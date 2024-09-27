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«Преступление и наказание», «Ворон» и новый сезон «Ивановых-Ивановых»: 44 премьеры Кинопоиска в октябре

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Новая экранизация романа Достоевского, хоррор о мертвом музыканте-мстителе, новые приключения Лунтика, Финника и семейки Ивановых, а еще испанский футбольный турнир и UFC в Абу-Даби — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Главные премьеры

«Преступление и наказание», сериал

Премьера: 26 октября

Режиссер «Топей» и «Внутри убийцы» Владимир Мирзоев переносит действие классики Фёдора Достоевского в наши дни. Бедный петербургский студент Родион Раскольников (Иван Янковский) решается на убийство старухи-микрокредиторши, а следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков) хочет добиться от него чистосердечного признания. В новой экранизации также сыграли Любовь Аксёнова (Дуня Раскольникова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Алёна Михайлова (Соня Мармеладова) и Юлия Снигирь (Марфа Свидригайлова).

«Собиратель душ»

Премьера: 8 октября

Агент ФБР Ли Харкер (Майка Монро из «Оно приходит за тобой») ловит маньяка-сатаниста (Николас Кейдж) по прозвищу Длинноногий в штате Орегон. Студия Neon и режиссер Оз Перкинс («Гретель и Гензель») превратили смесь «Молчания ягнят», «Семи» и «Реинкарнации» не только в один из самых страшных хорроров десятилетия, но и в самый кассовый независимый фильм года.

«Супермен и Лоис», 4-й сезон

Премьера: октябрь

Четвертый и заключительный сезон супергеройского сериала от авторов «Эрроуверс» (действие происходит в отдельной собственной вселенной). В центре сюжета — супруги-журналисты Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок), а также их сыновья-близнецы Джордан и Джонатан и очередной Лекс Лютор (Майкл Кудлиц из «Ходячих мертвецов»). Так как третий сезон «Супермена и Лоис» закончился клиффхэнгером, зрителей ждут ответы на все важные вопросы.

«Ворон»

Премьера: 3 октября

Ребут готической супергероики 1990-х. Главных героев сыграли звезда «Оно» Билл Скарсгард и певица FKA Twigs (это ее первая большая кинороль), а режиссером выступил Руперт Сандерс, постановщик киберпанка «Призрак в доспехах» и фэнтези «Белоснежка и охотник». В основе нового «Ворона» — все тот же мрачный комикс Джеймса О’Барра о рок-музыканте Эрике, который возвращается из мертвых, чтобы отомстить бандитам за смерть возлюбленной. Тем не менее мифологию франшизы сильно переработали: новый «Ворон» вдохновлен «Сталкером» и «Джоном Уиком», а не готической субкультурой и Джоном Ву.

«Диван для мамы»

Премьера: 11 октября

В забытом богом мебельном магазине пожилая женщина усаживается на диван и отказывается уходить. Трое ее взрослых детей, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены решать эту проблему вместе с менеджером магазина. Сюрреалистическая черная комедия про травмирующие отношения с родителями может похвастаться серьезным актерским составом. В него вошли Юэн Макгрегор, Рис Иванс, Эллен Бёрстин, Лара Флинн Бойл и Ф. Мюррэй Абрахам.

«Мальчик и птица»

Премьера: 7 октября (переход в подписку)

Второе аниме Хаяо Миядзаки, отмеченное «Оскаром» как лучший мультфильм года (первая статуэтка — у «Унесенных призраками»). В фантастическом сюжете сплетаются детские переживания режиссера и опасения за будущее тех, кому предстоит разбираться с мировыми проблемами. Токио, Вторая мировая. Мама 12-летнего Махито погибает в пожаре. Отец, директор авиационного завода, вскоре женится на сестре покойной и перевозит жену вместе с сыном в фамильное поместье, где Махито встречает странную серую цаплю. Птица убеждает мальчика, что мама живет в волшебном мире, куда можно попасть через старинную башню.

