Как Алан Мур изменил комиксы и возненавидел голливудские экранизации (включая «Хранителей»)

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Как на творчество Алана Мура повлияла контркультура 1960-х? Почему он ненавидит все экранизации своих комиксов? Как «Хранители» сказались на комиксах и кино и почему экранизация Зака Снайдера, скорее, неудачная? И каких персонажей массовой культуры, кроме супергероев, Алан Мур деконструировал в своих произведениях?
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Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на образы супергероев в кино. Герои нового сезона — Фрэнк Миллер, Марк Миллар, Кристофер Нолан и Зак Снайдер. Первый эпизод был посвящен культовому сценаристу Стэну Ли и его вкладу в создание вселенной Marvel, а во втором мы обсуждаем, как Алан Мур перевернул мир комиксов.
Вместе с владельцем магазина комиксов «Чук и Гик» Иваном Чернявским вашим проводником через вселенные теперь будет кинокритик Марат Шабаев.
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Как герои Алана Мура изменились в кино
Болотная Тварь
Дебют:
июль 1971 года
Соавторы:
Берни Райтсон и Лен Уэйн
Лесное чудовище по прозвищу Болотная Тварь — персонаж, который принес Алану Муру первое признание в комикс-индустрии. Тварь была придумана художником Берни Райтсоном и сценаристом Леном Уэйном (он также известен как один из создателей марвеловского Росомахи) в 1971 году. Когда Мура спустя 10 лет позвали поработать в DC, сольную серию Твари только-только возобновили после долгого перерыва.
Возвращению комикса помогла экранизация Уэса Крэйвена 1982 года. На ее волне DC рассчитывало вернуть угасший интерес к персонажу и поручило серию подающему надежды британскому сценаристу. Мур перевернул идею серии с ног на голову: если раньше она рассказывала узнаваемую историю об ученом, превратившемся в чудовище, то теперь протагонистом становился вообще не человек. По задумке Мура Болотная Тварь оказывалась разумным существом растительного происхождения, которое думало, что оно погибший ученый Алек Холланд. Осознание, что оно не человек, погружало существо в экзистенциальный кризис, и это делало комикс непохожим на собратьев по супергеройскому жанру. Под руководством Мура «Болотная Тварь» стала пугающим хоррором о противостоянии природы и человека, где человек всегда был уязвим и безоружен перед зыбкой трясиной и цепкими корнями.
Центровая идея Мура в экранизациях (а их было несколько — фильм продолжился телесериалом, который выходил параллельно с мультсериалом) отражение не находила, пока в 2019 году не вышел сериал «Болотная тварь». Шоураннеры в большей степени ориентировались на комиксы Мура и в конце первого сезона воспроизвели твист о происхождении чудовища; увы, первый сезон так и остался единственным.
Доктор Манхэттен
Дебют:
1986 год
Соавтор:
Дэйв Гиббонс
Персонажи комикса «Хранители» базируются на супергероях издательства Charlton Comics, которое в 1983 году передало все права на них более сильному игроку рынка — DC. Первоначально Мур должен был придумать комикс, который знакомил бы читателей DC с новыми для них героями. Однако, когда из сценарной заявки стало ясно, что его интерпретация слишком радикальная (и что часть персонажей попросту погибнет), редакторы попросили создать новых действующих лиц на основе старых. В Доктора Манхэттена превратился могущественный Капитан Атом, которого придумали сценарист Джо Гилл и художник Стив Дитко, соавтор Человека-паука и Доктора Стрэнджа.
Доктор Манхэттен развивает идею, которую Мур обкатал в комиксе «Мираклмен»: сверхчеловек, лишенный уязвимостей и слабостей, превращается в бога и теряет связь с человечеством, постепенно лишаясь эмоций и эмпатии. Для бессмертного Манхэттена, могущего летать на Марс и путешествовать во времени, люди что муравьи, безобидно топчущиеся под ногами, обуза.
У Мура Манхэттен решает удалиться подальше от этой обузы, в другую галактику, где, возможно, собирается создать новую форму жизни. В экранизации Зака Снайдера на это решение влияет тот факт, что Озимандия выставляет Доктора тем самым общим врагом, против которого должно сплотиться человечество, забыв о холодной войне. Сериал «Хранители» нарочито игнорирует эту интерпретацию (и гордо показывает гигантского спрута, который играл роль общего врага в комиксе), но предполагает, что Манхэттен вернулся на Землю после многолетнего отсутствия и решил попробовать пожить обычной человеческой жизнью. Для этого он добровольно отказывается от своих суперспособностей, меняет внешность и стирает себе память, что делает его мишенью для чудом прознавших об этом злодеев.
