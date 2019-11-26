Как Алан Мур изменил комиксы и возненавидел голливудские экранизации (включая «Хранителей»)

С Джоном Константином у Мура сложилась необычная ситуация: хотя Мур придумал этого персонажа (соавторами считаются художники Рик Вейч, Стивен Биссетт и Джон Тотлбен), он никогда не писал его сольную серию «Hellblazer». Изначально Константин был второстепенным персонажем в комиксах «Болотная Тварь» и произрастал из желания художников нарисовать кого-то похожего на Стинга. Аудитория позитивно отреагировала на персонажа, и в 1988 году ему выделили собственную серию, однако к тому моменту отношения Алана Мура и DC уже были на грани разрыва, и «Hellblazer» писали совершенно другие сценаристы.

«Hellblazer», сага о сквернословящем британском маге, стала флагманом нового подразделения DC под названием Vertigo — издательства, выпускавшего комиксы для аудитории постарше, без цензурных ограничений «Бэтмена» и «Супермена». Над комиксом, выходившим с 1988 по 2013 год, работали лучшие силы британского и американского комикса; особый вклад внес создатель «Пацанов» и «Проповедника» Гарт Эннис. Именно сюжет Энниса «Опасные привычки» лежал в основе первой экранизации комикса, получившей название «Константин: Повелитель тьмы», однако итоговый результат был довольно далек от первоисточника. Джона играл Киану Ривз, которому ни волосы не покрасили, ни британский акцент не выдали, разве что привычку постоянно курить оставили.

Следующим роль Константина примерил уэльский актер Мэтт Райан, чей образ был больше похож на комиксный прототип. Сериал «Константин» адаптировал множество элементов и сюжетных линий из комикса, но был закрыт после первого сезона. Но персонажу повезло перескочить в другие сериалы франшизы «Эрроуверс», и вскоре Джон стал постоянным и ключевым персонажем «Легенд завтрашнего дня». Именно в этом сериале раскрывается тема бисексуальности Константина, которой в других интерпретациях персонажа избегали касаться, хотя она присутствует в комиксах.

Примечательно, что Алан Мур ощущал особую связь с Константином и в одном из интервью убеждал журналистов, что встречал выдуманного им персонажа лично; поздние сценаристы серии «Hellblazer» признавались в разные годы, что тоже встречали Джона Константина — не косплеера, а его самого! — в реальном мире, но, если верить в эти рассказы, единственным, с кем маг обменялся парой слов, был Мур.