Фэнтези

«Волшебный магазин»

Премьера: 29 октября

Вторая экранизация романа Кэйго Хигасино (на родине японского писателя были сняты «Чудеса универсама „Намия“»). У старенького хозяина маленького магазинчика есть портал во времени. Если бросить письмо в висящий на двери почтовый ящик, то на следующий день можно получить ответ из прошлого. Владельца заведения играет Джеки Чан в возрастном гриме.

Триллеры и боевики

«Кира и Эль-Джинн»

Премьера: 15 октября

Каир, 1919 год. Аполитичный наркоторговец по прозвищу Джинн объединяется с подпольным отрядом сопротивления во главе с врачом Ахмедом Кира, чтобы бороться с британской оккупацией Египта. Антиколониальный исторический эпик по роману Ахмеда Мурада.

«Как взломать экзамен»

Премьера: 17 октября

Одаренная студентка из бедной семьи помогает детям элиты списывать на экзаменах, чтобы самой продвинуться по социальной лестнице. Американский ремейк тайского триллера-хита «Злой гений». Над сценарием работали Дж. С. Ли («Как избежать наказания за убийство») и Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда», «Капитан Америка: Новый мир»).

«Операция „Вторжение“»

Премьера: 25 октября

Когда страна Верагуа нападает на карибские острова Кюрасао и Аруба, входящие в состав Королевства Нидерланды, голландское правительство оказывается в ступоре. Теперь троим элитным бойцам спецназа нужно проникнуть на запретную территорию и освободить заложников. Голландский боевик, не впечатливший зрителей у себя на родине. Однако никто, кажется, и не ждал уровня Пола Верховена!

Драмы

«Назад в прошлое»

Премьера: 10 октября

31 декабря находят мертвым известного хирурга Марка Оноре. Врач был уверен, что кто-то специально убивает его пациентов, но ему никто не верил. Тело находят Анна, бывшая жена Марка, и его некогда лучший друг Седрик, водитель машины скорой помощи. Смерть Марка расследует лейтенант полиции Джульетта, которая считает, что именно он виновен в гибели ее мужа на операционном столе. Чудесным образом во время поездки в лифте Анна, Седрик и Джульетта перемещаются в прошлое на год назад и получают шанс все изменить. Фантастический детектив с Клер Кейм («Неверный»), Марком Рюшманном («Манипуляции») и Эмили Декенн, которая в 1999-м получила в Каннах приз за лучшую женскую роль в «Розетте».

«Игра джентльменов»

Премьера: 10 октября

1955-й, Техас. Пятеро молодых мексикано-американских кедди (так называют помощников гольфистов) твердо решили научиться играть в гольф. Сначала они открывают собственное поле по соседству с элитным загородным клубом для белых, а затем начинают готовиться к первому большому турниру. Спортивная драма, основанная на реальных событиях. В главных ролях — Джей Эрнандес, Деннис Куэйд и Чич Марин. Рейтинг фильма среди критиков на Rotten Tomatoes приличный — 82%, а среди зрителей еще выше — 97%.

«Холли»

Премьера: 15 октября

Европейская драма из основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2023 года. Призов на смотре лента бельгийки Фин Трох («Дом», «Ночные вызовы») не получила, но затем объездила фестивали по всему миру. 15-летнюю школьницу начинают считать ясновидящей, после того как она предчувствует смертоносный пожар. The Hollywood Reporter назвал кино «мрачно-смешной фламандской „Кэрри“», а Variety — смесью «социального реализма и мистики».

«Сидони в Японии»

Премьера: октябрь

Комедийная мелодрама Элиз Жирар («Бельвиль — Токио») из параллельной программы Венецианского кинофестиваля. Известная французская писательница Сидони Персеваль (Изабель Юппер) отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим местным издателем (Цуёси Ихара из «Писем с Иводзимы»). Во время путешествия женщину начинает неловко преследовать призрак ее недавно погибшего мужа (Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты»). Критики сдержанно хвалят «историю о горе и привидениях» за минималистичный юмор, японские виды и, разумеется, работу Юппер.