Джон Константин
Дебют:
февраль 1985 года
Соавторы:
Рик Вейч, Стивен Биссетт и Джон Тотлбен
С Джоном Константином у Мура сложилась необычная ситуация: хотя Мур придумал этого персонажа (соавторами считаются художники Рик Вейч, Стивен Биссетт и Джон Тотлбен), он никогда не писал его сольную серию «Hellblazer». Изначально Константин был второстепенным персонажем в комиксах «Болотная Тварь» и произрастал из желания художников нарисовать кого-то похожего на Стинга. Аудитория позитивно отреагировала на персонажа, и в 1988 году ему выделили собственную серию, однако к тому моменту отношения Алана Мура и DC уже были на грани разрыва, и «Hellblazer» писали совершенно другие сценаристы.
«Hellblazer», сага о сквернословящем британском маге, стала флагманом нового подразделения DC под названием Vertigo — издательства, выпускавшего комиксы для аудитории постарше, без цензурных ограничений «Бэтмена» и «Супермена». Над комиксом, выходившим с 1988 по 2013 год, работали лучшие силы британского и американского комикса; особый вклад внес создатель «Пацанов» и «Проповедника» Гарт Эннис. Именно сюжет Энниса «Опасные привычки» лежал в основе первой экранизации комикса, получившей название «Константин: Повелитель тьмы», однако итоговый результат был довольно далек от первоисточника. Джона играл Киану Ривз, которому ни волосы не покрасили, ни британский акцент не выдали, разве что привычку постоянно курить оставили.
Следующим роль Константина примерил уэльский актер Мэтт Райан, чей образ был больше похож на комиксный прототип. Сериал «Константин» адаптировал множество элементов и сюжетных линий из комикса, но был закрыт после первого сезона. Но персонажу повезло перескочить в другие сериалы франшизы «Эрроуверс», и вскоре Джон стал постоянным и ключевым персонажем «Легенд завтрашнего дня». Именно в этом сериале раскрывается тема бисексуальности Константина, которой в других интерпретациях персонажа избегали касаться, хотя она присутствует в комиксах.
Примечательно, что Алан Мур ощущал особую связь с Константином и в одном из интервью убеждал журналистов, что встречал выдуманного им персонажа лично; поздние сценаристы серии «Hellblazer» признавались в разные годы, что тоже встречали Джона Константина — не косплеера, а его самого! — в реальном мире, но, если верить в эти рассказы, единственным, с кем маг обменялся парой слов, был Мур.
Аллан Куотермейн
Дебют:
март 1999 года
Соавторы:
Кевин О'Нил
«Лигу выдающихся джентльменов» Алан Мур придумал как аналог «Лиги справедливости» Викторианской эпохи, но довольно быстро увлекся деконструкцией героев классических романов. Вместе с художником Кевином О’Нилом сценарист добавил в и так мрачные сюжеты фантастических произведений XIX века жестокость: Человек-невидимка какое-то время жил в пансионе для девочек и насиловал школьниц, а мистер Хайд издевался уже над самим Невидимкой, когда узнавал о его предательстве. Аллана Куотермейна, героя приключенческих роман Райдера Хаггарда, читатели впервые встречали в наркотическом опьянении от опиума, а руководил Лигой Кэмпион Бонд, прозрачная отсылка к агенту 007. Намного важнее сюжета для Алана Мура было создать достоверный дизельпанк-мир Викторианства, поэтому, как и в «Хранителях», задний план и пространство между главами занимают всевозможные дневники, документы и обрывки газет.
Главой «Лиги выдающихся джентльменов» в фильме стал Аллан Куотермейн. Создатели не смогли сохранить оригинального лидера Кэмпиона Бонда, поскольку герой был, очевидно, списан с агента 007, а права на него были у другой киностудии. Зато в экранизацию на главную роль удалось заманить Шона Коннери, первого (и лучшего) Бонда. Его Куотермейн имел мало общего с комиксным и книжным персонажами: не курил опиум и держался исключительно на харизме актера. Создатели фильма не смогли перенести на экран парадоксальность мышления Мура и его погружение в эпоху. Экранизация «Лиги выдающихся джентльменов» стала катастрофой: постоянные споры на съемочной площадке, слабый сценарий и недоделанные визуальные эффекты похоронили дальнейшую карьеру не только режиссера Стивена Норрингтона, но и почти всех, кто был причастен к фильму.
Автор: Иван Чернявский, Марат Шабаев
Фото: Kevin Nixon / SFX Magazine / Future via Getty Images