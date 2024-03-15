«Я первый в мире завирусившийся актер!»: Николас Кейдж о «Герое наших снов» и побочных эффектах своей славы

А в «Поцелуе вампира», например, я подражал своему отцу: он всегда говорил со среднеатлантическим акцентом. Я иногда вообще не понимал, что он говорит. Я спрашивал его: «Папа, почему ты так разговариваешь? Ты же не британец!» Он отвечал, что преподает английскую литературу, поэтому хочет говорить безупречно.

Кстати, вы знаете, что «Поцелуй вампира» повлиял на «Без лица»? Участие в первом я рассматривал как эксперимент, где мог использовать на современном материале наработки немецкого экспрессионизма и киноигры в немом кино. Главный герой сходит с ума, поэтому там моя абстрактная и сюрреалистическая игра смотрелась уместно. Я делал большие глаза, которые превратились в мем. В студийном «Без лица» я использовал эти наработки. Все мне говорили: «Может, ты немного сбавишь безумие?» Но я знал, что такое безумие идеально подходит Кастеру Трою, потому что уже играл схожим образом в независимом «Поцелуе с вампиром».