Комедии

«Аферисты»

Премьера: 3 октября

Французская комедия с Венсаном Макеном («Праздничный переполох») и Були Ланнерсом («Таинственное убийство»). Владелец художественной галереи Артур и эксцентричный художник Ренцо инсценируют смерть последнего, чтобы цены на его картины взлетели до небес и все хорошенько заработали. Однако бывший ученик Ренцо узнает об афере и начинает шантажировать друзей.

«Достучаться до небес 2»

Премьера: 4 октября

Вопреки русскоязычной локализации, это не сиквел культового фильма 1990-х, а немецкий ремейк французского драмеди «Лучшее впереди». Ошибочно решив, что они вот-вот умрут, друзья бросаются напоследок исполнять все свои заветные желания. Впрочем, Тиль Швайгер здесь все же есть. Он поставил фильм, а также сыграл в нем одну из главных ролей.

«Идеальный лжец»

Премьера: 17 октября

Классовая сатира из параллельной программы Венецианского кинофестиваля 2023 года. Во время глобальной пандемии испанского гриппа в 1918 году таинственный усач (Питер Сарсгаард), укравший личность у мертвеца, устраивается поваром в роскошный дом либерального журналиста-лицемера (Билли Магнуссен). Вскоре самозванец организует среди слуг настоящий переворот, настраивая всех против хозяина. Критики хвалят черную комедию за социальный комментарий, сочную игру Сарсгаарда и аллюзии на COVID-19. Например, в The Guardian называют фильм «марксистским ситкомом» и сравнивают с «Паразитами» и «Треугольником печали».

«Банда супергероев»

Премьера: 21 октября

Французская комедия от автора «Роковой красотки» и «Случайного романа» Пьера Сальвадори. Эме всегда мечтал стать супергероем и обрести друзей. Поэтому он быстро соглашается присоединиться к банде юных экоактивистов, чтобы устроить диверсию на заводе, загрязняющем воду. Разумеется, все идет не по плану.

«Я богиня»

Премьера: 26 октября

Лишившись работы и мужа, наивная школьная учительница Лена записывается на тренинг личностного роста «Стать богиней». Однако кажется, что смена имиджа и новый влюбленный поклонник не помогают героине найти себя. Александра Бортич, Антон Васильев и Антон Филипенко в режиссерском дебюте актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные»). Креативным продюсером комедии выступил Борис Хлебников.

Документальное кино

«Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»

Премьера: 28 октября

Документальный фильм об итальянской звезде Софи Лорен, приуроченный к ее 90-летию. Лента, состоящая из интервью и архивных материалов, рассказывает о детстве актрисы во время войны, ее семье, любимом муже и продюсере Карло Понти и отношениях со студией Cinecittà и Голливудом.

Семейное и детское

«Барсукот. Очень зверский детектив», новые серии

Премьера: 3 октября

Новые серии мультсериала Александры Евсеевой (новое «Простоквашино»). Действие происходит в Дальнем Лесу, где хищничество запрещено законом. Но однажды кто-то съедает Зайца, и тогда за расследование берутся опытный детектив Барсук Старший и его ретивый сын Барсукот. Главных героев озвучили Сергей Мардарь (голос Совуньи и Кар-Карыча в «Смешариках») и Богдан Коршунов (Четвертый в «Четвертом»).

«Луана», новые серии

Премьера: 4 октября

Девочка-подросток устраивает с друзьями пранки и челленджи, которые проверяют на смелость и находчивость. Коротенькие анимационные скетчи Ларисы Агишевой о шутках с огнем, странном стоматологе, самом злом учителе и говорящих овощах.

«Побег из курятника»

Премьера: 15 октября

Уже классическая пластилиновая анимация от студии Aardman Animations, придумавшей Уоллеса и Громита. Американский петух Рокки Роутс помогает английским курочкам сбежать из курятника-концлагеря, чтобы не превратиться в пирог. Главного кукареку озвучил Мэл Гибсон.

«Детектив Финник», 2-й сезон

Премьера: 17 октября

Сериальное продолжение мультфильма-хита «Финник». Мохнатый сыщик-домовой расследует загадочные происшествия в городе Берг, который оказывается не таким уж спокойным и тихим. Зрителей ждут семиминутные приключения с участием странных собак, трамвая-призрака и домовихи Кудряшки.

