«Мои герои могли быть совершенно дикими ради эмоциональной искренности». Николас Кейдж — о выборе ролей, Мунке и еде

Я рад, что роль в «Адаптации» появилась именно на том этапе моей жизни, когда я мог позволить себе ментальную акробатику и переход из одного образа в другой по несколько раз в день. В какой-то момент дошло до того, что по утрам Спайк Джонс (режиссер «Адаптации» — Прим. ред.) спрашивал меня, с какого из персонажей мы начнем снимать. И я мог ответить, что проснулся не с той ноги, так что начнем, пожалуй, с Чарли. А если я просыпался в более позитивном расположении духа, мы могли начать день с Дональда, а затем почти сразу перейти к Чарли. Так что мне приходилось переключаться от одного персонажа к другому три или четыре раза в день. К тому же иногда нужно было смотреть на теннисный мяч или стойку от микрофона и представлять себе, что передо мной брат-близнец, прислушиваться к заранее записанным репликам, звучавшим в наушнике, и синхронно отвечать в зависимости от того, кем из братьев я был на тот момент. Это действительно было нелегко. Но у меня получилось, потому что я был в невероятном восторге от работы Джереми Айронса в «Связанных насмерть» (фильм Дэвида Кроненберга 1988 года. — Прим. ред.) и считал, что роль близнецов — это невероятный вызов для любого актера.