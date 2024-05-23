Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Как изменился образ Игоря Грома в новом фильме? Почему практически трехчасовой хронометраж не ощущается при просмотре? Чем «Майор Гром: Игра» напоминает «Темного рыцаря» и «Человек-паук: Вдали от дома»? И как на успехе фильма скажется тренд на усталость от супергероев?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Майор Гром: Игра» — новую часть франшизы о петербургском полицейском. Об аллюзиях на западную супергероику, истоках популярности космической вселенной и изменениях в уже вышедших фильмах первой трилогии рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».
Иван Чернявский
Ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик».
Фильм сравнивают с западными образцами супергеройского жанра, и действительно, сложно не заметить сходство с «Человек-паук: Вдали от дома» (атака дронов на мосту) или с тем же «Темным рыцарем», в любви к которому не раз признавался сценарист Артём Габрелянов (эпизод про моральный выбор горожан). Но мне не кажется, что это большая проблема: просто рынок супергероики и кинокомиксов сейчас так перенасыщен, что иногда, когда заходишь на зарубежные стриминги, создается ощущение, что смотришь одно и то же.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Супергеройский жанр в кризисе во всем мире, но интересно, что российская киновселенная Bubble по сути только начинается — и это спустя 16 лет после первого «Железного человека».
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какая часть франшизы об Игоре Громе кажется наиболее удачной вам? «Чумной доктор», «Трудное детство» или «Игра»?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов