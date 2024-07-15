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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают хоррор A24 «Максин XXX» с Миа Гот в главной роли и разбирают, как мотивы секса и смерти создают высказывание о любви и ненависти к киноиндустрии.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
В том, как сделана «Максин», сразу видится главный постмодернист мирового кино Квентин Тарантино. Он тоже из любимых цитат из фильмов категории Б собирает свое высказывание и стремится проанализировать суть кино. То есть в трилогии Тая Уэста много размышлений про кино, и главное, что есть в этих фильмах, — это киноисследование того, что такое хоррор, как насилие и секс связаны друг с другом. Условная кандидатская диссертация на тему параллелизма порно и хоррора. Да, это не новая мысль как будто бы, но здесь это довольно остроумно выведено и в целом в каких-то образах и темах, и в параллельном монтаже пары сцен, когда диалоги и действия героев одни и те же, но от одних исходит сексуальная энергия, а от других — очень тревожный посыл.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Ну, я бы снизил градус. Тарантино все же более радикален, потому что он складывает совсем новое произведение, совершенно переворачивающее смысл каждого из пазликов-цитат и всех их вместе. Попытка исследования интересная. Другое дело, что самое главное в диссертации — выводы. Гипотезы исследования, все эти задачи, которые ставятся, они очень интересные, а вот по поводу заключения трилогии Тая Уэста я бы поковырялся как научный руководитель и попросил бы его даже переработать.
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А какая часть хоррор-трилогии с Миа Гот ваша любимая?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов