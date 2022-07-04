«Собиратель душ» — не хоррор, а трагедия. Интервью с режиссером Осгудом Перкинсом и актрисой Майкой Монро

— Как вы вообще определяете жанр «Собирателя душ»? Это хоррор?

Перкинс: Не знаю, насколько это точное описание, но я бы назвал «Собирателя душ» трагедией. Это ведь кино о том, как что-то пошло не так. О вещах, которые от нас скрыты. Хоррор здесь кроется в осознании и принятии страшных событий из прошлого. Когда я пишу сценарий, я не думаю о том, чем окажется моя картина — хоррором или не хоррором. Мне просто кажется, что жанр — это целое поле для эксперимента. Он настолько обширный, что говорит обо всем сразу — о реальном и нереальном, о том, что мы видим и что не видим.