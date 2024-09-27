«Преступление и наказание», «Ворон» и новый сезон «Ивановых-Ивановых»: 44 премьеры Кинопоиска в октябре

Ю Хён-джэ — айдол и участник популярной группы, живущий в 1993 году. Его обожают поклонницы, и он не забывает давать всем вокруг поводы для слухов и скандалов. Однажды он перемещается в 2017-й, где ему приходится привыкать к новому образу жизни и расследовать причины своего путешествия. Его жизнь оказывается связана с певцом-любителем Ли Джи-хуном, который готовится к экзамену на госслужащего, но мечтает о славе айдола. Многосерийная комедия про музыку и путешествия во времени из Южной Кореи.