«Лунтик. Возвращение домой»

Премьера: октябрь

Полнометражное продолжение мультсериала анимационной студии «Мельница» про космического пришельца. По сюжету друзья Лунтика — кузнечик, пчелка, бабочка и гусеницы — помогают ему вернуться домой на Луну, чтобы найти маму. Режиссером мультфильма выступил двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит (франшиза «Три богатыря»). В своем интервью Кинопоиску он рассказал, как создал полный метр о Лунтике по канонам классического триллера. 

«Пушистый переполох»

Премьера: 25 октября

Говорящий джек-рассел-терьер помогает юным детективам разгадать тайну заброшенного поместья. Семейная комедия с погонями, научными лабораториями и НЛО. Сиквел «Собачьего Рождества» и «Собачьего побега из Голливуда».

Аниме

«О моем перерождении в слизь: Мечта Колеуса»

Премьера: 4 октября

После спасения детей, которых он учил в королевстве Инграссия, Римуру отправляется разобраться в дворцовых интригах и борьбе за трон в королевстве Колеус. Когда он прибывает на место под именем Сатору, то обнаруживает, что, помимо людей, паутину интриг плетут демоны и вампиры. Трехсерийный спин-офф популярного аниме.

«О моем перерождении в слизь: Алые узы»

Премьера: 4 октября

Римуру и его спутники оказываются в центре заговора, связанного с таинственной силой королевы. Действие полнометражного аниме происходит после событий второго сезона мультсериала «О моем перерождении в слизь».

«Синяя Тюрьма: Блю Лок», 2-й сезон

Премьера: 5 октября

Один из главных аниме-хитов последних лет рассказывает про тюрьму, где триста юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом. На этот раз героям предстоит сразиться с командой «Япония U-20». Ждем нестандартный подход как к теме футбола, так и к спортивному жанру.

«Хайгакура»

Премьера: 7 октября

Аниме для взрослых на основе популярной манги. В центре сюжета — охотник на богов Итиё, который должен найти и вернуть на место злых богов. Существа служили опорой иному миру, и без них мирная жизнь там невозможна.

Российские сериалы

«Подростки в космосе», сериал

Премьера: 3 октября

Сериал в духе фильмов «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» от создателей «Трудных подростков». 2054 год. Земля буквально задыхается. Из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.

«Ивановы-Ивановы», 7-й сезон

Премьера: 7 октября

В новых сериях комедийного сериала Боря разрывается между беременной Ниной и фермой, Ваня готовится к свадьбе и устраивается на работу, а Лёша с дедом снова ищут быстрый заработок. Лёша врет сестре Марии, что ферма его с Лидой, и теперь им приходится притворяться хозяевами, приютившими Борю и Нину.

«Наследники. Дар крови»

Премьера: 14 октября

Городское фэнтези про подростков-наследников великого мага, которые открывают в себе суперспособности. Среди известных лиц — Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Елена Подкаминская, Антон Васильев и Дмитрий Чеботарёв. За режиссуру отвечали Антон Федотов («Кухня», «Рашн Юг») и Александр Бабаев («Ряд 19»).

Кино из Казахстана и Узбекистана

«Стоп, ночь»

Премьера: 10 октября — в СНГ, 31 октября — в России

Молодой музыкант Бейбут ищет баланс между творчеством и семейной жизнью, но знакомство с танцовщицей Жул переворачивает его жизнь. Казахстанский мюзикл по мотивам песен «А’Студио».

«Плов под прикрытием»

Премьера: 31 октября

Парни из разных сфер решают объединиться, чтобы найти мошенников и вернуть свои деньги, вложенные в их аферу. Обнаружив новый офис преступников, они открывают неподалеку кафе, работая под прикрытием, чтобы разоблачить преступников.

«Научи меня жить»

Премьера: октябрь

Успешный бизнесмен (Акан Сатаев) становится наставником для молодого официанта (Еркебулан Токтар), который спас ему жизнь. Новая комедия актера, режиссера и сценариста Акана Сатаева («Томирис», «Хакер», «Рэкетир»).

