд на усталость от супергероев?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Майор Гром: Игра» — новую часть франшизы о петербургском полицейском. Об аллюзиях на западную супергероику, истоках популярности космической вселенной и изменениях в уже вышедших фильмах первой трилогии рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».

Иван Чернявский

Ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».

Фильм сравнивают с западными образцами супергеройского жанра, и действительно, сложно не заметить сходство с «Человек-паук: Вдали от дома» (атака дронов на мосту) или с тем же «Темным рыцарем», в любви к которому не раз признавался сценарист Артём Габрелянов (эпизод про моральный выбор горожан). Но мне не кажется, что это большая проблема: просто рынок супергероики и кинокомиксов сейчас так перенасыщен, что иногда, когда заходишь на зарубежные стриминги, создается ощущение, что смотришь одно и то же.

Даулет Жанайдаров

Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Супергеройский жанр в кризисе во всем мире, но интересно, что российская киновселенная Bubble по сути только начинается — и это спустя 16 лет после первого «Железного человека».

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А какая часть франшизы об Игоре Громе кажется наиболее удачной вам? «Чумной доктор», «Трудное детство» или «Игра»?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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