Кино из Южной Кореи

«Револьвер»

Премьера: 3 октября

Южнокорейский детективный триллер с Чон До-ён («Тайное сияние», «Чрезвычайная ситуация»), Чи Чхан-уком («Подставной город», «Хилер») и Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»). Бывшая офицер полиции в обмен на квартиру и круглую сумму соглашается сесть в тюрьму, чтобы прикрыть начальника-коррупционера. Позже на свободе ей приходится начать целое расследование, чтобы получить обещанное. В режиссерском кресле — О Сын-ук, автор криминальных драм «Бесстыдник» и «Килиманджаро».

«365: Бросить вызов судьбе»

Премьера: октябрь

Десять человек получают возможность вернуться в прошлое на год назад, но из-за этого их судьбы начинают меняться и переплетаться. Детективная фантастика с Ли Джун-хёком («Криминальный город: Разборки в Пусане»), Ким Джи-су («Хваюги») и Нам Джи-хён («Приходите в ресторан ведьмы»).

«Лицо короля»

Премьера: октябрь

Кванхэ-гун, сын наложницы короля, становится наследным принцем Чосона. Теперь ему придется пережить множество событий — от дворцовых заговоров до покушений на свою жизнь. Сложные отношения с отцом, королем Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Для захвата власти ему приходится использовать физиогномику. Историческая драма про политику и любовь в Корее в начале XVII века. Главную роль сыграл Со Ин-гук, звезда сериала «Однажды разрушение постучалось в мою дверь» и фантастики «Корабль в Пусан».

«Самый лучший хит»

Премьера: октябрь

Ю Хён-джэ — айдол и участник популярной группы, живущий в 1993 году. Его обожают поклонницы, и он не забывает давать всем вокруг поводы для слухов и скандалов. Однажды он перемещается в 2017-й, где ему приходится привыкать к новому образу жизни и расследовать причины своего путешествия. Его жизнь оказывается связана с певцом-любителем Ли Джи-хуном, который готовится к экзамену на госслужащего, но мечтает о славе айдола. Многосерийная комедия про музыку и путешествия во времени из Южной Кореи.

Спорт

«Хороший хоккей»

Новые выпуски: еженедельно

В этом сезоне в главной хоккейной лиге Европы рекордное количество матчей. Не всегда бывает просто выбрать, какой именно посмотреть. Хорошо, что теперь не нужно этого делать — есть большой спортивный эксклюзив Кинопоиска. Мы отбираем самые яркие матчи игровой недели и разбираем их вместе с ведущими хоккейными экспертами России в шоу-формате. 5 октября смотрим блокбастер с участием неудержимого ЦСКА и «Трактора», дальше «Хороший хоккей» на Кинопоиске еженедельно.

Первое «эль-класико» сезона

26 октября

26 октября стоит обвести в календаре заранее. «Эль-класико» — один из главных спортивных сериалов, популярность которого вышла далеко за пределы Испании. Количество матчей близится к тремстам, но каждый новый привлекает миллионы болельщиков по всему миру. В Ла Лиге перевес по победам на стороне «Реала» (79–74), однако в новом сезоне клубы поменялись ролями: «Барселона» лидирует в чемпионате, а «Реал» вынужден догонять ее. В матче, который является не только спортивным, но и политико-культурным явлением, скрывается десяток дополнительных интриг. Одна из них — противостояние лучшего футболиста мира Килиана Мбаппе, перешедшего в «Реал» летом, и 17-летнего вундеркинда Ламина Ямаля.

Номерной турнир UFC в Абу-Даби

26 октября

В главном бою 308-го турнира UFC Илия Топурия постарается защитить титул чемпиона в легком весе. Его соперник Макс Холлоуэй — будущий член «Зала славы», который выступает в промоушене с 2012 года. В карде турнира в Абу-Даби традиционно много бойцов из России: свои бои проведут Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов и Армен Петросян, Абусупьян Магомедов, Ринат Фахретдинов и Хамзат Чимаев.

Автор: Михаил Моркин

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Visionhaus / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images

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